Орлов о «Спартаке»: «10 пропущенных за 5 матчей – а хотят стать чемпионами. Получили свое в двух матчах – и болельщики вернулись на место»

Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака» после игры с «Зенитом» (1:3).

«Сегодня « » сродни «Факелу». Знаете почему? 10 [пропущенных] мячей за 5 матчей! Они хотят стать чемпионами.

Мне Канчельскис прислал: идут с флагами по «Открытие Арене» спартаковские болельщики, и подпись такая: «Спартак» после третьего тура празднует чемпионство».

А затем получили свое в двух матчах – и болельщики возвратились на место. Вот и все», – заявил комментатор.

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