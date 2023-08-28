Пуйоля угостили боорсоками и каймаком в аэропорту Бишкека. Экс-защитник «Барсы» вместе с Роналдиньо и Ривалдо сыграет против президента Кыргызстана, Канчельскиса и Накаты

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Легенды «Барселоны» проведут матч в Кыргызстане.

30 августа в Бишкеке состоится игра, приуроченная к открытию академии «блауграны» в городе Джалал-Абад.

В составе каталонской команды выйдут Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Роналд де Бур, Жулиано Беллетти, Франческо Коко и иные экс-футболисты «Барселоны».

Против них выступит команда «Легенды Азии», которую представят Андрей Канчельскис, Хидетоси Наката, Самат Смаков, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и другие.

«Мир24» сообщает, что Пуйоль уже прилетел и был встречен в аэропорту «Манас» девушками в национальной одежде, которые угостили экс-защитника боорсоками (или баурсаками – напоминающими пончики изделиями из пресного или дрожжевого теста) и каймаком (прошедшими томление густыми сливками).

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14 комментариев

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n9mn977m27
Ответ Бедякович
Хорошо, что леща не дали.
Тебя обычно так по прилёте встречают?
+12
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Пуховик.Венгера
Рональдиньо же выезд из страны закрыли? Или он уехал и потом закрыли?)
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gukmamop
Какая важная новость.
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dreamstep
Канчельскису главное наливайте, будет шоу устраивать как когда журналистам отвечает )
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Трент Резнор
Знакомый почерк какой) Кадыров бразильцев гонял, теперь очередь Жапарова.
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Любезный Коссутий
щаз накормят гостей до отвала и выиграют матч
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Инженер Управляющий
в Джалал-Абаде минералка вкусная Ак-суу была раньше
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Nogoi89
В Киргизии мне понравилось. Если есть знакомые, которые объяснят где право и где лево, то там можно нормально провести время.
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Damien King
А насвай почему не предложили?
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Садковский Ян
А где Мостовой? Или в Кыргызстан со своими царями не пускают?
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Overkiller
Ответ Пуховик.Венгера
Рональдиньо же выезд из страны закрыли? Или он уехал и потом закрыли?)
Там этих Рональдиньо... Не помните что ли гастроли всяких "На-на" в 90-ые одновременно в пяти городах? Ну пусть в Кыргызстане порадуются, ну что вы...
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