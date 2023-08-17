Холанд, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунз – номинанты на приз игроку сезона в АПЛ от PFA
Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA.
На награду лучшему игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Джон Стоунз (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Харри Кейн, выступавший за «Тоттенхэм».
В этом году награду игроку сезона вручат в 50-й раз.
По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Тоже слабый уровень?)
Но ваш комментарий максимально нелогичный. Ни один из перечисленных игроков не играл лучше всех ВЕСЬ СЕЗОН. КДБ на скамейку вообще отправлялся в определенный момент, Холланд провалил концовку. По поводу не стабильности, то что сити 3/4 сезона были догоняющими это показатель стабильности?)
Но норвежец больше заслуживает, рекорд побил и установил 🤷🏻