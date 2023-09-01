Лига конференций. Раунд плей-офф. «Фиорентина» Кокорина обыграла «Рапид», «Динамо» Киев вылетело от «Бешикташа», БАТЭ – от «Балкани»
В Лиге конференций прошли ответные матчи раунда плей-офф.
«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Левски» (2:0), БАТЭ по сумме двух встреч уступил «Балкани» (1:4, 1:0), а киевское «Динамо» проиграло «Бешикташу» на выезде (0:1).
Победители двухматчевых противостояний попали в групповой раунд Лиги конференций.
Лига конференций УЕФА
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 31 августа, 19.00, «Аспмюра»
- Голы:
- 1:0 – 23 Серли, 2:0 – 28 Пеллегрино, 2:1 – 42 Алими, 2:2 – 46 Варга, 3:2 – 100, пенальти Пеллегрино.
-
Буде-Глимт –
Хайкин, Моэ, Вембангомо (Шевольд, 79), Бьеркан (Соренсен, 111), Бьертуфт, Берг, Салтнес (Фет, 79), Гренбек, Пеллегрино, Серли (Гулликсен, 41; Bassi, 105), Пеми (Эспейорд, 90).
-
Шепши –
Ницуй, Бэлаше, Ниняй, Чоботарю, Думитреску (Аганович, 105), Алими, Родригес (Калаку, 111), Пэун (Георге, 105), Штефэнеску, Варга (Домашкан, 85), Шафранко (Рондон, 96).
- Предупреждения:
- Ницуй (12), Родригес (27), Чоботарю (57), Думитреску (59), Гулликсен (61), Шафранко (70), Пэун (80), Штефэнеску (102), Рондон (111).
- Удаление:
- Штефэнеску (120).
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 31 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
-
ХИК –
Мяенпяа, Тойвио, Тенхо, Хальме, Куассиви-Бениссан, Пелтола, Сойри, Лингман (Канеллопулос, 84), Хостикка (Хетемай, 87), Кескинен, Радулович.
-
Фарул –
Аиоани, Ларие (Андронаке, 89), Кики, Попеску, Sirbu (Дюссо, 63), Будеску, Неделку (Боли, 63), Артян (Грамень, 89), Бэлуцэ, Ривалдиньо (Мазилу, 24), Мунтяну.
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 31 августа, 19.45, «Копавогсволлюр»
- Гол:
- 1:0 – 3 Эйнарссон.
-
Брейдаблик –
Эйнарссон, Муминович, Гюннлейссон, Маргейрссон, Йоман (Хлинссон, 84), Сигурйонссон, Эйнарссон, Эйольфссон, Лудвикссон (Ингварссон, 75), Свантоурссон, Ольсен (Кристинссон, 75).
-
Струга –
Кьосевски, Криваньева, Радич, Незири (Kasami, 57), Малики, Шабани, Укпа (Яхья, 77), Георгиевски (Таири, 46), Бойку, Мазрекай, Ибраими.
- Предупреждения:
- Лудвикссон (30), Радич (65), Kasami (67), Малики (74), Гюннлейссон (88).
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «де Гролш Весте»
- Гол:
- 0:1 – 72, пенальти Джеко.
-
Твенте –
Уннершталь, Проппер, Сампстед, Брюнс, Садилек, Влап (Бесселинк, 86), Кьеле, Стейн, Ротс, ван Волфсвинкел (Унювар, 69), Угальде.
-
Фенербахче –
Эгрибаят, Азиз, Осейи-Сэмюэл, Родриго Бекао, Остервольде, Фред, Яндаш (Кахведжи, 61), Юксек (Джику, 83), Тадич (Шиманьски, 61), Ундер (Кинг, 46), Джеко (Найир, 86).
- Предупреждения:
- Остервольде (9), Яндаш (23), Садилек (26), Азиз (32), Ротс (37), Родриго Бекао (45), Юксек (45), Кьеле (58).
Первый матч: 1:5
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «Бранн»
- Голы:
- 0:1 – 12 Ладо, 0:2 – 29 Мейнанс, 1:2 – 45 Кнудсен, 1:3 – 50 ван Боммел, 2:3 – 66 Солтведт, 3:3 – 82 Сери.
