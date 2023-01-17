Холанд носит очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь: «Хороший сон – самое главное в жизни для меня»
Эрлинг Холанд рассказал о привычках, помогающих ему качественнее спать.
Форвард «Манчестер Сити» рассказал, что часто носит очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона или компьютера, чтобы лучше спать. По этой же причине он отключает Wi-Fi на ночь.
«Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон», – считает норвежец.
6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим
Или он в 1-комнатной квартирке ютится?