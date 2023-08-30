Священник о походах в церковь и свечках за результат: «Взаимосвязи нет, иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки. Личные отношения с Богом первичны»

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ религия Футбол

Священник высказался о походах команд в церковь и свечках за результат.

Председатель спортивного отдела Санкт‑Петербургской митрополии священник Богдан Полевой заявил, что скептически относится к походам спортивных команд в церковь ради результата.

В российском спорте некоторые профессиональные клубы посещали церковь, чтобы прервать неудачные серии.

«Отношусь скептически. Потому что в походе в церковь важен личный момент. Если для игроков молитва и просьба являются личным желанием, то это здорово. Но я сам неоднократно был свидетелем, как тренер приводит детскую или молодежную команду в храм и говорит ставить свечку.

Для меня как для священника важно, чтобы такие походы не превращались в культ без понимания того, для чего это делается. Потому что личные отношения с Богом первичны.

Если мы говорим о взаимосвязи «поставить свечку» и «результат», конечно, этого нет. Иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки, а не тренировались бы на поле или на льду», – сказал Полевой.

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24 комментария

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Фарид Харисов
Ответ London-D
Комментарий скрыт
Ну этот священник всё сказал чётко. Свечки не всесильны, главное в вере это духовная связь личности с Богом. Ничего хорошего в том, что неверующих или маленьких заставляют делать какие-то религиозные штуки просто потому что.
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avcgloronalduMU
в вилларибо пьют святую воду на тренировках, в виллабаджо обычную
результаты у всех одинаковые, но цена воды разная
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kokakoka
Ответ stalkers111
ну да, вот пошла одна команда в церковь, а не соперница в другую, и за кого тогда бог? может за тех, кто меньше грешил и не нарушал законов божьих? Так, тов.священник?
А там всё просто. Победили - слава богу. Проиграли - на то была божья воля
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kokakoka
Ответ avcgloronalduMU
в вилларибо пьют святую воду на тренировках, в виллабаджо обычную результаты у всех одинаковые, но цена воды разная
Попрыскал на новую машину или квартиру кадилом - плюс 100 к защите
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Ызяя
Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения.

Есть бог, нет бога, науке сие неведомо, но то, что распоследний бродяга знает о боге не меньше чем папа римский, вот это очевидно.
+8
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Паровоз19
почему у него позывной вместо фамилии
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Олег Момус
Почём опиум для народа?
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Sobachkin
Тут вышла статья в одном издании о закупках церковных, нормально так у них....машины по 15 лямов для эпархий сейчас берут
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Ярик01
Ответ Sobachkin
Тут вышла статья в одном издании о закупках церковных, нормально так у них....машины по 15 лямов для эпархий сейчас берут
Зависть, большой грех, вынуждены батюшки на таких машинах ездить, чтобы понимали прихожане, что Господь заботится о тех кто в него верит. и на Земле грешной.

Вспомни Иуду, что предъяву кинул самому Иисусу, что ноги его драгоценным миром мажут.
"Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор" (с)
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Игорь М.
Ответ Олег Момус
Почём опиум для народа?
Стой, кто идёт?
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Осоавиахим
Ответ kokakoka
А там всё просто. Победили - слава богу. Проиграли - на то была божья воля
Это ты мощно задвинул. Красавец.
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QWertY
Ответ Ызяя
Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения. Есть бог, нет бога, науке сие неведомо, но то, что распоследний бродяга знает о боге не меньше чем папа римский, вот это очевидно.
Безумно можно быть пееееервым
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Вечно в бане
Даже не знаю, что меня в этой новости удивляет больше: что кто-то догадался задать вопрос председателю спортивного отдела Санкт‑Петербургской митрополии, или то, что у Санкт-Петербургской митрополии есть спортивный отдел.
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Ярик01
А если барана зарезать и закопать под воротами, неужели не помогает?
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Leroifer
Что эта спортивная статья делает на нашем богоугодном сайте?
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Melnikov1968
Тренироваться надо, а не свечки ставить.
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Roon95
Прохиндеи церковные.
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