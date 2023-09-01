Харгривз об ЛЧ: «Противостояние «МЮ» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Кейна в Англию»

Теги Бавария Оуэн Харгривз Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Оуэн Харгривз высказался о том, что «МЮ» и «Бавария» попали в одну группу в ЛЧ.

«Противостояние «Ман Юнайтед» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Кейна в Англию.

«Бавария» будет одним из фаворитов этого розыгрыша. Что тут скажешь, хороша жеребьевка», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

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57 комментариев

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muxaNIK
МЮ летом 2023го: Хотим Кейна.
Кейн летом 2023го: Я тут
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NartApsua
Ответ Адам Нинуху
Бавария в одну калитку раскатает МЮ сейчас не 1999 год что бы эта игра стала битвой гигантов
Прикол в том, что и в 1999 году Бавария по игре в одну калитку раскатывала МЮ. Чем всё закончилось, мы все знаем)
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+44
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Vito Karleone
Ответ Максим Попов-Максим
Комментарий скрыт
Ты под чем товарищ?
+43
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Евгений Дмитриченко
Атакует как Оуэн, защищается как Харгривз. Какой игрок был, к сожалению, травмы не позволили ему полностью реализовать свой талант.
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+21
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jzx8
Ответ Максим Попов-Максим
Комментарий скрыт
Скорее под фактом
+5
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kaka10
Ответ Vito Karleone
Ты под чем товарищ?
под Орловым
+5
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Любезный Коссутий
Ответ as009595@icloud.com
Ну МЮ давно не соперник против Баварии в лч, максимум дома могут рассчитывать на ничью
будь это нагелевская Бавария, я бы с тобой согласился, а с тухелевской играть вполне можно
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окечуква
Да вот как бы по итогу победителем увлекательнейших противостояний МЮ и Баварии не вышел Галатасарай…
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liverpool and barcelona fan
Хорошие матчи между ними были в 2010. Гол Роббена с подачи с углового шедевр.
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as009595@icloud.com
Ответ Любезный Коссутий
не вижу издевательств, возможно ты просто преувеличиваешь. да и какая разница, что было раньше - мало кто из тех составов играет сегодня ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 05.08.18 ТОВ Бавария 1-0 Манчестер Юнайтед 09.04.14 ЛЧ Бавария 3-1 Манчестер Юнайтед 01.04.14 ЛЧ Манчестер Юнайтед 1-1 Бавария 07.04.10 ЛЧ Манчестер Юнайтед 3-2 Бавария 30.03.10 ЛЧ Бавария 2-1 Манчестер Юнайтед 30.07.09 АУД Бавария 1-0 Манчестер Юнайтед 13.03.02 ЛЧ Манчестер Юнайтед 0-0 Бавария 20.11.01 ЛЧ Бавария 1-1 Манчестер Юнайтед 18.04.01 ЛЧ Бавария 2-1 Манчестер Юнайтед 03.04.01 ЛЧ Манчестер Юнайтед 0-1 Бавария 26.05.99 ЛЧ Манчестер Юнайтед 2-1 Бавария 09.12.98 ЛЧ Манчестер Юнайтед 1-1 Бавария 30.09.98 ЛЧ Бавария 2-2 Манчестер Юнайтед
Так за 20 лет кроме того отскока в финале и ничего не было, издеваются над Арсеналом, ну Манчестер бьется, но класс Баварии выше
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as009595@icloud.com
Ну МЮ давно не соперник против Баварии в лч, максимум дома могут рассчитывать на ничью
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Surviving
Ответ Bishkek Manutd
Ну, да конечно. Почему у тебя такие выводы? Видели мы твою баварию беспомощной против Ман.Сити
Видели мы миллиарды бабла сити на поле и на скамейке и лысый не за пирожки там, мешок ............й
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ranelgee
Ответ NartApsua
Прикол в том, что и в 1999 году Бавария по игре в одну калитку раскатывала МЮ. Чем всё закончилось, мы все знаем)
Да вообще по одному месту. Главное - из группы выйти
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Любезный Коссутий
Ответ Максим Попов-Максим
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вообще плевать на Зенит - их даже Брюгге с Вильяреалами унижали в ЛЧ. что был, что не был этот середняк - никто не заметит.
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Любезный Коссутий
Ответ Горемычный Рибери
Согласен и есть большие опасения,особенно после игры с Ляйпцигом и победы над Аугсбургом у которого самый дорогой футболист Энгельс за 7 лямов.
у Ткхеля теперь есть джокер, в виде Кейна, а этот парень делает голы из ничего, и фанаты Бундеса скоро в этом убедятся. но, в целом, интенсивность Баварии сильно упала, и это уже не та машина, которая была при Нагеле.
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Pb-SE
Ответ Виктор Огай
Даже уже на закате, в МЮ, показывал мастерскую игру, когда был здоров.
Закат у него был не в МЮ, а в МС.
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Артём Сергеев
Ответ Bishkek Manutd
Ну, да конечно. Почему у тебя такие выводы? Видели мы твою баварию беспомощной против Ман.Сити
мансити не Юнайтед, да и первая игра это было заслугой Упамекано
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Любезный Коссутий
Ответ Redhead One
В прошлом сезоне также с Де Йонгом было
и Де Йонг оказался за бортом турнира ☝🏻
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Диер Ташкент
Ответ Адам Нинуху
Бавария в одну калитку раскатает МЮ сейчас не 1999 год что бы эта игра стала битвой гигантов
Всякое может быть. В Германии Бавария наверняка раскатает МЮ. Но вот на Олд Траффорде не факт
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6tspey7tb5
Если мистер Тен Хаг ничего не изменит, то нам кабзда
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Евгений Есиков
Ответ Адам Нинуху
Бавария в одну калитку раскатает МЮ сейчас не 1999 год что бы эта игра стала битвой гигантов
Согласен. Вообще нет и близко уровня тех звёзд 99 года, что в МЮ и такая же ситуация в Баварии. По факту МЮ сейчас занимается строительством новой команды и надо сказать, что это у них не очень хорошо получается. Бавария так же не блещет как раньше но выглядит поуверенней чем МЮ на данный момент.
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Виктор Огай
Ответ Евгений Дмитриченко
Атакует как Оуэн, защищается как Харгривз. Какой игрок был, к сожалению, травмы не позволили ему полностью реализовать свой талант.
Даже уже на закате, в МЮ, показывал мастерскую игру, когда был здоров.
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fussballer
Ответ Kos Iniesta
Это очень смешно! Мю, париж и барса, пассажиры в этой лч
ПСЖ сбросил балласт, поэтому может и выйдет что.
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Trey4rch
Ответ NartApsua
Прикол в том, что и в 1999 году Бавария по игре в одну калитку раскатывала МЮ. Чем всё закончилось, мы все знаем)
Манчестер даже не близко не дотягивает даже той команды, о чем ты
Бесхарактерная и слабая команда по факту на данный момент, мюнхен проедет катком, а условный галатасарай может попытать счастья вполне
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6tspey7tb5
Ответ Stewart D.
если 7хаг ничего не изменил за год, почему за 2 недели должен?)
В футболе иногда за две минуты меняется все )))) Надежда умирает последней в нашей палате ))))
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