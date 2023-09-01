Лига конференций. Раунд плей-офф. «Фиорентина» Кокорина обыграла «Рапид», «Динамо» Киев вылетело от «Бешикташа», БАТЭ – от «Балкани»

В Лиге конференций прошли ответные матчи раунда плей-офф.

« » на своем поле обыграл « » (2:0), по сумме двух встреч уступил « » (1:4, 1:0), а киевское « » проиграло «Бешикташу» на выезде (0:1).

Победители двухматчевых противостояний попали в групповой раунд Лиги конференций.

Лига конференций УЕФА

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 2:2

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:5

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:2

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:2

Первый матч: 1:4

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:4

Первый матч: 4:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 3:3

Первый матч: 0:5

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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