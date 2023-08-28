Пуйоля угостили боорсоками и каймаком в аэропорту Бишкека. Экс-защитник «Барсы» вместе с Роналдиньо и Ривалдо сыграет против президента Кыргызстана, Канчельскиса и Накаты

Легенды «Барселоны» проведут матч в Кыргызстане.

30 августа в Бишкеке состоится игра, приуроченная к открытию академии «блауграны» в городе Джалал-Абад.

В составе каталонской команды выйдут , , , , Роналд де Бур, , Франческо Коко и иные экс-футболисты «Барселоны».

Против них выступит команда «Легенды Азии», которую представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката, Самат Смаков, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.

«Мир24» сообщает, что Пуйоль уже прилетел и был встречен в аэропорту «Манас» девушками в национальной одежде, которые угостили экс-защитника боорсоками (или баурсаками – напоминающими пончики изделиями из пресного или дрожжевого теста) и каймаком (прошедшими томление густыми сливками).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку