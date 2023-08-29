«Лацио» ведет переговоры с Бонуччи. «Дженоа» тоже интересуется защитником «Юве»

Леонардо Бонуччи может перейти в «Лацио».

Ранее стало известно, что « » не рассчитывает на 36-летнего футболиста и выставил его на трансфер.

Переговоры с ведет «Лацио», сообщает . Римский клуб начнет более активную работу над подписанием игрока после оформления трансфера Маттео Гендузи.

Интерес к Леонардо также проявляет « ». Генуэзский клуб считают, что смогут подписать игрока, если его переход в « » сорвется.

Ранее сообщалось, что итальянский защитник ведет переговоры с берлинским «Унионом».

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