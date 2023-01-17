Холанд носит очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь: «Хороший сон – самое главное в жизни для меня»

рассказал о привычках, помогающих ему качественнее спать.

Форвард « » рассказал, что часто носит очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона или компьютера, чтобы лучше спать. По этой же причине он отключает Wi-Fi на ночь.

«Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон», – считает норвежец.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим