Холанд, Сака, Мартинелли и Кайседо – среди номинантов на приз молодому игроку сезона в АПЛ от PFA

Названы номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ от PFA.

На награду лучшему молодому игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют («Манчестер Сити»), , Габриэль Мартинелли (оба – « »), Эван Фергюсон и Мойсес Кайседо (оба – « ») и Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»).

Отметим, что Холанд и Сака также номинированы на приз лучшему игроку сезона от PFA.

В этом году награду лучшему молодому игроку сезона вручат в 50-й раз.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден.

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