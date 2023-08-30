Российским игрокам «Тобола» выдали визы. Они вылетят в Чехию

Российским футболистам «Тобола» выдали визы.

Напомним, россияне , Альберт Габараев, , а также белорусский полузащитник и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф конференций против чешской « ».

После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы. В ближайшее время футболисты вылетят в Чехию и присоединятся к команде в Пльзени, где 31 августа пройдет матч.

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