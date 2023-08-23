Бонуччи ведет переговоры с «Унионом». Берлинцы предлагают защитнику контракт до конца сезона
Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Бундеслиге.
По данным инсайдера Николо Скиры, «Унион Берлин» предлагает Бонуччи контракт до конца сезона-2023/24. Несмотря на желание защитника завершить карьеру в Серии А, на данный момент предложение берлинского клуба является наиболее выгодным.
Сообщается, что в данный момент «Унион» и Бонуччи ведут переговоры о личных условиях контракта.
Ранее «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава. 36-летний защитник выставлен на трансфер.
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