Холанд, Сака, Мартинелли и Кайседо – среди номинантов на приз молодому игроку сезона в АПЛ от PFA

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Названы номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ от PFA.

На награду лучшему молодому игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака, Габриэль Мартинелли (оба – «Арсенал»), Эван Фергюсон и Мойсес Кайседо (оба – «Брайтон») и Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»).

Отметим, что Холанд и Сака также номинированы на приз лучшему игроку сезона от PFA.

В этом году награду лучшему молодому игроку сезона вручат в 50-й раз.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден.

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18 комментариев

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Бислан Наврузов
Ответ Андрей
Холланд - лучший игрок сезона, Сака - лучший молодой игрок сезона. Вполне логично и справедливо
так если Холланд лучший игрок, то он должен быть и лучшим молодым игроком, т.к.он молод, не?
+27
-5
+22
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Бислан Наврузов
Ответ Андрей
Технически да, но награду присуждают люди. Если у вас два топовых футболиста примерно одного возраста, странно все яйца в одну корзину складывать
странно как раз таки не отдать награду тому, кто заслуживает
+7
-1
+6
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jane gunn
Сака
+8
-3
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Андрей
Ответ Бислан Наврузов
странно как раз таки не отдать награду тому, кто заслуживает
Так это же не жюри, а голосование футболистов. Они вполне могут двух разных игроков выбрать, и это нормально. Например, в сезоне 2010/2011 лучшим игроком сезона стал 21-летний Бэйл, а лучшим молодым игроком - 19-летний Уилшир. И никто не умер)) И вообще всего три раза за всю историю лучшим игроком и лучшим молодым игроком становиться один человек. Это нормально в общем
+6
-2
+4
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Сергей MiKi3iP
Холланд реализует моменты, а Сака их ещё и создаёт. Если выбирать между ними, Сака лучше, полезнее
+3
0
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Андрей
Ответ Бислан Наврузов
так если Холланд лучший игрок, то он должен быть и лучшим молодым игроком, т.к.он молод, не?
Технически да, но награду присуждают люди. Если у вас два топовых футболиста примерно одного возраста, странно все яйца в одну корзину складывать
+6
-4
+2
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Ashot Kafka
Ответ Бислан Наврузов
то есть молодой парнишка, на х#ю повертевший все рекорды в первый же свой заход в АПЛ, не получит обе награды и это норм? ну бред же
Так Холланд тупо топ завершитель, хоть и лучший в мире. Через Сака по сути вся игра строилась, вполне он молодого игрока заслужил
+2
0
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Андрей
Холланд - лучший игрок сезона, Сака - лучший молодой игрок сезона. Вполне логично и справедливо
+12
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Ученик Пепа
Холланд. Другого и быть не может
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St.7
Холланд,без шансов.Уж слишком много рекордов он побил в своем первом сезоне!
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Waititi
КДБ лучший игрок сезона, а Холланд лучший молодой игрок. вот так будет поинтереснее.
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Galym Muratuly
Сезон же уже другой начался, а они все ещё выбирают лучших прошлого сезона... не поздновато ли?
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AlexNaum11
Всё равно Холанд заберёт.
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Бислан Наврузов
Ответ Андрей
Так это же не жюри, а голосование футболистов. Они вполне могут двух разных игроков выбрать, и это нормально. Например, в сезоне 2010/2011 лучшим игроком сезона стал 21-летний Бэйл, а лучшим молодым игроком - 19-летний Уилшир. И никто не умер)) И вообще всего три раза за всю историю лучшим игроком и лучшим молодым игроком становиться один человек. Это нормально в общем
то есть молодой парнишка, на х#ю повертевший все рекорды в первый же свой заход в АПЛ, не получит обе награды и это норм? ну бред же
+2
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Андрей
Ответ Бислан Наврузов
то есть молодой парнишка, на х#ю повертевший все рекорды в первый же свой заход в АПЛ, не получит обе награды и это норм? ну бред же
Ну вот тот, кто считает, что бред, выберет в обеих номинациях Холланда, кто не считает - проголосует за двух разных людей. Кого окажется больше - тот и победит. Так и работают голосования)) Золотые мячи тоже не всегда справедливо выдают по итогам голосования. Так уж устроены эти награды. Я бы проголосовал за двух разных, мне кажется важным отметить побольше крутых игроков, а не одному-единственному гору чашек навалить))
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