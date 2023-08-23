Бонуччи ведет переговоры с «Унионом». Берлинцы предлагают защитнику контракт до конца сезона

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Унион Берлин Футбол

Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По данным инсайдера Николо Скиры, «Унион Берлин» предлагает Бонуччи контракт до конца сезона-2023/24. Несмотря на желание защитника завершить карьеру в Серии А, на данный момент предложение берлинского клуба является наиболее выгодным.

Сообщается, что в данный момент «Унион» и Бонуччи ведут переговоры о личных условиях контракта.

Ранее «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава. 36-летний защитник выставлен на трансфер.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
удачи легенде милана
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антибаскет Поповича
Будет забавно, если Бонуччи, в отличие от Юве, в этом сезоне всё-таки сыграет в ЛЧ.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Улыбайся
Унион все же хочет звезду подписать, хоть и не молодую. Жаль в прошлый раз Иско сорвался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Всё же обидно что Бонуччи так бесславно заканчивает карьеру в Юве. Вместо почестей наоборот выгоняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yu123
для Униона топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qdr1k
В Бари нужно подписаться на сезон, потом закончить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Соглашайся, Лео. Потопчешь на последок лигочемпионскую поляну. Кто так ещё сможет из прошлогоднего Ювентуса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Ответ Антибаскет Поповича
Будет забавно, если Бонуччи, в отличие от Юве, в этом сезоне всё-таки сыграет в ЛЧ.
будет забавно, если в Унион не знают, что Бонуччи без Кьеллини средний защитник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
Ответ Kubinec_
будет забавно, если в Унион не знают, что Бонуччи без Кьеллини средний защитник
будет ещё забавнее, если ты не знаешь, что и у Униона не топ цз, Боннучи скорее для ротации, там тройка дефоф железная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Ответ romanisti89
будет ещё забавнее, если ты не знаешь, что и у Униона не топ цз, Боннучи скорее для ротации, там тройка дефоф железная
для ротации игрока с большой зп.. и правда забавно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий