Лига конференций. Раунд плей-офф. «Фиорентина» Кокорина обыграла «Рапид», «Динамо» Киев вылетело от «Бешикташа», БАТЭ – от «Балкани»

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В Лиге конференций прошли ответные матчи раунда плей-офф.

«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Левски» (2:0), БАТЭ по сумме двух встреч уступил «Балкани» (1:4, 1:0), а киевское «Динамо» проиграло «Бешикташу» на выезде (0:1).

Победители двухматчевых противостояний попали в групповой раунд Лиги конференций.

Лига конференций УЕФА

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Буде-Глимт Норвегия – Шепши Румыния 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 19.00, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Серли, 2:0 – 28 Пеллегрино, 2:1 – 42 Алими, 2:2 – 46 Варга, 3:2 – 100, пенальти Пеллегрино.
Буде-ГлимтХайкин, Моэ, Вембангомо (Шевольд, 79), Бьеркан (Соренсен, 111), Бьертуфт, Берг, Салтнес (Фет, 79), Гренбек, Пеллегрино, Серли (Гулликсен, 41; Bassi, 105), Пеми (Эспейорд, 90).
ШепшиНицуй, Бэлаше, Ниняй, Чоботарю, Думитреску (Аганович, 105), Алими, Родригес (Калаку, 111), Пэун (Георге, 105), Штефэнеску, Варга (Домашкан, 85), Шафранко (Рондон, 96).
Предупреждения:
Ницуй (12), Родригес (27), Чоботарю (57), Думитреску (59), Гулликсен (61), Шафранко (70), Пэун (80), Штефэнеску (102), Рондон (111).
Удаление:
Штефэнеску (120).

Первый матч: 2:2

ХИК Финляндия – Фарул Румыния 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 19.00, «Сонера Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Радулович, 2:0 – 70 Радулович.
ХИКМяенпяа, Тойвио, Тенхо, Хальме, Куассиви-Бениссан, Пелтола, Сойри, Лингман (Канеллопулос, 84), Хостикка (Хетемай, 87), Кескинен, Радулович.
ФарулАиоани, Ларие (Андронаке, 89), Кики, Попеску, Sirbu (Дюссо, 63), Будеску, Неделку (Боли, 63), Артян (Грамень, 89), Бэлуцэ, Ривалдиньо (Мазилу, 24), Мунтяну.
Предупреждения:
Неделку (37), Тойвио (54), Кики (74), Дюссо (85).

Первый матч: 1:2

Брейдаблик Исландия – Струга Северная Македония 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 19.45, «Копавогсволлюр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Эйнарссон.
БрейдабликЭйнарссон, Муминович, Гюннлейссон, Маргейрссон, Йоман (Хлинссон, 84), Сигурйонссон, Эйнарссон, Эйольфссон, Лудвикссон (Ингварссон, 75), Свантоурссон, Ольсен (Кристинссон, 75).
СтругаКьосевски, Криваньева, Радич, Незири (Kasami, 57), Малики, Шабани, Укпа (Яхья, 77), Георгиевски (Таири, 46), Бойку, Мазрекай, Ибраими.
Предупреждения:
Лудвикссон (30), Радич (65), Kasami (67), Малики (74), Гюннлейссон (88).

Первый матч: 1:0

Твенте Нидерланды – Фенербахче Турция 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
31 августа, 20.00, «де Гролш Весте»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 72, пенальти Джеко.
ТвентеУннершталь, Проппер, Сампстед, Брюнс, Садилек, Влап (Бесселинк, 86), Кьеле, Стейн, Ротс, ван Волфсвинкел (Унювар, 69), Угальде.
ФенербахчеЭгрибаят, Азиз, Осейи-Сэмюэл, Родриго Бекао, Остервольде, Фред, Яндаш (Кахведжи, 61), Юксек (Джику, 83), Тадич (Шиманьски, 61), Ундер (Кинг, 46), Джеко (Найир, 86).
Предупреждения:
Остервольде (9), Яндаш (23), Садилек (26), Азиз (32), Ротс (37), Родриго Бекао (45), Юксек (45), Кьеле (58).

