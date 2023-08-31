Холанд об МЛС: «Мне 23, я еще молод и только перешел в «Сити». Никогда не думал об этом»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не думает о возможном переходе в МЛС в будущем.

– Я не так часто бывал [в США], так что трудно сказать. Но мне 23, люди переходят в МЛС и играют там – я никогда не думал об этом, ведь я еще молод, играю в «Манчестер Сити» и перешел туда совсем недавно.

– Не боишься, что в 24 ли в 25 тебе захочется тусоваться в ночных клубах и делать то, что не мог в молодости?

– Нет, я не беспокоюсь об этом. Я – футболист, через десять лет, когда мне исполнится 33, мне останется играть последние пару лет.

Я не беспокоюсь, вокруг меня прекрасные люди. Я работаю 10 месяцев в году и должен быть сосредоточен. Дальше – месяц, чтобы отдохнуть, и еще месяц на подготовку к сезону. Так будет еще лет 10-15, думаю, – сказал форвард «Манчестер Сити» в подкасте Логана Пола Impaulsive.

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17 комментариев

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Блуждающий странник
Кто вообще задает такие тупые вопросы? ))
+32
0
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Акира_1
Ответ Блуждающий странник
Кто вообще задает такие тупые вопросы? ))
Согласен, лучше бы спросили, согласился ли он стать самым высокооплачиваемым игроком в Аравии.
+11
-4
+7
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Aleksey Yashin
Анкета на Тиндере:
"Мне 23, я еще молод и только перешел в «Сити»"
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-1
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Tpy6kaMerlina
Холанд собранный и здравый парень, поставил на свою карьеру и она горячо отвечает взаимностью
+5
-5
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Mohnatiy
Вот лет через десять и подумает про МЛС.
+1
-1
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Владимир Самсонов
МЛС - это лига для пенсионеров. Зачем Холланду туда ехать?
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Матрос Кот
Тут и думать не надо. Надо бежать в Аль Хиляль роняя тапки.
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Мыло "судейское"
Красава! Профессионал, с таким подходом далеко пойдет.
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Александр Северный
перейди сейчас Кринж и Хохланд на месте Месси в МЛС ( Майями) в графе голов у обоих маячил бы ноль. столбы они и в Африке столбы
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Вадим Сидоров
"Я слишком молод для такого д...ма"
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Денис Ширинов
В 23 Кри с Месси уже зм брали, время идет
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rigobersong
Конечно рано, еще надо в Реале с Мбаппе поиграть:))
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Yri Yrov
Ответ Акира_1
Согласен, лучше бы спросили, согласился ли он стать самым высокооплачиваемым игроком в Аравии.
это куда оправданее
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