В «Лилле» опровергли интерес к хавбеку «Спартака» Даниилу Денисову.

Ранее сайт Metaratings.ru сообщил, что «Лилль» предложил московскому клубу 11 млн евро за 20-летнего игрока.

«Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», – заявил президент «Лилля» Оливье Летанг.

Денисов в этом сезоне сыграл за красно-белых в 8 матчах и сделал 2 голевые передачи.

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