Первый матч: 1:5

Бранн Норвегия – АЗ Алкмар Нидерланды 3:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:6
Дата проведения
31 августа, 20.00, «Бранн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Ладо, 0:2 – 29 Мейнанс, 1:2 – 45 Кнудсен, 1:3 – 50 ван Боммел, 2:3 – 66 Солтведт, 3:3 – 82 Сери.
БраннДюнгеланн, Кристиансен (Сери, 46), Кроне (Солтведт, 63), Кнудсен, Педерсен (Simba, 80), Нильсен, Берстинг, Мюхре, Kartum (Матисен, 46), Финне, Кастро (Хеггебе, 80).
АЗ АлкмарРайан, Базур (Михайлович, 112), Хацидьякос, Сугавара, Меллер Вольф (де Вит, 71), де Вит, Гаудмейн (Алешандре Пенетра, 90), Мейнанс, Ладо (Данташ, 112), ван Боммел (Поку, 71), Павлидис (Одгор, 84).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
Предупреждения:
Павлидис (20), Нильсен (39), Кнудсен (54), де Вит (58), Меллер Вольф (65), Райан (75), Ладо (77), Сугавара (81), Берстинг (90).
Удаление:
Мюхре (120).

Первый матч: 1:1

Виктория Пльзень Чехия – Тобол Казахстан 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 20.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Хоры, 2:0 – 59 Дуросинми, 3:0 – 90 Траоре.
Виктория ПльзеньСтанек, Гейда, Гранач, Dweh, Копиц, Калвах, Буха, Каду, Шулц (Траоре, 53), Хоры (Климент, 77), Дуросинми (Выдра, 87).
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Габараев, Шахов, Мужиков (Галым, 68), Вукадинович (Иванович, 61), Жарынбетов (Чесноков, 61), Илич (Забелин, 78), Дебле (Мркаич, 61).
Предупреждения:
Каиров (3), Галым (85), Климент (86), Иванович (86), Мркаич (90).

Первый матч: 2:1

АПОЭЛ Кипр – Гент Бельгия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
31 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Самуаз, 0:2 – 79 Тиссаудали, 1:2 – 90, автогол Руф.
АПОЭЛБелец, Сушич, Двали, Шебак (Ндонгала, 46), da Silva Dias, Петрович, Вильяфаньес (Фетфацидис, 46), Костадинов (Сарфо, 22), Далсиу (Томане, 69), Маркиньос (Эфрем, 56), Квилитая.
ГентРуф, Торунарига (Нуриу Фортуна, 81), Кандусс, Ватанабе, Браун, Кумс (Гандельман, 77), Де Сарт, Хон Хен Сок (Юльсагер, 77), Самуаз (Фадига, 62), Кейперс, Орбан (Тиссаудали, 62).
Предупреждения:
Далсиу (26), Шебак (29), Орбан (33), Кандусс (72), Петрович (90).

Первый матч: 0:2

ПАОК Греция – Хартс Шотландия 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 20.30, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Тайсон, 2:0 – 23 Брандон, 3:0 – 58 Константелиас, 4:0 – 71 Тайсон.
ПАОККотарски, Баба, Трост-Эконг, Кульеракис, Виейринья (Кендзера, 64), Шваб, Цингарас (Оздоев, 64), Константелиас, Тайсон (Мург, 75), Живкович (Вракас, 81), Брандон (Tzimas, 75).
ХартсКларк, Кингсли (Denholm, 66), Кент, Роулз, Сиббик, Аткинсон (Оффиа, 82), Кокрейн, Девлин (Холлидей, 82), Бойс (Тагава, 59), Шенкленд (Лоури, 66), Vargas.
Предупреждения:
Сиббик (18), Брандон (24), Шенкленд (37), Девлин (45), Кульеракис (54).

Первый матч: 2:1

Фиорентина Италия – Рапид Вена Австрия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 59 Гонсалес, 2:0 – 90, пенальти Гонсалес.
ФиорентинаТерраччано, Бираги (Паризи, 87), Додо, Миленкович, Раньери, Бонавентура (Кокорин, 87), Мандрагора, Артур (Данкан, 61), Гонсалес, Нзола (Бельтран, 60), Куаме (Соттиль, 71).
Рапид ВенаХедль, Хофманн, Кверфельд, Ауэр, Кершбаум, Грюлль, Зайдль, Освальд, Sattlberger, Кюн (Байич, 84), Mayulu (Штрунц, 68).
Предупреждения:
Мандрагора (19), Кюн (19), Кершбаум (25), Кверфельд (43), Артур (52), Итальяно (64), Sattlberger (82), Грюлль (89), Соттиль (90), Ауэр (90).

