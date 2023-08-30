Российским игрокам «Тобола» выдали визы. Они вылетят в Чехию

Теги Виктория Пльзень высшая лига Казахстан Тобол Павел Киреенко Иван Коновалов Политика Павел Забелин Лига Конференций УЕФА Альберт Габараев Футбол

Российским футболистам «Тобола» выдали визы.

Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». 

После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы. В ближайшее время футболисты вылетят в Чехию и присоединятся к команде в Пльзени, где 31 августа пройдет матч.

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29 комментариев

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Vićtor Diaź
Респект руководству Тобола в данном случае. Продавили чехов
+58
-7
+51
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Рома Политов
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Шенген спокойно выдают в большинстве стран Европы
+20
-2
+18
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Бухгалтер2021
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вот это хорошая нвоость
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-3
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Александр Сачков
Ответ marco -81
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ARIGAMI ARIGAMI
Кто там вчера плюсы собирал, вы где?
+16
-4
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Bernd Leno
Ответ Roundabout
Молодцы чехи, что посодействовали
Сами выдумали дискриминационные правила, сами "посодействовали", когда запахло проблемами с УЕФА🤣
+11
-3
+8
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Александр Сачков
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Кузяев сделал это, не будучи игроком Тобола.
+7
-1
+6
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Rodgeras
Желаю Тоболу выиграть! Всем россиянам по хэт-трику!
+8
-3
+5
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Overkiller
Ответ Hi Hi
И? Как мне поможет эта инфа? что это делает на главной?
Всем плевать что тебе поможет.
+3
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Денис Давыдов
Ответ Тиджани Бабангида
Премьер-министру Чехии похоже больше нечем заняться. Придумали заведомо ненужные препоны, которые им самим теперь добавляют головной боли
а чё ему не войной же заниматься. можно и выдачей виз заняться.
+3
0
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Garikus89
О чем и речь. Стоило только пригрозить - и сразу все проблемы решились. А кто-то без игроков едет на матч и терпеливо страдает)
+3
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Alex1104
Ждем реакцию бывшего (хорошего) хоккейного вратаря. Пошел бы за попкорном, но не люблю
+4
-1
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Ilya Shilovskiy
Удачи, парни!
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Ursu Evghenii
Ответ rdyabin@icloud.com
Видимо, здесь «это другое».
Да не, "это другое" вы везде пихаете
+2
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Человек из футбола
мальчик, водочки нам принеси. Мы в Чехию летим
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Dottore
Удачи Тоболу!!!
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Денис Давыдов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто там вчера плюсы собирал, вы где?
с танками на Прагу поехали походу уже 🤣
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rdyabin@icloud.com
Видимо, здесь «это другое».
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gukmamop
угроза демократии! как же так! срочно оповестите органы!
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Russian Horse
Такие, казалось бы, базовые вещи, как выдача визы людям, которые ничего не нарушили, уже воспринимаются как победа, дожили.
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FromRostov
Всё в лучших традициях бессмертного произведения Ярослава Гашека!
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Roundabout
Молодцы чехи, что посодействовали
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Тиджани Бабангида
Премьер-министру Чехии похоже больше нечем заняться. Придумали заведомо ненужные препоны, которые им самим теперь добавляют головной боли
+8
-8
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Madcomposer
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто там вчера плюсы собирал, вы где?
Они вас минусят в поте лица)
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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