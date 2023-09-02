2 сентября 2023 года в городе Мадрид состоится матч 4 тура Чемпионата Испании по футболу. «Реал Мадрид» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Хетафе». Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.

Мадридская команда резво начала новый сезон Ла Лиги и пока единственная команда, кто пока идет без потерь очков и идет в лидерах таблицы. «Хетафе» же уже потерял 5 баллов и пока что является середнячком таблицы, показывая неплохую игру и уже отобрала очки у «Барселоны». Последние 2 матча для «Реала» в очных дуэлях с «Хетафе» выдались сложными и мадридцам удалось обыграть оппонента лишь с разницей в 1 мяч. Сможет ли королевский клуб продолжить свою победную серию в текущем сезоне до 4 матчей, или же «Хетафе» сможет пощекотать нервы одному из главных претендентов на трофей в Ла Лиге, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (2), ОЗ (нет).

ФК «Реал Мадрид»

Мадридская команда прошлый сезон Ла Лиги закончила на 2 месте и довольствовались серебряными медалями, где первое место они уступили

своему заклятому оппоненту «Барселоне», отстав от них по итогу на 10 баллов. Они могли по итогу последнего тура опустится и на 3 строчку, но «Атлетико Мадрид» в своем матче не смог победить и их позиция осталась неизменной.

Королевский клуб забил в прошлом сезоне 75 мячей, что стало по итогу лучшим показателем в чемпионате.

Мадридцам перед стартом нового сезона удалось укрепить свою команду перспективными молодыми футболистами, среди которых: англичанином Джуд Беллингем, перешедший из «Боруссии Дортмунд», турком Арда Гюлер из «Фенербахче» , испанцем Фарн Гарсия из «Райо Вальекано».

В аренду был взят Кепа Аррисабалага из «Челси», который понадобился после серьезной травмы основного голкипера команды Куртуа.

Не обошлось и без потерь, команду покинули следующие игроки: Бензема, Асенсио, Азар, Диаз и Бланко.

В новом сезоне Примеры, команда Анчелотти стартовала уверенно и выиграли первых 3 тура. Благодаря чему, они сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата и имеют в активе максимально возможное количество очков (9). При этом они пропустили в свои ворота 1 гол, а забили 6 мячей. На данный момент от ближайших преследователей по таблице они имеют отрыв в 2 балла.

В 1 туре «сливочные» взяли вверх в гостях над командой из Бильбао «Атлетик» (2:0), где Беллингем забил дебютный гол в испанском чемпионате.

В следующем туре была виктория в гостях над «Альмерией» (3:1), где мадридской команде удалось быстро отыграться после пропущенного гола в начале встречи, а Джуд Беллингем вновь отметился в протоколе и забил 2 гола, тем самым привнес весомый вклад в успех команды.

В последнем сыгранном туре «Реал Мадрид» отправился в гости к «Сельте», откуда увез непростую победу, победив (1:0). А победу на 81 минуте мадридцам принес все тот же Беллингем, который поразил сетку ворот соперника с передачи Хоселу. Джуд же сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги, забив на старте сезона уже 4 мяча.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

25.08.23 «Сельта» — «Реал Мадрид» 0: 1 ;

0: ; 19.08.23 «Альмерия» — «Реал Мадрид» 1: 3 ;

1: ; 12.08.23 «Атлетик» — «Реал Мадрид» 0: 2 ;

0: ; 03.08.23 «Ювентус» — «Реал Мадрид» 3 :1;

— «Реал Мадрид» :1; 30.07.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0:3.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

В 3 последних встречах команда побеждает;

В последних 3 гостевых матчах мадридцы победили;

Только в 2 из 6 последних матчах королевского клуба забивают обе команды;

В 3 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 3 матчах команда в среднем забивает 2 мяча;

Мадридцы отличаются голом в 9 из 10 последних поединков.

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ФК «Хетафе»

«Хетафе» прошлый сезон Чемпионата Испании провел не лучшим для себя образом и занял лишь скромную 15 строчку в таблице. Они набрали всего на 2 балла чем «Вальядолид», который занял 18 строчку и вылетел из Ла Лиги. От ТОП-10 команд отставание по итогу получилось в 7 баллов, что говорит о хорошем и достаточно равном уровне команд в средней части таблицы. Команда была близка и к вылету, но удалось провести хорошую концовку чемпионата и набрать в последних 4 турах 8 очков, что позволило остаться в элитном испанском дивизионе.

Команда из Хетафе громких трансферов в текущем году не совершала, но при этом удалось подписать несколько хороших игроков: Омара Альдерете из «Герты», Гастона Альвареза из «Бостон Ривер», Порту из «Реал Сосьедад», Чоко Лозано из «Кадиса», Серджи Альтимира из «Сабадель».

Покинули стан команды следующие игроки: Сеоан, Алтимира, Эль Хаддади, Алгобиа, Кабако, Конде, Харпер, Йанкто, Касиллья.

