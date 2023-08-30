За Денисова «Лилль» предложил 11 млн евро. Директор «Спартака» Эшуорт хочет отказать (Metaratings)

Теги Спартак Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Даниил Денисов Пол Эшуорт Футбол

«Лилль» предложил «Спартаку» 11 млн евро за защитника Даниила Денисова.

По данным Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французскому клубу в переходе 20-летнего игрока сборной России.

Контракт Денисова со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Статистика футболиста – здесь.

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47 комментариев

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T622222
Что???? Да отвезите его туда! Он не нужен нам, а ему это необходимо
+57
-7
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Михаил Комкин
Вроде не 1 апреля а трансферные новости, как из рога изобилия
+34
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alfadi
Там французам разрешили с рпл работать и они понеслись)?
+22
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+22
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Hibro
Захарян 12 ) а Денисов 11)
Сюр какой то
+18
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+17
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got_milk
Отказать!?) профпригодность тогда надо проверить у Пола)
+14
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+14
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Chuha-Motibg
Чтобы Лилль платил за защитника 11кк к тому же из РФ из разряда фантастики
+12
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Дмитрий Солнышкин
Кузяев, как Роналду для саудовской Аравии) на месте фин директоров клубов Рпл свечку бы поставил за его здоровье, если все слухи окажутся правдой конечно
+8
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kk.abb
4 на ТМ его цена. В случае отказа будет второй Чалов (пару лет будет на - морали)

ИМХО, 99% что 11 мультов никто и никогда больше за него не даст, с каждым годом он старше и наценка за молодость уходит.
+ Такие бабки дают, из-за срочности, то во Франции завтра закроется.

Топ предложение, отказываться глупо. В РПЛ ТО открыто до 14 сентября, успеют спокойно замену найти за 10 мультов.
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+7
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Madcomposer
Ответ T622222
Что???? Да отвезите его туда! Он не нужен нам, а ему это необходимо
В смысле, не нужен? Я посмотрел стату его, он в каждом матче участие принимает. Другое дело, что для самого игрока да, в Лилль было бы круто идти развиваться, а то у Абаскаля с защитой не очень.
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Сергей Лепехин
Ответ многим, что футбол в России деградирует... Захарян, Сазонов, Кузяев, Головин, Денисов
+5
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morgan
Что-то не верится в такую сумму за Денисова. Если это правда, то срочно отправить первым рейсом, обернув подарочным бантиком.
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Антимосковский
может, они его с Гариком перепутали? ибо реальная цена этого полена не больше ляма
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Богдан Стрелков
Ответ alfadi
Там французам разрешили с рпл работать и они понеслись)?
скорее всего поняли, что деньги можно переводить за трансферы на примере Захаряна, под конец трансферного окна у нас можно поискать игроков за небольшие деньги и мотивацией из за ситуации в нашем футболе
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TFP_Sports
11 миллионов за вот это вот ?!?!?!
+3
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Толя Мошников
агент решил продавить новый контракт
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Spartakus1984
Шутка
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lovec23
11 миллионов, хорошая цена . Интересно мнение самого футболиста . Клуб серьезный
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Никита Самарин
Если это правда, то точно надо отпускать и покупать опытного правого защитника.
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Arctic_Baron
Ответ alfadi
Там французам разрешили с рпл работать и они понеслись)?
Ну. Жду Чалова в Марселе, а Соболева в ПСЖ
+1
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ТимТалер
Ерничать можно сколько угодно, но факт в том, что Денисов работает на фланге как проклятый ! Почему это могли не увидеть французы ?
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petrgusev917@gmail.com
Ответ T622222
Что???? Да отвезите его туда! Он не нужен нам, а ему это необходимо
Эшуорт враг.Нужно продавать,а за эти деньги хорошего нападающего взять.
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Igor Pivovarov
Metaratings.ru врать не станет.

Также стало известно, что ПСЖ предложил 55 млн евро за Джикию.
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furiking
Ответ Hibro
Захарян 12 ) а Денисов 11) Сюр какой то
Ну у Захаряна год до конца контракта был, а тут до 2026
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Spartakus1984
Ответ Никита Самарин
Если это правда, то точно надо отпускать и покупать опытного правого защитника.
Они ждут выздоровления Тавареша
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Igor Pivovarov
Ответ alfadi
Там французам разрешили с рпл работать и они понеслись)?
И много "французы" из РПЛ купили кроме одного свободного агента?
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