-
Бранн –
Дюнгеланн, Кристиансен (Сери, 46), Кроне (Солтведт, 63), Кнудсен, Педерсен (Simba, 80), Нильсен, Берстинг, Мюхре, Kartum (Матисен, 46), Финне, Кастро (Хеггебе, 80).
-
АЗ Алкмар –
Райан, Базур (Михайлович, 112), Хацидьякос, Сугавара, Меллер Вольф (де Вит, 71), де Вит, Гаудмейн (Алешандре Пенетра, 90), Мейнанс, Ладо (Данташ, 112), ван Боммел (Поку, 71), Павлидис (Одгор, 84).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
- Предупреждения:
- Павлидис (20), Нильсен (39), Кнудсен (54), де Вит (58), Меллер Вольф (65), Райан (75), Ладо (77), Сугавара (81), Берстинг (90).
- Удаление:
- Мюхре (120).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «Доосан-Арена»
-
Виктория Пльзень –
Станек, Гейда, Гранач, Dweh, Копиц, Калвах, Буха, Каду, Шулц (Траоре, 53), Хоры (Климент, 77), Дуросинми (Выдра, 87).
-
Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Габараев, Шахов, Мужиков (Галым, 68), Вукадинович (Иванович, 61), Жарынбетов (Чесноков, 61), Илич (Забелин, 78), Дебле (Мркаич, 61).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 31 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 28 Самуаз, 0:2 – 79 Тиссаудали, 1:2 – 90, автогол Руф.
-
АПОЭЛ –
Белец, Сушич, Двали, Шебак (Ндонгала, 46), da Silva Dias, Петрович, Вильяфаньес (Фетфацидис, 46), Костадинов (Сарфо, 22), Далсиу (Томане, 69), Маркиньос (Эфрем, 56), Квилитая.
-
Гент –
Руф, Торунарига (Нуриу Фортуна, 81), Кандусс, Ватанабе, Браун, Кумс (Гандельман, 77), Де Сарт, Хон Хен Сок (Юльсагер, 77), Самуаз (Фадига, 62), Кейперс, Орбан (Тиссаудали, 62).
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 31 августа, 20.30, «Тумба»
- Голы:
- 1:0 – 16 Тайсон, 2:0 – 23 Брандон, 3:0 – 58 Константелиас, 4:0 – 71 Тайсон.
-
ПАОК –
Котарски, Баба, Трост-Эконг, Кульеракис, Виейринья (Кендзера, 64), Шваб, Цингарас (Оздоев, 64), Константелиас, Тайсон (Мург, 75), Живкович (Вракас, 81), Брандон (Tzimas, 75).
-
Хартс –
Кларк, Кингсли (Denholm, 66), Кент, Роулз, Сиббик, Аткинсон (Оффиа, 82), Кокрейн, Девлин (Холлидей, 82), Бойс (Тагава, 59), Шенкленд (Лоури, 66), Vargas.
- Предупреждения:
- Сиббик (18), Брандон (24), Шенкленд (37), Девлин (45), Кульеракис (54).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Артемио Франки»
-
Фиорентина –
Терраччано, Бираги (Паризи, 87), Додо, Миленкович, Раньери, Бонавентура (Кокорин, 87), Мандрагора, Артур (Данкан, 61), Гонсалес, Нзола (Бельтран, 60), Куаме (Соттиль, 71).
-
Рапид Вена –
Хедль, Хофманн, Кверфельд, Ауэр, Кершбаум, Грюлль, Зайдль, Освальд, Sattlberger, Кюн (Байич, 84), Mayulu (Штрунц, 68).
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Водафон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 52 Абубакар.
-
Бешикташ –
Гюнок, Уйсал, Булут, Колли, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Хаджиахметович, Рашица (Зайнутдинов, 76), Жедсон Фернандеш, Абубакар (Тосун, 81), Мюлека (Ребич, 75).
-
Динамо Киев –
Бущан, Тымчик (Бенито, 89), Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев, Сидорчук (Бражко, 85), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 76), Волошин (Диалло, 76), Ванат.
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Арена Петрол»
- Голы:
- 1:0 – 12 Матко, 1:1 – 49 Каниховский.
