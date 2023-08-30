За Денисова «Лилль» предложил 11 млн евро. Директор «Спартака» Эшуорт хочет отказать (Metaratings)
«Лилль» предложил «Спартаку» 11 млн евро за защитника Даниила Денисова.
По данным Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французскому клубу в переходе 20-летнего игрока сборной России.
Контракт Денисова со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Статистика футболиста – здесь.
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Сюр какой то
ИМХО, 99% что 11 мультов никто и никогда больше за него не даст, с каждым годом он старше и наценка за молодость уходит.
+ Такие бабки дают, из-за срочности, то во Франции завтра закроется.
Топ предложение, отказываться глупо. В РПЛ ТО открыто до 14 сентября, успеют спокойно замену найти за 10 мультов.
Также стало известно, что ПСЖ предложил 55 млн евро за Джикию.