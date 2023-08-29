«Лацио» ведет переговоры с Бонуччи. «Дженоа» тоже интересуется защитником «Юве»
Леонардо Бонуччи может перейти в «Лацио».
Ранее стало известно, что «Ювентус» не рассчитывает на 36-летнего футболиста и выставил его на трансфер.
Переговоры с Бонуччи ведет «Лацио», сообщает Джанлука Ди Марцио. Римский клуб начнет более активную работу над подписанием игрока после оформления трансфера Маттео Гендузи.
Интерес к Леонардо также проявляет «Дженоа». Генуэзский клуб считают, что смогут подписать игрока, если его переход в «Лацио» сорвется.
Ранее сообщалось, что итальянский защитник ведет переговоры с берлинским «Унионом».
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