-
Целе –
Розман, Вуклишевич, Зец, Карничник, Zabukovnik (Коутер, 63), Milić, Врбанец (Светлин, 68), Пруцев (Эдмилсон, 68), Бобичанец (Квесич, 63), Player (Лами, 58), Матко.
-
Маккаби Тель-Авив –
Мишпати, Саборит, Люккассен, Масон, Ревиво, Битон (Каниховский, 46), ван Оверем, Битон (Шахар, 74), Милсон (Давидзада, 77), Захави (Abu Farchi, 90), Тургеман (Коэн, 46).
- Предупреждения:
- ван Оверем (28), Мишпати (61), Карничник (80), Масон (84).
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Yeni Adana Stadyumu»
- Гол:
- 1:0 – 45 Ндиайе.
-
Адана Демирспор –
Озбир (Карачич, 60), Свенссон, Родригес, Гюлер (Манев, 88), Гравийон, Бельханда, Стамбули, Эрдоган (Акинтола, 46), Акбаба (Ндиайе, 74), Сари, Ндиайе (Ньянг, 88).
-
Генк –
Вандевордт, Муньос, Садик, Маккензи, Кайембе (Артеага, 68), Грошовски (Хейнен, 68), Эль-Ханнус (Аит-Эль-Хадж, 93), Galarza, Ойен (Уаттара, 114), Фадера (Baah, 51), Сор (Арокодаре, 68).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Городской стадион Мезекевешд»
- Гол:
- 1:0 – 30 Концевой.
-
БАТЭ –
Кудравец, Хадаркевич, Нечаев (Подстрелов, 69), Жимо (Малькевич, 69), Мартынов (Антилевский, 77), Бане, Волков (Громыко, 69), Гречихо (Шестюк, 81), Концевой, Бочеров, Лаптев.
-
Балкани –
Количи, Яшаница, Делова, Тачи, Траши, Кореница, Зюба, Крюэзю (Потоку, 84), Куч, Грипши, Толяй (Бериша, 53).
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Групама-Арена»
-
Ференцварош –
Дибус, Чивич (Рамирес, 73), Абена, Ммаэ, Шигер, Сакариассен, Абу-Фани (Бен-Ромдан, 66), Makreckis, Траоре (Листеш, 65), Варга (Пешич, 46), Маркиньос (Нген, 46).
-
Жальгирис Вильнюс –
Гертмонас (Дука, 23), Мамич (Павелич, 66), Бопесу, Хнид, Буфф (Новиковас, 66), Кендыш, Казлаускас (Янсонас, 71), Вербицкас, Голубицкас, Karashima (Кажуколовас, 66), Кехинде.
- Предупреждения:
- Маркиньос (38), Makreckis (90).
Первый матч: 4:0
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
-
Партизани –
Кирко, Атанасковски, Сота, Хадрой, Биляли (Таипи, 59), Муратай (Грезда, 79), Ррапай (Preka, 87), Kocijan, Gueye, Цара (Keko, 87), Бинтсука.
-
Астана –
Чондрич, Бейсебеков, Аманович, Марочкин, Вороговский, Оганесян, Томасов (Томашевич, 89), Урега, Лончар, Эбонг, Дарбо (Аймбетов, 90).
- Предупреждения:
- Ррапай (5), Атанасковски (32), Урега (90), Вороговский (90).
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 31 августа, 21.00, «Košická futbalová aréna»
-
Днепр-1 –
Кинарейкин, Мирошниченко (Танчик, 119), Сваток, Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Бланко, 46), Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77).
-
Спартак Трнава –
Такач, Штетина, Горосито, Коша (Паур, 105), Микович, Коштрна (Шулек, 46), Даниэл (Ujlaky, 120), Баинович (Буката, 90), Офори (Прохазка, 113), Zeljković, Ристовски (Азанго, 90).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 31 августа, 21.15, «ХНК Риека»
-
Риека –
Лабрович, Митрович, Года, Смолчич, Галешич, Пашалич (Обрегон, 77), Селяхи (Илинкович, 86), Ходжа (Богоевич, 116), Янкович (Вукчевич, 46), Иванович (Гргич, 77), Fruk (Либер, 104).
-
Лилль –
Шевалье, Исмаили, Йоро (Диаките, 87), Алессандро, Сантуш, Кабелла (Умтити, 115), Андре, Гомес, Жегрова (Языджи, 99), Кавалейру (Харальдссон, 87), Дэвид.
