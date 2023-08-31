Холанд об МЛС: «Мне 23, я еще молод и только перешел в «Сити». Никогда не думал об этом»

Эрлинг Холанд не думает о возможном переходе в МЛС в будущем.

– Я не так часто бывал [в США], так что трудно сказать. Но мне 23, люди переходят в и играют там – я никогда не думал об этом, ведь я еще молод, играю в «Манчестер Сити» и перешел туда совсем недавно.

– Не боишься, что в 24 ли в 25 тебе захочется тусоваться в ночных клубах и делать то, что не мог в молодости?

– Нет, я не беспокоюсь об этом. Я – футболист, через десять лет, когда мне исполнится 33, мне останется играть последние пару лет.

Я не беспокоюсь, вокруг меня прекрасные люди. Я работаю 10 месяцев в году и должен быть сосредоточен. Дальше – месяц, чтобы отдохнуть, и еще месяц на подготовку к сезону. Так будет еще лет 10-15, думаю, – сказал форвард « » в подкасте Логана Пола Impaulsive.

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