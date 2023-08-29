«Лацио» ведет переговоры с Бонуччи. «Дженоа» тоже интересуется защитником «Юве»

Теги Лацио Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Дженоа Джанлука Ди Марцио Футбол

Леонардо Бонуччи может перейти в «Лацио».

Ранее стало известно, что «Ювентус» не рассчитывает на 36-летнего футболиста и выставил его на трансфер

Переговоры с Бонуччи ведет «Лацио», сообщает Джанлука Ди Марцио. Римский клуб начнет более активную работу над подписанием игрока после оформления трансфера Маттео Гендузи.

Интерес к Леонардо также проявляет «Дженоа». Генуэзский клуб считают, что смогут подписать игрока, если его переход в «Лацио» сорвется. 

Ранее сообщалось, что итальянский защитник ведет переговоры с берлинским «Унионом». 

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6 комментариев

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Marco Nero
Итальянец, чтобы из Италии уехал... Ну конечно)
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Дмитрий
Ответ Marco Nero
Итальянец, чтобы из Италии уехал... Ну конечно)
Это сколько пасты надо с собой тащить на сезон))
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White Bone
Ответ Дмитрий
Это сколько пасты надо с собой тащить на сезон))
Аргентинцы же матэ тащат и ничего)
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Итачи Учиха
Так Лацио хоть и не на уровне команд Бундеслиги прессингует, но играет высоким/изредка средним блоком, в зависимости от противника. В чем смысл брать медленного Бонуччи в такую модель игры? Романьоли и Патрик и так с неплохим первым пасом.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Marco Nero
Итальянец, чтобы из Италии уехал... Ну конечно)
И в 36 лет, нереально.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Marco Nero
Итальянец, чтобы из Италии уехал... Ну конечно)
Тонали же уехал
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