Первый матч: 0:1

Бешикташ Турция – Динамо Киев Украина 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 52 Абубакар.
БешикташГюнок, Уйсал, Булут, Колли, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Хаджиахметович, Рашица (Зайнутдинов, 76), Жедсон Фернандеш, Абубакар (Тосун, 81), Мюлека (Ребич, 75).
Динамо КиевБущан, Тымчик (Бенито, 89), Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев, Сидорчук (Бражко, 85), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 76), Волошин (Диалло, 76), Ванат.
Предупреждения:
Шапаренко (30), Булут (33), Колли (34), Сидорчук (39), Попов (48), Абубакар (53), Розье (58), Мюлека (72), Учан (82).

Первый матч: 3:2

Целе Словения – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Арена Петрол»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Матко, 1:1 – 49 Каниховский.
ЦелеРозман, Вуклишевич, Зец, Карничник, Zabukovnik (Коутер, 63), Milić, Врбанец (Светлин, 68), Пруцев (Эдмилсон, 68), Бобичанец (Квесич, 63), Player (Лами, 58), Матко.
Маккаби Тель-АвивМишпати, Саборит, Люккассен, Масон, Ревиво, Битон (Каниховский, 46), ван Оверем, Битон (Шахар, 74), Милсон (Давидзада, 77), Захави (Abu Farchi, 90), Тургеман (Коэн, 46).
Предупреждения:
ван Оверем (28), Мишпати (61), Карничник (80), Масон (84).

Первый матч: 1:4

Адана Демирспор Турция – Генк Бельгия 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Yeni Adana Stadyumu»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 45 Ндиайе.
Адана ДемирспорОзбир (Карачич, 60), Свенссон, Родригес, Гюлер (Манев, 88), Гравийон, Бельханда, Стамбули, Эрдоган (Акинтола, 46), Акбаба (Ндиайе, 74), Сари, Ндиайе (Ньянг, 88).
ГенкВандевордт, Муньос, Садик, Маккензи, Кайембе (Артеага, 68), Грошовски (Хейнен, 68), Эль-Ханнус (Аит-Эль-Хадж, 93), Galarza, Ойен (Уаттара, 114), Фадера (Baah, 51), Сор (Арокодаре, 68).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Фадера (25), Акбаба (64), Бельханда (78), Арокодаре (90), Родригес (90), Стамбули (120).

Первый матч: 1:2

БАТЭ Беларусь – Балкани Косово 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Городской стадион Мезекевешд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 30 Концевой.
БАТЭКудравец, Хадаркевич, Нечаев (Подстрелов, 69), Жимо (Малькевич, 69), Мартынов (Антилевский, 77), Бане, Волков (Громыко, 69), Гречихо (Шестюк, 81), Концевой, Бочеров, Лаптев.
БалканиКоличи, Яшаница, Делова, Тачи, Траши, Кореница, Зюба, Крюэзю (Потоку, 84), Куч, Грипши, Толяй (Бериша, 53).
Предупреждения:
Крюэзю (84), Кореница (87), Потоку (88).

Первый матч: 1:4

Ференцварош Венгрия – Жальгирис Вильнюс Литва 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Траоре, 2:0 – 42, пенальти Варга, 3:0 – 48 Траоре.
ФеренцварошДибус, Чивич (Рамирес, 73), Абена, Ммаэ, Шигер, Сакариассен, Абу-Фани (Бен-Ромдан, 66), Makreckis, Траоре (Листеш, 65), Варга (Пешич, 46), Маркиньос (Нген, 46).
Жальгирис ВильнюсГертмонас (Дука, 23), Мамич (Павелич, 66), Бопесу, Хнид, Буфф (Новиковас, 66), Кендыш, Казлаускас (Янсонас, 71), Вербицкас, Голубицкас, Karashima (Кажуколовас, 66), Кехинде.
Предупреждения:
Маркиньос (38), Makreckis (90).

Первый матч: 4:0

Партизани Албания – Астана Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Бинтсука, 1:1 – 46 Томасов.
ПартизаниКирко, Атанасковски, Сота, Хадрой, Биляли (Таипи, 59), Муратай (Грезда, 79), Ррапай (Preka, 87), Kocijan, Gueye, Цара (Keko, 87), Бинтсука.
АстанаЧондрич, Бейсебеков, Аманович, Марочкин, Вороговский, Оганесян, Томасов (Томашевич, 89), Урега, Лончар, Эбонг, Дарбо (Аймбетов, 90).
Предупреждения:
Ррапай (5), Атанасковски (32), Урега (90), Вороговский (90).

