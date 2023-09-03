3 сентября, в воскресенье, московский ЦСКА на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче 7-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30.

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Рекомендуемые ставки: ТМ 3; Х2.

ЦСКА

После шести туров серебряные призеры прошлого сезона занимают шестое место в турнирной таблицы, набрав 10 очков.

Начав чемпионат с поражения в Екатеринбурге от «Урала» (1:2), армейцы затем сумели выиграть в драматичном и скандальном матче в Грозном, в котором арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти. Три из них реализовал Федор Чалов и принес своей команде первые три очка.

В первом домашнем матче армейцы очень уверенно расправились с «Локомотивом», выиграв в дерби 4:1. Два мяча в той игре забил бывший игрок «Локомотива» Максим Мухин.

В предыдущих трех турах команда Владимира Федотова набрала четыре очка: победа над «Сочи» (3:1), поражение от «Динамо» (1:2) и ничья в Оренбурге (1:1).

Такие не самые стабильные результаты связаны с очень короткой обоймой игроков. Недавно команду покинул Хорхе Карраскаль, перешедший в «Динамо», а еще ранее Хесус Медина стал игроком «Спартака».

Также ЦСКА покинул один из лидеров — Бахтиер Зайнутдинов отправился в Турцию и теперь будет выступать за стамбульский «Бешикташ».

Долгое время трансферов на вход у ЦСКА не было и только совсем недавно в клуб перешел Виктор Давила. Ранее чилиец выступал за мексиканский «Леон».

Давила уже дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в кубковом матче против «Сочи», в котором ЦСКА выиграл в серии пенальти.

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Зенит

«Зенит» очень плохо начал чемпионат, выдав худший старт за последнее время, — всего 4 очка в трех турах.

Но затем сине-бело-голубые поправили свое положение: после поражения от «Динамо» (2:3) команда Семака показала максимальный результат, набрав девять очков в трех турах.

Петербуржцы обыграли «Факел» (2:0), «Спартак» (3:1), а в предыдущем туре зенитовцы не оставили шансов резво стартовавшему «Уралу» — 4:0.

После такого спурта «Зенит» вернулся в верхнюю часть турнирной таблицы и с 13-ю очками занимает второе место, отставая от «Краснодара» на один балл.

Лидером атаки «Зенита» после отъезда в Саудовскую Аравию Малкома стал колумбиец Матео Кассьера, который в шести турах забил шесть мячей. После предыдущего сезона, когда Кассьера забил всего два гола, контраст поразительный.

Второй бомбардир «Зенита» — Иван Сергеев. Россиянин забил три мяча.

Перед матчем с ЦСКА «Зенит» гостил в Калининграде в рамках группового этапа Кубка России. Команда Семака уступила «Балтике» с минимальным счетом и потерпела первое поражение в турнире.

Однако главный тренер петербуржцев призвал не драматизировать ситуацию и назвал этот матч просто одним из этапов подготовки к игре ЦСКА.

ЦСКА — Зенит: история личных встреч

В прошлом сезоне ЦСКА стал одним из немногих клубов, кто сумел нанести поражение «Зениту» — в Москве команда Федотова выиграла с минимальным счетом благодаря голу Федора Чалова.

До этого «Зенит» три года подряд увозил три очка из Москвы.

ЦСКА и «Зенит» открывали этот сезон матчем за Суперкубок: основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были петербуржцы.

ЦСКА — Зенит: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom отдает небольшое предпочтение гостям: на победу «Зенита» дается коэффициент 2.45. Успех ЦСКА оценивается в 2.9, а ничья — 3.44.

ЦСКА и «Зенит» вряд ли выдадут осень результативный матч, поэтому можно поставить на ТМ 3 за 1.55.

«Зенит», несмотря на поражение в Кубке России, находится в хорошей форме, а армейцы наоборот находятся в небольшом кризисе и поиске игровых связей. Так что можно предположить, что петербуржцы как минимум не проиграют и поставить на Х2 за 1.42.

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