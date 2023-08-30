Священник о походах в церковь и свечках за результат: «Взаимосвязи нет, иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки. Личные отношения с Богом первичны»

Священник высказался о походах команд в церковь и свечках за результат.

Председатель спортивного отдела Санкт‑Петербургской митрополии священник Богдан Полевой заявил, что скептически относится к походам спортивных команд в церковь ради результата.

В российском спорте некоторые профессиональные клубы посещали церковь, чтобы прервать неудачные серии.

«Отношусь скептически. Потому что в походе в церковь важен личный момент. Если для игроков молитва и просьба являются личным желанием, то это здорово. Но я сам неоднократно был свидетелем, как тренер приводит детскую или молодежную команду в храм и говорит ставить свечку.

Для меня как для священника важно, чтобы такие походы не превращались в культ без понимания того, для чего это делается. Потому что личные отношения с Богом первичны.

Если мы говорим о взаимосвязи «поставить свечку» и «результат», конечно, этого нет. Иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки, а не тренировались бы на поле или на льду», – сказал Полевой.

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