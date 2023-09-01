Харгривз об ЛЧ: «Противостояние «МЮ» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Кейна в Англию»

Оуэн Харгривз высказался о том, что «МЮ» и «Бавария» попали в одну группу в ЛЧ.

«Противостояние « » с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение в Англию.

« » будет одним из фаворитов этого розыгрыша. Что тут скажешь, хороша жеребьевка», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку