Хорхе Карраскаль: «Были другие предложения, но выбрал «Динамо» – уже привык жить в Москве»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Чемпионат.com Футбол

Хорхе Карраскаль высказался о своем переходе в «Динамо» из ЦСКА.

«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.

У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», — сказал полузащитник «Динамо».

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39 комментариев

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Baxxter
Ответ Артем Русанов
Практически соседние станции метро у стадионов кстати, на другую улицу считай переехал 😃
Ну так он и в ролике-представлении легкую пробежку сделал от одной станции к другой)))
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Артем Русанов
Практически соседние станции метро у стадионов кстати, на другую улицу считай переехал 😃
+19
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+19
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Игорь Иванов
Динамо готовит новое финансовое предложение по покупке Монтеса. Если с Монтесом не получится, готовиться запасной вариант с покупкой ЦЗ. , это Евгеньев или Солдатенков из Крылышек.
А зачем отпускали Евгеньева?)
+9
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Andrey Yaroslavtsev
Надеюсь, проявит себя с лучшей стороны. Карраскалим.
+5
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Max Zhomkov
Ответ Baxxter
В кубке со Спартаком, собственно, не он один дичь творил на поле, если уж по чесноку, особенно в первые 25 минут
во втором тайме когда личка сделал замены и Динамо наконец то заиграло карраскаль творил дичь . В первом тайме команда Динамо на поле присутствовала а не играла
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Baxxter
Ответ Max Zhomkov
так себе трансфер для динамо. Вышел в кубке против Спартака и какую то дичь на поле делал , мячик подкидывал, подсекал куда то. Такое ощущение что он на какой то своей волне
В кубке со Спартаком, собственно, не он один дичь творил на поле, если уж по чесноку, особенно в первые 25 минут
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Игорь Иванов
Уверенность с какой Личка просил купить Карраскаля, даёт повод что он заиграет в Динамо. Очень надеюсь, что будет одним из лидеров команды.
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PrinceYoYo
Ответ Игорь Иванов
Динамо готовит новое финансовое предложение по покупке Монтеса. Если с Монтесом не получится, готовиться запасной вариант с покупкой ЦЗ. , это Евгеньев или Солдатенков из Крылышек.
Такая себе альтернатива конечно. Если с Монтесум не получится, то надо Уремовича свободным пытаться подписать.
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ЦСКА1960
Ответ Max Zhomkov
так себе трансфер для динамо. Вышел в кубке против Спартака и какую то дичь на поле делал , мячик подкидывал, подсекал куда то. Такое ощущение что он на какой то своей волне
А потом удар маваши из каратэ исполнил
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Max Zhomkov
Ответ ЦСКА1960
А потом удар маваши из каратэ исполнил
ну короче я уже в деталях подзабыл, помню что после игры я про него думал "ну ты и чудак на букву м"
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justbored
Ответ Demyan Grachev
ну,зима впереди)) вся её прелесть:серое небо,слякоть, химия и быдлტ на дорогах необъятной))
Он уже пережил зиму в Москве.
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skorpy55
Ответ ДМ-1чемпион
Да не смеши. Те 30 минут начала матча, был на 90% резервный, несыгранный состав! Глупо судить по этим 30 минутам.
А я и не смешу, ты посмотри кто в эти минуты был у Спартака на поле. Такой же резервный и несыгранный состав. Но они почему то круто настроились на дерби, а наши вышли просто погулять весь первый тайм. Так что неизвестно кто из нас смешит.......
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Gfnhbjn68
Сосредоточился то надолго?)
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skorpy55
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Евгеньев? Чушь. В своих последних играх за ДИНАМО это сплошные обрезы, и проигранные единоборства. Это не уровень сегодняшнего ДИНАМО.
Свой уровень Динамо показало в матче со Спартаком. Я до сих пор вижу эту игру перед глазами. Вот это был уровень.....
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Виталии Пархоменко
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Евгеньев? Чушь. В своих последних играх за ДИНАМО это сплошные обрезы, и проигранные единоборства. Это не уровень сегодняшнего ДИНАМО.
А простите какой уровень нынешнего Динамо? 4-0 за 25 минут от Спартака, а могло быть и 8-0, два момента спас Лещук, а два простили. Евгеньев да косарезил во аторой половине 2022, а в Крыльях опять стал играть надёжно. Про уровень Динамо говорить бессмысленно. Нам и Балтика могла накидать. А про Рому Е. могу сказать одно, не слабее защитник точно Маричаля и Фернандеса и ушедшего Сазонова.
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Алексей Ненахов
Ну по первой игре вообще не впечатлил , желтая карточка и обрез с которого Спартак мог забить
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Игорь Иванов
Ответ Filipp Gorski
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Правильно, время покажет. Кто прав, Личка или Федотов.
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Max Zhomkov
Ответ Игорь Иванов
Уверенность с какой Личка просил купить Карраскаля, даёт повод что он заиграет в Динамо. Очень надеюсь, что будет одним из лидеров команды.
да нихрена он не заиграет)) так же как и в ЦСКА будет в пол ноги играть. Собственно со спартаком так и вышел
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Ызяя
Ответ Артем Русанов
Практически соседние станции метро у стадионов кстати, на другую улицу считай переехал 😃
многие пытаются закрепиться в Москве, но далеко не всем удается.
Кстати, по подсчетам мэра Москвы, в жизнь столичной агломерации втянуто до 40 млн человек. А многие, как ваш покорный слуга, бывают наездами в длительных командировках.
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валя_стакан
Ответ Контрольный выстрел
Мне всегда нравилась их манеры игры (с) особенно в дерби на Кубок. 😁
Ничего что вторым составом играли? А когда вышли ребята из основы раскатали спокойно. Победой 1:0 второй тайм закончился
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Игорь Иванов
Ответ Japonskiy Magnitofon
А зачем отпускали Евгеньева?)
Этот вопрос нужно задать Бувачу. Он сказал что Евгеньев, Динамо не нужен.
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Игорь Иванов
Динамо готовит новое финансовое предложение по покупке Монтеса.
Если с Монтесом не получится, готовиться запасной вариант с покупкой ЦЗ. , это Евгеньев или Солдатенков из Крылышек.
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Filipp Gorski
Ответ Игорь Иванов
Уверенность с какой Личка просил купить Карраскаля, даёт повод что он заиграет в Динамо. Очень надеюсь, что будет одним из лидеров команды.
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Vatikan
Шило на мыло
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ДМ-1чемпион
Ответ Игорь Иванов
Динамо готовит новое финансовое предложение по покупке Монтеса. Если с Монтесом не получится, готовиться запасной вариант с покупкой ЦЗ. , это Евгеньев или Солдатенков из Крылышек.
А ХА ХА. Евгеньев? Чушь. В своих последних играх за ДИНАМО это сплошные обрезы, и проигранные единоборства. Это не уровень сегодняшнего ДИНАМО.
+2
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