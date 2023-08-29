Российским игрокам «Тобола» разрешат въезд в Чехию. Премьер-министр пообещал сделать исключение
Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка рассказал, что премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», у которых возникли проблемы с получением визы.
«Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», – заявил Смолка.
Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень».
По данным Denik.cz, информация о проблеме с выдачей визы российским и белорусским игрокам «Тобола» попала на стол главы УЕФА Александера Чеферина.
Причина этого в том, что Чехия достаточно крупный поставщик вооружений Украине.
Напомню, что якобы сказал премьер-министр в демократической стране далеко не факт, что руководство к действию, особенно если есть разумные основания и странные моменты во всей этой истории.
Но ситуация становится пикантнее после заявления чешского МИДа, что никто к ним за визами и не обращался...
Так что я бы не исключал тут грязную игру на актуальной теме Тобола, особенно после поражения дома.