Российским игрокам «Тобола» выдали визы. Они вылетят в Чехию
Российским футболистам «Тобола» выдали визы.
Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень».
После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы. В ближайшее время футболисты вылетят в Чехию и присоединятся к команде в Пльзени, где 31 августа пройдет матч.
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