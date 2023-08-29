Харри Кейн: «У «Баварии» фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть ЛЧ. Но нам еще предстоит пройти долгий путь»

Харри Кейн высказался о шансах «Баварии» на победу в Лиге чемпионов.

«Конечно, это будет тяжело. На данный момент в Европе есть несколько отличных команд. Нам нужно продолжать работать, продолжать совершенствоваться.

У нас фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть , но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Группы станут известны на следующей неделе, а затем мы сосредоточимся на футболе и постараемся показать себя в каждой игре», – сказал нападающий «Баварии».

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