Холанд носит очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь: «Хороший сон – самое главное в жизни для меня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия интернет Эрлинг Холанд технологии Здоровье Футбол

Эрлинг Холанд рассказал о привычках, помогающих ему качественнее спать.

Форвард «Манчестер Сити» рассказал, что часто носит очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона или компьютера, чтобы лучше спать. По этой же причине он отключает Wi-Fi на ночь.

«Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон», – считает норвежец.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим

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71 комментарий

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Demyan Grachev
современные мужчины,блэт🤦‍♂️💩
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JealousNobody
Ответ sintenced
А зачем?
Ну хотя бы ради экономии электроэнергии + срок службы роутера увеличивается
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Н.Ф.
Ответ Pixel 7 Pro.
Отоспаться всегда успеем)) А вот оценить красоту и тишину ночи, проснувшись в два часа между пятницей и субботой, зная, что никуда идти не надо, это круто.
Один мой знакомый студент любил завести будильник на 2 часа раньше, чтоб потом, поняв, что ещё можно 2 часа спать, испытать маленькое счастье.
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Nuraly Amirov
Ответ Сергей Кайзер
Так это, можно сказать, положительный результат.
для хорошего сна мб и не совсем
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АРХАТ
Ошо говорил: "Если плохо спите, то не заслужили сон т.е мало потратили энергии за день"
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sintenced
Ответ Lucky Z
Чувствителен к волнам. Заметил, что крепче сплю с выключенным.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
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Isshin88
Он отключает вай-фай, чтобы ночью никто не мог подключиться к его чипу, который ему ввели при прививке от коронавируса?
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sintenced
Ответ Max Zhomkov
А я ещё и Полотенчик на роутер вешаю, как бабушка учила 😀
Кактус рядом с монитором еще ставили когда-то.
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Nuraly Amirov
Ответ Не смотрел, но осуждаю
Как жаль, что я так поздно начал ценить хороший сон, а не в таком раннем возрасте
всему свое время) в 20 энергии было больше, можно было тусить дольше
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Н.Ф.
А зачем у Холанда рутер в спальне стоит?
Или он в 1-комнатной квартирке ютится?
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Demetrio-77
Ответ Konservator
Я конечно не телепат, но под отключением вай-фая перед сном скорее всего, имеется в виду отказ от бесконечного скроллинга соцсетей и просмотра видосиков, а не то, что вай-фай вреден для здоровья и всем пора одевать шапочку из фольги.
Можно смеяться, но мой реальный жизненный опыт. Родилась дочка, привезли домой - плохо спит. Жена выключила вайфай - где-то чё-то начиталась на мамочкиных форумах. Ребёнок спит хорошо. Не выключили - не спит. В общем, запасались с десяток дней статистикой - статистика не в пользу вай-фая. Ладно, я подумал, может, дело не в ребёнке и вай-фае, а в начитавшейся жене. Она выключила, я втихомолку включил обратно, думаю, с утра будет разоблачение мифов. Ага, щас. Утром жена говорит, как странно, дочка опять полночи не спала, хотя вафлю выключала - пришлось признаваться. Так и выключали/включали бедную коробку с месяц, пока на всё лето на дачу их не отправил. С осени, конечно, забили на это дело, но что есть, то есть.
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S1rAlex
Шапочка из фольги через 3...2..1..
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Илья Игнатьев
Ответ Konservator
Я конечно не телепат, но под отключением вай-фая перед сном скорее всего, имеется в виду отказ от бесконечного скроллинга соцсетей и просмотра видосиков, а не то, что вай-фай вреден для здоровья и всем пора одевать шапочку из фольги.
Ну вообще-то даже в инструкциях к роутерам есть пунктик, мол, соблюдать дистанцию. Вряд ли уж прям так сильно вредит, но что-то да есть
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TravenS
Дома поди-ка в одеяло из фольги заворачивается 🤠
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Haman
Можно просто отключить синий фильтр на смартфоне и наслаждаться приятной желтоватой подсветкой экрана (у меня так и сделано) :)
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FoLL
Ответ Lucky Z
Думал только я выключаю wi fi на ночь
У соседей тоже? Оставим то, что это никак научно не обосновано. Но Холланд хотя бы в человейнике не живет, а в многоэтажке хоть выключай, хоть нет, это ни на что не повлияет.
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Pixel 7 Pro.
Ответ Не смотрел, но осуждаю
Как жаль, что я так поздно начал ценить хороший сон, а не в таком раннем возрасте
Отоспаться всегда успеем)) А вот оценить красоту и тишину ночи, проснувшись в два часа между пятницей и субботой, зная, что никуда идти не надо, это круто.
+11
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Budabuda
Ответ Lucky Z
Чувствителен к волнам. Заметил, что крепче сплю с выключенным.
Плацебо
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мой путь
Видимо перед последними тремя играми вай фай забывал выключать, а то голов то нет)
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Vatikan
Ответ Konservator
Я конечно не телепат, но под отключением вай-фая перед сном скорее всего, имеется в виду отказ от бесконечного скроллинга соцсетей и просмотра видосиков, а не то, что вай-фай вреден для здоровья и всем пора одевать шапочку из фольги.
4G решает)
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UserNickName
Ответ yrok77
Шапочку из фольги не забудь одеть
Надеть
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Konstantin Meerov
в игре с МЮ он так и не проснулся
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Иван Иванов
Ответ Max Zhomkov
А я ещё и Полотенчик на роутер вешаю, как бабушка учила 😀
Зато роутер пылиться не будет.
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Ярик01
Ответ trav
Леброн говорил, что в его доме выключаются все гаджеты у всех членов семьи за 2 часа до сна. Это способствует хорошему сну. Всё верно, а мы стали как растения (большинство) - засыпаем и просыпаемся в обнимку со смартфоном.
Правильный афроамериканец, чтобы нормально покурить на ночь травку, девайсы помешают.
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Lucky Z
Ответ sintenced
А зачем?
Чувствителен к волнам. Заметил, что крепче сплю с выключенным.
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