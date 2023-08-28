«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа. Форвард покинул расположение «Локо» («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор близок к уходу из «Локомотива».

В подписании 23-летнего нападающего заинтересован «Марсель». По информации «Матч ТВ», футболист покинул расположение железнодорожников и готовится вылететь во Францию, где пройдет медосмотр в новом клубе. 

Ожидается, что «Марсель» возьмет Изидора в аренду с правом выкупа. 

В этом сезоне Вильзон провел 6 матчей за «Локомотив», забил два мяча и отдал голевую передачу. Подробную статистику француза можно найти здесь

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12 комментариев

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Абдулов Алексей
Ответ DimDimich36
опровергли уже, спортивный директор Марселя
Так это Матч ТВ, услышав слово "Франция", думает, что в Марсель, а он наверняка в какой-нибудь Лорьян перейдёт.
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DimDimich36
опровергли уже, спортивный директор Марселя
+17
-1
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инок
Странно, что в Локо Изидор играл отрезками, несмотря на его очень продуктивную игру.
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Kit244098
Если уйдёт, то это станет потерей для паровозов. Хоть какая-то альтернатива Дзюбе. А так значение Артемона становится знаковым. А весь сезон он не вытянет.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ инок
Странно, что в Локо Изидор играл отрезками, несмотря на его очень продуктивную игру.
Всем бы отрезки по восемь матчей с голами. Скорее, к тренеру вопросы, как можно не получать пользу от игрока столь высокого уровня в чемпионате колхозного уровня
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Валерий Рытов
У Марселя безумная чехарда нападающих, все новые. Непонятно, зачем там еще Изидор.
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utsh44psmr
Ответ DimDimich36
опровергли уже, спортивный директор Марселя
Опровергли уже опровержение, комментаторы со sports
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Gun[o|o]ner
Ответ инок
Странно, что в Локо Изидор играл отрезками, несмотря на его очень продуктивную игру.
У него повреждение ещё вроде как было, хронического характера, могу путать, поправьте, если не так. Ну и в целом, выжимали максимум, ведь он реально приносил гораздо больше пользы, выходя на замену, чем играя в старте.
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Артём Аликин
Ответ инок
Странно, что в Локо Изидор играл отрезками, несмотря на его очень продуктивную игру.
он когда в старте выходил проваливался. а последние игры даже на замену нехотя выходил.
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trashbox
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Всем бы отрезки по восемь матчей с голами. Скорее, к тренеру вопросы, как можно не получать пользу от игрока столь высокого уровня в чемпионате колхозного уровня
Если честно - Изидор это примерно того же типа нападающий, что и Игнатьев-Раконьяц и прочие такие же. То есть он почти не борется за мячи на выносах, плохо борется в штрафной - ему нужно пространство.
А там он бежит по флангу, смещается и бьёт. Ну обычно.
И, собственно, всё.
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