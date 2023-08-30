«Абсолютная ложь!» Президент «Лилля» опроверг информацию об интересе к хавбеку «Спартака» Денисову

Теги Спартак Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Оливье Летанг Даниил Денисов Футбол

В «Лилле» опровергли интерес к хавбеку «Спартака» Даниилу Денисову.

Ранее сайт Metaratings.ru сообщил, что «Лилль» предложил московскому клубу 11 млн евро за 20-летнего игрока.

«Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», – заявил президент «Лилля» Оливье Летанг.

Денисов в этом сезоне сыграл за красно-белых в 8 матчах и сделал 2 голевые передачи.

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13 комментариев

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Корнелий Шнапс 1
Что и следовало ожидать
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felixdyadya
This is Lozh
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Злодей Спб
Да сами КБ и распускают такие слухи, чтобы оставаться в новостной повестке :)
+10
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Roman
Кто в здравом уме за Денисова 11 лямов предложит? С дуба рухнули верить в это
+3
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Владимир Молявин
Сегодня так говорят, а завтра уже контракт подпишут. Смотрим дальше.
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Артём Павлов
Ответ felixdyadya
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Абсолютли
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Alex K
у них президент каждый слух комментирует?
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Chernoy
Понятно, что туфта, он же не хавбек, а защитник
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Rudenzik
Как-будто кто-то поверил этой утке и без опровержения
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Циник Петербургский
Ну, зачем сразу "ложь"? ;) Просто обычная практика на этом сайте - вбросили, через некоторое время опровергли. Кликбейт ведь сам себя не накликбейтит...
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Сергей Жарковский
Заставили уважаемых людей давать опровержение на выброс
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Overkiller
Ответ felixdyadya
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Absolutly
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