Харри Кейн: «У «Баварии» фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть ЛЧ. Но нам еще предстоит пройти долгий путь»
Харри Кейн высказался о шансах «Баварии» на победу в Лиге чемпионов.
«Конечно, это будет тяжело. На данный момент в Европе есть несколько отличных команд. Нам нужно продолжать работать, продолжать совершенствоваться.
У нас фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, но нам еще предстоит пройти долгий путь.
Группы станут известны на следующей неделе, а затем мы сосредоточимся на футболе и постараемся показать себя в каждой игре», – сказал нападающий «Баварии».
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