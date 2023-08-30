Священник о походах в церковь и свечках за результат: «Взаимосвязи нет, иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки. Личные отношения с Богом первичны»
Священник высказался о походах команд в церковь и свечках за результат.
Председатель спортивного отдела Санкт‑Петербургской митрополии священник Богдан Полевой заявил, что скептически относится к походам спортивных команд в церковь ради результата.
В российском спорте некоторые профессиональные клубы посещали церковь, чтобы прервать неудачные серии.
«Отношусь скептически. Потому что в походе в церковь важен личный момент. Если для игроков молитва и просьба являются личным желанием, то это здорово. Но я сам неоднократно был свидетелем, как тренер приводит детскую или молодежную команду в храм и говорит ставить свечку.
Для меня как для священника важно, чтобы такие походы не превращались в культ без понимания того, для чего это делается. Потому что личные отношения с Богом первичны.
Если мы говорим о взаимосвязи «поставить свечку» и «результат», конечно, этого нет. Иначе все великие клубы только и ходили бы ставить свечки, а не тренировались бы на поле или на льду», – сказал Полевой.
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"Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор" (с)