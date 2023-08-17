Холанд, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунз – номинанты на приз игроку сезона в АПЛ от PFA

Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA.

На награду лучшему игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Джон Стоунз (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Харри Кейн, выступавший за «Тоттенхэм».

В этом году награду игроку сезона вручат в 50-й раз.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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