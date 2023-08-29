Российским игрокам «Тобола» разрешат въезд в Чехию. Премьер-министр пообещал сделать исключение

Теги высшая лига Чехия Виктория Пльзень УЕФА высшая лига Казахстан Тобол Политика Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка рассказал, что премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», у которых возникли проблемы с получением визы.

«Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», – заявил Смолка.

Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». 

По данным Denik.cz, информация о проблеме с выдачей визы российским и белорусским игрокам «Тобола» попала на стол главы УЕФА Александера Чеферина.

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24 комментария

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Дядя Витя_
Молодец конечно, но о каком, собственно, исключении идёт речь? Чем россияне отличаются от других игроков футбольного клуба Тобол?
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Дядя Витя_
Молодец конечно, но о каком, собственно, исключении идёт речь? Чем россияне отличаются от других игроков футбольного клуба Тобол?
Тем, что они россияне, а Чехия не даёт визы гражданам РФ, за очень небольшим исключением.
Причина этого в том, что Чехия достаточно крупный поставщик вооружений Украине.
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Пинающий Достоинства
Молодец
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fencer
Ответ Дядя Витя_
Молодец конечно, но о каком, собственно, исключении идёт речь? Чем россияне отличаются от других игроков футбольного клуба Тобол?
Об исключении из действующих правил, принятых чешским правительством, согласно которым Чехия приостановила выдачу туристических и деловых виз гражданам РФ и запретила им въезд в Чехию с туристическими шенгенскими визами из-за пределов Шенгенской зоны. Альтернативным вариантом для игроков было - получить визу любой другой шенгенской страны и въехать в Чехию через, например, Австрию.
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che kaif
Ну теперь дело за малым . Закинуть Виктории треху
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Koulmann
Забавно наблюдать, как мыслят люди, совершенно отвыкшие от плюразлизма мнений.
Напомню, что якобы сказал премьер-министр в демократической стране далеко не факт, что руководство к действию, особенно если есть разумные основания и странные моменты во всей этой истории.
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OldRedWhite
Ответ Пинающий Достоинства
Молодец
Ничего необычного - такое исключение уже делали для российских хоккеистов из клубов НХЛ , когда те в противном случае отказались играть в Праге !
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And-Rover
Неужели УЕФА им сказала.
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Idacius
Честно говоря не понимаю, почему в Европе отказывают в визах россиянам. Особенно когда они бежали от мобилизации. Типа Европа говорит, мы вас не пустим, так что идите в военкоматы у себя. Странно. Вроде как наоборот должны максимально открыть границы и говорить, кто не согласен с режимом, милости просим. Мы вас поддержим, покажем правду, а не то, что у вас пишут в новостях и т.п.
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Timur Belarus
Ответ fencer
Об исключении из действующих правил, принятых чешским правительством, согласно которым Чехия приостановила выдачу туристических и деловых виз гражданам РФ и запретила им въезд в Чехию с туристическими шенгенскими визами из-за пределов Шенгенской зоны. Альтернативным вариантом для игроков было - получить визу любой другой шенгенской страны и въехать в Чехию через, например, Австрию.
уже не вариант, лавочку прикрыли
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Madcomposer
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Тем, что они россияне, а Чехия не даёт визы гражданам РФ, за очень небольшим исключением. Причина этого в том, что Чехия достаточно крупный поставщик вооружений Украине.
То, что Чехия - поставщик - это не причина, а такое же следствие кое-чего, как и запрет на визы.
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fencer
Ответ Timur Belarus
уже не вариант, лавочку прикрыли
Расскажите мне, пожалуйста, живущему в Чехии, про прикрытую лавочку. Неделю назад ко мне приезжали друзья с французской визой на поезде из Вены.
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fencer
Ответ Koulmann
Забавно наблюдать, как мыслят люди, совершенно отвыкшие от плюразлизма мнений. Напомню, что якобы сказал премьер-министр в демократической стране далеко не факт, что руководство к действию, особенно если есть разумные основания и странные моменты во всей этой истории.
Премьер министр руководит правительством, которое и приняло визовые ограничения для граждан РФ. Сделать исключение - вопрос его компетенции. Так что это не мнение, а обещание.
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Koulmann
Ответ Илья Савчук
Не давать просто визы гражданам РФ это одно дело и право Чехии, спасибо нынешним событиям, но не давать визу игрокам, которые играют за клуб из Казахстана и никак и не относятся нынче к РФ, это уже совсем другое. УЕФА должна была впаять 0-3 для Витории, либо устроить перенос в условную Сербию, где всех всё устроило бы.
Тут как раз чехи и изучают ситуацию, потому что эти ребята не должны подпадать под постановление правительства в июне.
Но ситуация становится пикантнее после заявления чешского МИДа, что никто к ним за визами и не обращался...
Так что я бы не исключал тут грязную игру на актуальной теме Тобола, особенно после поражения дома.
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