Первый матч: 0:1

Днепр-1 Украина – Спартак Трнава Словакия 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 21.00, «Košická futbalová aréna»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Даниэл, 1:1 – 60, автогол Горосито, 1:2 – 106 Буката.
Днепр-1Кинарейкин, Мирошниченко (Танчик, 119), Сваток, Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Бланко, 46), Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77).
Спартак ТрнаваТакач, Штетина, Горосито, Коша (Паур, 105), Микович, Коштрна (Шулек, 46), Даниэл (Ujlaky, 120), Баинович (Буката, 90), Офори (Прохазка, 113), Zeljković, Ристовски (Азанго, 90).
Предупреждения:
Шулек (63), Бланко (82), Горин (103).
Удаления:
Бабенко (99), Горин (108).

Первый матч: 1:1

Риека Хорватия – Лилль Франция 1:1 (0:0, 1:0, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 21.15, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 58 Смолчич, 1:1 – 108 Дэвид.
РиекаЛабрович, Митрович, Года, Смолчич, Галешич, Пашалич (Обрегон, 77), Селяхи (Илинкович, 86), Ходжа (Богоевич, 116), Янкович (Вукчевич, 46), Иванович (Гргич, 77), Fruk (Либер, 104).
ЛилльШевалье, Исмаили, Йоро (Диаките, 87), Алессандро, Сантуш, Кабелла (Умтити, 115), Андре, Гомес, Жегрова (Языджи, 99), Кавалейру (Харальдссон, 87), Дэвид.
Предупреждения:
Дэвид (8), Fruk (37), Галешич (45), Иванович (49), Диаките (99), Вукчевич (111), Обрегон (114), Смолчич (120).

Первый матч: 1:2

Айнтрахт Ф Германия – Левски Болгария 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 21.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 79 Нганкам, 2:0 – 86 Схири.
Айнтрахт ФТрапп, Бута (Хеуге, 70), Кох, Тута, Пачо, Гетце, Схири, Якич (Ларссон, 31), Дина-Эбимбе, Ааронсон (Макс, 83), Мармуш (Нганкам, 70).
ЛевскиАндреев, Димитров, ван дер Кап (Фадьяга, 83), Wenderson, Cordoba Chambers, Дарлан Мендес (Mitkov, 59), Краев, Pétris, Фелипе, Рикардиньо (El Jemili Setti, 83), Роналдо.
Предупреждения:
Роналдо (18), Wenderson (27), Димитров (34), Бута (38), ван дер Кап (64).

Первый матч: 1:1

Брюгге Бельгия – Осасуна Испания 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
31 августа, 21.30, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Мохика, 0:2 – 53 Будимир, 1:2 – 73 Игор Тиаго, 2:2 – 76 Ольсен.
БрюггеМиньоле, Мехеле (Боята, 46), де Кейпер, Спилерс, Ванакен, Ветлесен (Одои, 90), Нвадике, Синкернагель, Ольсен (Саббе, 79), Бьюкенен (Нуса, 71), Игор Тиаго.
ОсасунаЭррера, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 82), Пенья (Аресо, 68), Мохика, Давид Гарсия, Катена, Мойсес Гомес (Орос, 68), Торро (Барха, 81), Монкайола, Чими Авила (Рубен Гарсия, 69), Будимир.
Предупреждения:
Мехеле (10), де Кейпер (30), Чими Авила (30), Ольсен (45), Мойсес Гомес (45), Монкайола (45), Фернандес (66), Эррера (67), Ветлесен (71), Игор Тиаго (74), Мохика (76), Давид Гарсия (87), Катена (90), Миньоле (90).

Первый матч: 2:1

Легия Польша – Мидтьюлланд Дания 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:5
Дата проведения
31 августа, 22.00, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53 Пекхарт, 1:1 – 70 Паулиньо Силва.
ЛегияТобяш, Енджейчик (Панков, 80), Юри Рибейру, Жозуэ, Вшолек, Аугустыняк, Кун (Баку, 90), Элитим (Мучи, 90), Слиш, Пекхарт (Крамер, 80), Гуаль (Росолек, 61).
МидтьюлландЛессль, Дальсгор, Ингасон (Гартенманн, 90), Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 90), Ольссон (Ремер, 113), Соренсен, Гигович (Мартинес, 100), Шимшир (Маррони, 105), Чжо Гю Сон, Джу (Шарлес, 81).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.
Предупреждения:
Жуниньо (48), Дальсгор (70), Слиш (70).

