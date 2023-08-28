«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа. Форвард покинул расположение «Локо» («Матч ТВ»)

Вильзон Изидор близок к уходу из «Локомотива».

В подписании 23-летнего нападающего заинтересован « ». По информации « », футболист покинул расположение железнодорожников и готовится вылететь во Францию, где пройдет медосмотр в новом клубе.

Ожидается, что «Марсель» возьмет в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Вильзон провел 6 матчей за « », забил два мяча и отдал голевую передачу. Подробную статистику француза можно найти здесь.

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