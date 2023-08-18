Андрей Канчельскис: «Слуцкому должно быть стыдно, он занимается ерундой. Неприятно видеть его в нынешней роли, он представлял Россию»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал Леонида Слуцкого за его поведение.

«В моем понимании Слуцкому должно быть стыдно за свое поведение и за то, что он делает. Видимо, он для себя нашел новую работу. Не удивлюсь, если он будет тренировать где-то. В российском футболе все возможно. Я перестал удивляться тому, что у нас происходит.

Раньше у меня было лучше отношение к Леониду – он тренировал сборную России и ЦСКА. А сейчас он непонятно чем занимается, ерундой! Это его не красит. Не понимаю, что с ним происходит. У каждого человека свои приоритеты, но для меня его поведение — загадка. Хотелось бы услышать его мнение, почему он стал так поступать.

Он стал больше зарабатывать денег? А имидж? Это немаловажно! Ответ, что стал зарабатывать больше денег, – неправда. Есть больные люди, которые проигрывают миллионы в казино, но не слышал, чтобы Слуцкий играл там.

Мне неприятно видеть его в нынешней роли, потому что он представлял нашу страну! Это не очень хорошо, как мне кажется», – сказал экс-игрок сборной России.

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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10 комментариев

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Барберис
Думаю, может быть у Слуцкого проснулось детство.
Так происходит с людьми, а Слуцкий человек эмоциональный.
Пошел не по той тропой, и уже действует в рамках нлвых правил, которых его мозг определил для него, и выйти из орбиты Слуцкий уже не может.
Кстати, это касается и другого Слуцкого.
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Erken Ospanov
По идее каждый может заниматься чем хочет. Ситуация конечно странная, я думаю тут вопрос в понятиях о поколении. Скажем, Газзаев или Романцев себе такого не могут позволить. Слуцкий пытается быть «в теме». Не знаю, да, раньше тренировал сборную, сейчас вот - комик, сатирик, это же его хобби, но на общество ему как бы без разницы, а с другой стороны футбол что ли показывает по-другому. Непонятно😁
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андрэ
Просто нашел свою призвание
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