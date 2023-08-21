Орлов о «Спартаке»: «10 пропущенных за 5 матчей – а хотят стать чемпионами. Получили свое в двух матчах – и болельщики вернулись на место»
Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака» после игры с «Зенитом» (1:3).
«Сегодня «Спартак» сродни «Факелу». Знаете почему? 10 [пропущенных] мячей за 5 матчей! Они хотят стать чемпионами.
Мне Канчельскис прислал: идут с флагами по «Открытие Арене» спартаковские болельщики, и подпись такая: «Спартак» после третьего тура празднует чемпионство».
А затем получили свое в двух матчах – и болельщики возвратились на место. Вот и все», – заявил комментатор.
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В комментариях такие же, как Орлов, чот сами себе придумали, сами же «разоблачили» и сидят довольные обмазываются взаимными плюсами