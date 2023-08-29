Харри Кейн: «У «Баварии» фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть ЛЧ. Но нам еще предстоит пройти долгий путь»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о шансах «Баварии» на победу в Лиге чемпионов.

«Конечно, это будет тяжело. На данный момент в Европе есть несколько отличных команд. Нам нужно продолжать работать, продолжать совершенствоваться.

У нас фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Группы станут известны на следующей неделе, а затем мы сосредоточимся на футболе и постараемся показать себя в каждой игре», – сказал нападающий «Баварии».

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12 комментариев

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Фанат футбола 777
В этом сезоне реально есть шансы
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инок
Удачи Баварии в ЛЧ. Кейн быстро вписался в новую для себя команду, надеюсь 30 голов к концу сезона забьёт
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заратустра-будрайтис
Ответ Фанат футбола 777
В этом сезоне реально есть шансы
Шансы оценивать слишком рано таки. У Баварии безусловно очень боевитый ростер, но какой эта команда подойдет к весне никто не знает.
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TheFrosty
Ответ инок
Удачи Баварии в ЛЧ. Кейн быстро вписался в новую для себя команду, надеюсь 30 голов к концу сезона забьёт
Если даже польский брусок делал, то уж Кейн точно осилит.
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Branson
Ответ инок
Удачи Баварии в ЛЧ. Кейн быстро вписался в новую для себя команду, надеюсь 30 голов к концу сезона забьёт
в этой лиге забьёт 40+
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DGarsia
тебе бы хоть одно чемпионство в карьере получить после тотенхема, а уж потом
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BurBon
Они каждый сезон говорят что ее выиграют, а на деле одна чашка 13 года, в эпоху конкуренции.
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Фанат футбола 777
Ответ заратустра-будрайтис
Шансы оценивать слишком рано таки. У Баварии безусловно очень боевитый ростер, но какой эта команда подойдет к весне никто не знает.
Не знаю как вам, но мне кажется, что если убрать из команды Гнабри, то это станет реальнее, он создаёт много опасных моментов, но ужасная реализация и футбольное эго дают о себе знать, хотя, ещё 2 года назад он был одним из лучших
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