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 31 августа, 21.30, «Дойче банк Парк»
-
Айнтрахт Ф –
Трапп, Бута (Хеуге, 70), Кох, Тута, Пачо, Гетце, Схири, Якич (Ларссон, 31), Дина-Эбимбе, Ааронсон (Макс, 83), Мармуш (Нганкам, 70).
-
Левски –
Андреев, Димитров, ван дер Кап (Фадьяга, 83), Wenderson, Cordoba Chambers, Дарлан Мендес (Mitkov, 59), Краев, Pétris, Фелипе, Рикардиньо (El Jemili Setti, 83), Роналдо.
- Предупреждения:
- Роналдо (18), Wenderson (27), Димитров (34), Бута (38), ван дер Кап (64).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 31 августа, 21.30, «Ян Брейдель»
- Голы:
- 0:1 – 27 Мохика, 0:2 – 53 Будимир, 1:2 – 73 Игор Тиаго, 2:2 – 76 Ольсен.
-
Брюгге –
Миньоле, Мехеле (Боята, 46), де Кейпер, Спилерс, Ванакен, Ветлесен (Одои, 90), Нвадике, Синкернагель, Ольсен (Саббе, 79), Бьюкенен (Нуса, 71), Игор Тиаго.
-
Осасуна –
Эррера, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 82), Пенья (Аресо, 68), Мохика, Давид Гарсия, Катена, Мойсес Гомес (Орос, 68), Торро (Барха, 81), Монкайола, Чими Авила (Рубен Гарсия, 69), Будимир.
- Предупреждения:
- Мехеле (10), де Кейпер (30), Чими Авила (30), Ольсен (45), Мойсес Гомес (45), Монкайола (45), Фернандес (66), Эррера (67), Ветлесен (71), Игор Тиаго (74), Мохика (76), Давид Гарсия (87), Катена (90), Миньоле (90).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 31 августа, 22.00, «Стадион Войска Польского»
- Голы:
- 1:0 – 53 Пекхарт, 1:1 – 70 Паулиньо Силва.
-
Легия –
Тобяш, Енджейчик (Панков, 80), Юри Рибейру, Жозуэ, Вшолек, Аугустыняк, Кун (Баку, 90), Элитим (Мучи, 90), Слиш, Пекхарт (Крамер, 80), Гуаль (Росолек, 61).
-
Мидтьюлланд –
Лессль, Дальсгор, Ингасон (Гартенманн, 90), Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 90), Ольссон (Ремер, 113), Соренсен, Гигович (Мартинес, 100), Шимшир (Маррони, 105), Чжо Гю Сон, Джу (Шарлес, 81).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.
Первый матч: 3:3
- Дата проведения
- 31 августа, 22.00, «Партизан»
- Гол:
- 0:1 – 30 Осман.
-
Партизан –
Йованович, Антич, Стойкович, Маркович, Илич, Натхо (Захид, 46), Кануте (Шчекич, 60), Белич, Северина (Калулу, 60), Мениг (Player, 46), Салданья (Николич, 71).
-
Нордшелланд –
Хансен, Хансен (Jensen-Abbew, 61), Фресе, Nagalo, Svensson (Сертдемир, 69), Boel Hey, Тверсков (Асконе, 46), Dorgeles (Barslund, 85), Нюгрен, Антман, Осман (Harder, 46).
- Удаление:
- Николич (83).
Первый матч: 0:5
- Дата проведения
- 31 августа, 22.00, «Вилла Парк»
-
Астон Вилла –
Ольсен, Чемберс, Пау Торрес (Диего Карлос, 63), Конса (Кэш, 46), Риван, Тилеманс, Бэйли, Камара (Макгинн, 46), Дуглас Луис (Дендонкер, 69), Келлимен, Дуран (Уоткинс, 62).
-
Хиберниан –
Маршалл, Обита (Фиш, 54), Хэнлон, Бушири, Миллер, Стивенсон, Кэмпбелл (Molotnikov, 89), Ньюэлл (Delferriere, 65), Джегго, Дойдж (Ле Фондр, 54), Юан (Бойл, 65).
- Предупреждение:
- Миллер (69).
Первый матч: 5:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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