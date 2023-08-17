Холанд, Сака, Мартинелли и Кайседо – среди номинантов на приз молодому игроку сезона в АПЛ от PFA
Названы номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ от PFA.
На награду лучшему молодому игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака, Габриэль Мартинелли (оба – «Арсенал»), Эван Фергюсон и Мойсес Кайседо (оба – «Брайтон») и Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»).
Отметим, что Холанд и Сака также номинированы на приз лучшему игроку сезона от PFA.
В этом году награду лучшему молодому игроку сезона вручат в 50-й раз.
По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден.
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