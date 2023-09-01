Харгривз об ЛЧ: «Противостояние «МЮ» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Кейна в Англию»
Оуэн Харгривз высказался о том, что «МЮ» и «Бавария» попали в одну группу в ЛЧ.
«Противостояние «Ман Юнайтед» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Кейна в Англию.
«Бавария» будет одним из фаворитов этого розыгрыша. Что тут скажешь, хороша жеребьевка», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
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Кейн летом 2023го: Я тут
Бесхарактерная и слабая команда по факту на данный момент, мюнхен проедет катком, а условный галатасарай может попытать счастья вполне