Где смотреть Реал Мадрид – Хетафе, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 2 сентября

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Футбол

В субботу, 2 сентября, сыграют Реал Мадрид и Хетафе в 4 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Реал Мадрид – Хетафе

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

Реал Мадрид: все новости

Хетафе: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Реал – Хетафе

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