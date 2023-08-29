Форвард «Ахмата» Конате о жизни в России: «Грозный – мусульманский город, все отлично. С расизмом никогда не сталкивался»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Мохамед Конате религия дискриминация Футбол

Мохамед Конате заявил, что не сталкивался с расизмом в России.

– Вы очень уверенно смотрелись в матче против «Спартака». Несмотря на 0:0, были даже ближе к победе. Что поменялось при новом тренере [Мирославе Ромащенко]?

– Не так много изменилось. Мы знаем, что если хорошо работаем, то можем играть со всеми. Сейчас бегаем в два раза больше, чем раньше. У нас все будет хорошо.

– Тебе комфортно жить в Грозном?

– Конечно. Я мусульманин, это мусульманский город. Все отлично.

– Сталкивался хоть раз с расизмом в России?

– Нет, никогда.

– Часто люди вокруг удивляются тому, как хорошо ты говоришь на русском языке?

– У меня жена русская, у нас дочка. Если ты живешь в стране, надо понимать ее язык. Вообще никаких проблем, – сказал нападающий «Ахмата». 

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9 комментариев

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MstAndreev
В Грозном расизма действительно больше нет. Теперь разбираются с теми, кто носит шорты
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Ебздрогыч
Если ты живешь в стране, надо понимать ее язык.

Красавчик!
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Nick Crosier
Многие граждане на русском небельмеса. Респект Конате.
+2
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Demyan Grachev
потому что в Исламе запрещён расизм
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Алексей Ненахов
Ответ MstAndreev
В Грозном расизма действительно больше нет. Теперь разбираются с теми, кто носит шорты
Это своего рода тоже расизм , только в обратную сторону
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Гамарджоба Генацвале
Ответ MstAndreev
В Грозном расизма действительно больше нет. Теперь разбираются с теми, кто носит шорты
Шорты, шорты,шорты. Ну да, у нас же страна южная, шорты круглогодично носим, без них никуда.
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MAXIMum1
Ответ Александр Романов
А когда-то не давно Грозный был русским городом
Что-то с логикой у тебя проблемы. Это как в анекдоте: Летят два крокодила, один красный, другой на север.

Грозный и есть русский город, преимущественно с мусульманским населением. Разве русский не может быть мусульманином.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ MAXIMum1
Что-то с логикой у тебя проблемы. Это как в анекдоте: Летят два крокодила, один красный, другой на север. Грозный и есть русский город, преимущественно с мусульманским населением. Разве русский не может быть мусульманином.
ты действительно это написал подумав ?
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