Пуйоля угостили боорсоками и каймаком в аэропорту Бишкека. Экс-защитник «Барсы» вместе с Роналдиньо и Ривалдо сыграет против президента Кыргызстана, Канчельскиса и Накаты
Легенды «Барселоны» проведут матч в Кыргызстане.
30 августа в Бишкеке состоится игра, приуроченная к открытию академии «блауграны» в городе Джалал-Абад.
В составе каталонской команды выйдут Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Роналд де Бур, Жулиано Беллетти, Франческо Коко и иные экс-футболисты «Барселоны».
Против них выступит команда «Легенды Азии», которую представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката, Самат Смаков, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.
«Мир24» сообщает, что Пуйоль уже прилетел и был встречен в аэропорту «Манас» девушками в национальной одежде, которые угостили экс-защитника боорсоками (или баурсаками – напоминающими пончики изделиями из пресного или дрожжевого теста) и каймаком (прошедшими томление густыми сливками).
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