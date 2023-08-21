Орлов о «Спартаке»: «10 пропущенных за 5 матчей – а хотят стать чемпионами. Получили свое в двух матчах – и болельщики вернулись на место»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака» после игры с «Зенитом» (1:3).

«Сегодня «Спартак» сродни «Факелу». Знаете почему? 10 [пропущенных] мячей за 5 матчей! Они хотят стать чемпионами.

Мне Канчельскис прислал: идут с флагами по «Открытие Арене» спартаковские болельщики, и подпись такая: «Спартак» после третьего тура празднует чемпионство».

А затем получили свое в двух матчах – и болельщики возвратились на место. Вот и все», – заявил комментатор.

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31 комментарий

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Captain_Noname
А Орлов сродни Орлову

Всегда
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ДжангоБум
То есть идти с флагами на матч это значит праздновать чемпионство? Зачем нам знать, как Гена в канчелой развлекаются в чатике?
+18
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Александр Чижов
Старик перепил
+13
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qw14qw
Его на том свете уже с фонаряму ищут, а ему всё Спартак покоя не даёт 😅
+12
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Sodad
Я так понял Орлов теперь в обычного хейтера превратился?
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Peter Parker
Да о ком все время говорят? Кто и что празднует? Были хорошие матчи, люди радовались и выражали свои надежды. Но даже тогда никто не говорил, что проблем нет. Или надеяться на победу своей команды, что присуще любому болельщику, уже мыслепреступление в глазах зенитоболеющих?
В комментариях такие же, как Орлов, чот сами себе придумали, сами же «разоблачили» и сидят довольные обмазываются взаимными плюсами
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RUS-TOMSK
Ответ Captain_Noname
А Орлов сродни Орлову Всегда
Высоко сидит и всё лицезрит, подмечает и молодое поколение просвещает!)))
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Nik Yeremich
эта команда когда-нибудь будет играть хорошо или карма ей за все годы чемпионств вернула все бумерангом?
+4
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Камбоджа Иванов
Ответ qw14qw
Его на том свете уже с фонаряму ищут, а ему всё Спартак покоя не даёт 😅
Алкаша Романцева?
+2
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ДжангоБум
Ответ Камбоджа Иванов
Почему вы лукавите? После 3 тура (особенно как Зенит срезался с Динамо) везде стоял вой о чемпионстве
Вой стоял только с берегов мойки. Все как обычно-сами придумываете "празднование чемпионства" и сами же уписываетесь от себя же. Ни от одного болелы Спартака не слышал о нашем "чемпионства", кроме как от вас
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Камбоджа Иванов
Ответ ДжангоБум
То есть идти с флагами на матч это значит праздновать чемпионство? Зачем нам знать, как Гена в канчелой развлекаются в чатике?
Почему вы лукавите? После 3 тура (особенно как Зенит срезался с Динамо) везде стоял вой о чемпионстве
+3
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Витамин Витаминов
Ответ sah_mz
Слушайте старые мы болелыбспартака уже давно ничего не ждем, только вы зенидовские деды форсите это
Ну так главный Зенитовский дед это ГСО
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Витамин Витаминов
Ответ RUS-TOMSK
Какой бы Орлов не был - но он всё же адекватнее Заремы!
Это Вы поле пенсии поняли?
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Витамин Витаминов
Ответ .ru
такими темпами мы скоро и сакраментальное Е пять от Геннадия Сергеевича услышим...
Это был бы фурор от ГСО, но он так после таблеток смог бы)))
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Древний спартач
Это руководство постоянно грезит о чемпионстве , а настоящего болельщика не обманешь - с такой гнилой обороной (начало сезона здесь ни при чем . бардак в обороне уже давно) даже думать о титуле смешно . Руководство решило , что с такими великими игроками , типа , Кофрие , Маслов , стареющий Рыбус , тот же Дуарте и дряхлеющий из года в год Джикия , прибавим Чернова , никакого чемпионства не видать . А добавить сюда экспериментатора-фокусника Абаскаля , который ничего не делает с обороной , то тогда даже в мыслях заикаться о чемпионстве просто кощунственно перед футболом . А Гена ловит хайп среди себе подобных . В принципе , на тупости в наше время можно словить плюсики , но станешь ли ты от них умнее ? Вот вопрос 🙂
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sah_mz
Слушайте старые мы болелыбспартака уже давно ничего не ждем, только вы зенидовские деды форсите это
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Lisnil
Да больные они все, никогда никто чемпионство не праздновал так. А что несут старые маразматики - не наша вина. Верить в команду - это мое, быть идиотом - их удел
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Ничего Смешного
А что плохого, когда команда провела несколько игр с хорошей атакой? Так-то обыграли Краснодар, да лажанули с Зенитом, теперь перестать болеть что-ли? Все отмечали, что с обороной просто беда, нет первого вратаря и все понимали проблемы. Объективные люди понимали, что будут такие матчи… Орлов бы лучше посмотрел на атаку Зенита, либо как мучались с КС, Факелом, Ростовом. Этот троллинг, что чемпионы после 3 тура сделали в основном не очень умные люди и журналисты. Да и в чемпионском сезоне были проблемы…
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Bobby Shmonka
этих середняков и лузеров ,постоянно надо на место ставить
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.ru
такими темпами мы скоро и сакраментальное Е пять от Геннадия Сергеевича услышим...
0
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TIMOXA1979 TIMOXIN
бредятина какая-то, гена видимо жрёт какие-то колёса, куда вернулись болельщики? Это идиотизм они как болели и ходили с флагами так и будут ходить или им надо другие флаги нести что ли?:)))
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0:4 на спотифай камп ноу
Не много не в тему а почему не отображается трибуна в мобильном формате сайта
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