Стартовал в новом сезоне Ла Лиги «Хетафе» довольно неплохо, сыграв в домашнем матче первого тура вничью с «Барселоной» (0:0). В этом матче около 15 минут удалось сыграть в большинстве, после удаления у «Барсы» Рафиньи. Но составы уравнялись в начале второго тайма, когда был удален и игрок «Хетафе» Мата за грубый фол. Команде из Хетафе удалось сдержать серьезный натиск каталонцев, которые на порядок больше владели мячом и атаковали и не позволили им поразить сетку своих ворот.

Во втором туре случилось крупное поражение в гостях от «Жироны» (0:3), где случилось много провалов в обороне и ничего не получалось в атаке.

А вот в последнем сыгранном 3 туре в непростой встрече на домашнем поле был обыгран «Алавес» (1:0), а победный гол на свой счет записал Майорал, который успешно реализовал пенальти на 84 минуте. Победа в этой встрече все же была закономерным результатом, опасности со стороны хозяев было на порядок больше чем у его соперника.

Результаты «Хетафе» в 5 последних сыгранных матчах:

28.08.23 «Хетафе» — «Алавес» 1 :0;

— «Алавес» :0; 20.08.23 «Жирона» — «Хетафе» 3 :0;

— «Хетафе» :0; 13.08.23 «Хетафе» — «Барселона» 0:0 .

. 05.08.23 «Хетафе» — «Витесс» 4 :1;

— «Витесс» :1; 02.08.23 «Гранада» — «Хетафе» 2:1.

Интересные статические факты «Хетафе»:

В 6 последних матчах было лишь 2 победы в активе;

Последние 2 матча в качестве гостей были проигрышными;

В 3 последних играх «Хетафе» не забивают обе команды;

В 16 из 17 последних матчах команды было забито обоими оппонентами не более 3 голов за игру.

Лишь в 1 из 3 последних встреч команда из Хетафе отличается голом.

В 5 последних матчах команда в среднем забивает около 1 гола, пропуская при этом столько же.

«Реал Мадрид» – «Хетафе»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 37 встреч. Колоссальное преимущество в них на стороне мадридцев – 27 побед, при 6 победах команды из Хетафе. А 4 поединка закончилась ничейным результатом.

«Реал Мадрид» в среднем забивала в этих матчах 2,23 гола (83 забитых мяча), а «Хетафе» 0,76 (28 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Реала» (6:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

13.05.23 «Реал Мадрид» – «Хетафе» ( 1 :0).

– «Хетафе» ( :0). 08.10.22 «Хетафе» – «Реал Мадрид» (0:1).

(0:1). 09.04.22 «Реал Мадрид» – «Хетафе» ( 2 :0).

– «Хетафе» ( :0). 02.01.22 «Хетафе» – «Реал Мадрид» ( 1 :0).

– «Реал Мадрид» ( :0). 18.04.21 «Хетафе» – «Реал Мадрид» (0:0).

В 3 последних очных матчах побеждал «Реал, но ни разу это не делал с разгромным счетом, а в двух последних победил с одинаковым счетом (1:0).

Последний раз «Хетафе» обыгрывала «Реал Мадрид» в январе 2022 года, это было в рамках Чемпионата Испании тогда был счет (1:0).

Стоит заметить, что в 11 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и в 6 последних встречах ни разу не был пробит тотал больше 2,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Хетафе»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния мадридскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Реал Мадрид» — 1.33;

Ничья — 5.03;

Победа «Хетафе» — 10.85;

Ф1 (-1,5) — 2.0;

Ф2 (1,5) — 1.83;

Ф2 (2) — 1.41;

ТБ (2,5) — 1.90;

ТМ (2,5) — 1.94;

ТМ (3,5) — 1.37;

ОЗ (да) — 2.31;

ОЗ (нет) — 1.62.

Мадридская команда неплохо обновила свой состав в текущем году, омолодив его несколькими перспективными футболистами, также и ряд опытных игроков покинули команду. Да, результаты на старте Примеры у них хорошие, но пока еще не было простых матчей и команда еще выглядит не так слаженно и мощно, как хотелось бы Анчелотти. Команда из Хетафе уже смогла отобрать очки у «Барсы» в этом сезоне, и думаю что и в предстоящей встрече она бросит все силы отнять их и у «Реала», все же играть с топовыми клубами для них будет хорошей мотивацией. В последних двух очных встречах «Хетафе» проигрывали с разницей в 1 мяч мадридцам. Учитывая все эти аспекты вполне можно сделать ставку на Ф2 (2), за коэффициент 1.41.

В последних матчах обеих команд, в том числе и очных, зачастую игры заканчиваются тем, что забивает в ней только 1 команда, поэтому можно заключить пари и на то что обе команды не забьют, за это дают кэф 1.62.

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