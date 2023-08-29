Российским игрокам «Тобола» разрешат въезд в Чехию. Премьер-министр пообещал сделать исключение

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка рассказал, что премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», у которых возникли проблемы с получением визы.

«Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», – заявил Смолка.

Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф конференций против чешской « ».

По данным Denik.cz, информация о проблеме с выдачей визы российским и белорусским игрокам «Тобола» попала на стол главы УЕФА Александера Чеферина.