Первый матч: 3:3

Партизан Сербия – Нордшелланд Дания 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 22.00, «Партизан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 30 Осман.
ПартизанЙованович, Антич, Стойкович, Маркович, Илич, Натхо (Захид, 46), Кануте (Шчекич, 60), Белич, Северина (Калулу, 60), Мениг (Player, 46), Салданья (Николич, 71).
НордшелландХансен, Хансен (Jensen-Abbew, 61), Фресе, Nagalo, Svensson (Сертдемир, 69), Boel Hey, Тверсков (Асконе, 46), Dorgeles (Barslund, 85), Нюгрен, Антман, Осман (Harder, 46).
Предупреждения:
Кануте (21), Салданья (24), Фресе (73), Николич (76).
Удаление:
Николич (83).

Первый матч: 0:5

Астон Вилла Англия – Хиберниан Шотландия 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Дуран, 2:0 – 34 Бэйли, 3:0 – 61 Кэш.
Астон ВиллаОльсен, Чемберс, Пау Торрес (Диего Карлос, 63), Конса (Кэш, 46), Риван, Тилеманс, Бэйли, Камара (Макгинн, 46), Дуглас Луис (Дендонкер, 69), Келлимен, Дуран (Уоткинс, 62).
ХибернианМаршалл, Обита (Фиш, 54), Хэнлон, Бушири, Миллер, Стивенсон, Кэмпбелл (Molotnikov, 89), Ньюэлл (Delferriere, 65), Джегго, Дойдж (Ле Фондр, 54), Юан (Бойл, 65).
Предупреждение:
Миллер (69).

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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29 комментариев

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Social Warrior
Киев продул! Как же хорошо..))))) Я даже выпил)
+18
-7
+11
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Джульетта Джульетта
Кокорин вынудил соперников трепетать одним фактом своего появления на поле. Пенальти не заставил себя ждать. 2:1 и "фиалки" идут дальше.
+8
0
+8
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Christos NB
Ответ Social Warrior
Киев продул! Как же хорошо..))))) Я даже выпил)
согласен киевляне даже Арис не заслужили пройти но просто повезло и они прошли
+6
-1
+5
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Arty Novikoff
Фиорентине нужен гол. Выпускайте Кококракена!
+4
0
+4
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myacsess
Ответ Hitgoe Himgob
Кто выиграет в группу ЛЕ, кто проиграет в группу ЛК?
кто проиграет домой ) это и есть ЛК
+4
-1
+3
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Подлый Интригант
Ответ Social Warrior
Киев продул! Как же хорошо..))))) Я даже выпил)
Ты это под каждым постом где упоминаются украинские команды пишешь, ресентиментарный ты наш)
+5
-3
+2
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serginn
Фиорентина Александровна Кокорина)
+4
-2
+2
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Magico!
киев причмокнул. ну и отлично
+3
-1
+2
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Антибаскет Поповича
Жаль, что ЛК лишится кого-то из пары Брюгге-Осасуна.
+1
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Christos NB
Ответ Advokaat
Астана кое как доползла до группы ЛК, албанский колхоз нужно было выносить в обоих матчах, игры нет у команды, слабая работа главного тренера, тройка с минусом в общем.
я конеш согласен что албанский клуб колхоз но это уже слишком чуть уважение же надо проявить.
+2
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Great ManUtd
Ответ Advokaat
Астана кое как доползла до группы ЛК, албанский колхоз нужно было выносить в обоих матчах, игры нет у команды, слабая работа главного тренера, тройка с минусом в общем.
казах что-то говорит про колхоз?
+8
-7
+1
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callado73@gmail.com
Фиорентина Кокорина - отличное ФИО для девушки
+3
-2
+1
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And-Rover
Руди Аллан-Молотников это что за чудо из Хиберниана?
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Антибаскет Поповича
Ответ And-Rover
Руди Аллан-Молотников это что за чудо из Хиберниана?
Какой-то совсем юный игрок, мало информации про него.
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Hitgoe Himgob
Кто выиграет в группу ЛЕ, кто проиграет в группу ЛК?
+2
-2
0
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OldRedWhite
Брюгге - молодчики !
Но играть ещё 10 минут добавленного времени
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Advokaat
Астана кое как доползла до группы ЛК, албанский колхоз нужно было выносить в обоих матчах, игры нет у команды, слабая работа главного тренера, тройка с минусом в общем.
+5
-5
0
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Трент Резнор
Санёк на поле !
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Фёдор Кузнецов
Пруцев ассист
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Бухгалтер2021
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ждем сенсации
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