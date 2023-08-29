Форвард «Ахмата» Конате о жизни в России: «Грозный – мусульманский город, все отлично. С расизмом никогда не сталкивался»
Мохамед Конате заявил, что не сталкивался с расизмом в России.
– Вы очень уверенно смотрелись в матче против «Спартака». Несмотря на 0:0, были даже ближе к победе. Что поменялось при новом тренере [Мирославе Ромащенко]?
– Не так много изменилось. Мы знаем, что если хорошо работаем, то можем играть со всеми. Сейчас бегаем в два раза больше, чем раньше. У нас все будет хорошо.
– Тебе комфортно жить в Грозном?
– Конечно. Я мусульманин, это мусульманский город. Все отлично.
– Сталкивался хоть раз с расизмом в России?
– Нет, никогда.
– Часто люди вокруг удивляются тому, как хорошо ты говоришь на русском языке?
– У меня жена русская, у нас дочка. Если ты живешь в стране, надо понимать ее язык. Вообще никаких проблем, – сказал нападающий «Ахмата».
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Грозный и есть русский город, преимущественно с мусульманским населением. Разве русский не может быть мусульманином.