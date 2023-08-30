За Денисова «Лилль» предложил 11 млн евро. Директор «Спартака» Эшуорт хочет отказать (Metaratings)

«Лилль» предложил «Спартаку» 11 млн евро за защитника Даниила Денисова.

По данным Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых склоняется к тому, чтобы отказать французскому клубу в переходе 20-летнего игрока сборной России.

Контракт Денисова со « » рассчитан до июня 2026 года. Статистика футболиста – здесь.

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