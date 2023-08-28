«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа. Форвард покинул расположение «Локо» («Матч ТВ»)
Вильзон Изидор близок к уходу из «Локомотива».
В подписании 23-летнего нападающего заинтересован «Марсель». По информации «Матч ТВ», футболист покинул расположение железнодорожников и готовится вылететь во Францию, где пройдет медосмотр в новом клубе.
Ожидается, что «Марсель» возьмет Изидора в аренду с правом выкупа.
В этом сезоне Вильзон провел 6 матчей за «Локомотив», забил два мяча и отдал голевую передачу. Подробную статистику француза можно найти здесь.
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А там он бежит по флангу, смещается и бьёт. Ну обычно.
И, собственно, всё.