Хорхе Карраскаль: «Были другие предложения, но выбрал «Динамо» – уже привык жить в Москве»
Хорхе Карраскаль высказался о своем переходе в «Динамо» из ЦСКА.
«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.
У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», — сказал полузащитник «Динамо».
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Кстати, по подсчетам мэра Москвы, в жизнь столичной агломерации втянуто до 40 млн человек. А многие, как ваш покорный слуга, бывают наездами в длительных командировках.
Если с Монтесом не получится, готовиться запасной вариант с покупкой ЦЗ. , это Евгеньев или Солдатенков из Крылышек.