Холанд, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунз – номинанты на приз игроку сезона в АПЛ от PFA

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Кевин де Брюйне Джон Стоунз Харри Кейн Ассоциация профессиональных футболистов Англии Мартин Эдегор Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA.

На награду лучшему игроку сезона-2022/23 от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) претендуют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Джон Стоунз (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Харри Кейн, выступавший за «Тоттенхэм».

В этом году награду игроку сезона вручат в 50-й раз.

По итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

39 комментариев

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Отец Абду
Я за КДБ... Но Холанд больше заслуживает, в первом же сезоне побил много рекордов + забил 36 мячей ( на 1 гол больше, чем все игроки Челси вместе взятые):)
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AAgha
Я за Де Бруйне
+8
-3
+5
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udiekemen
Ответ Waititi
а я тебе все финалы назову где он забыл выйти на поле, парируй.
Так мы ж про АПЛ или аргументов нет?)
+4
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udiekemen
Ответ Waititi
как фан Сити тебе говорю, грозе Бернли нельзя давать приз лучшему игроку, АПЛ не только Бернли.
Ман Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал ??)
Тоже слабый уровень?)
+5
-3
+2
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udiekemen
Ответ Waititi
парировать не смог решил на жопе ездить. 🤣🤣🤣
Ты это с самим собой разговариваешь или что?)
+2
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udiekemen
Ответ Waititi
самое интересное что ты смотришь на игрока , а не на футбол, без КДБ Сити совсем другой, а Холланд вообще нужевой.
Это награда даётся за сезон, и норвежец явно заслужил, 36 голов в первом сезоне, хетрики клал(там 4-5) даже Мю)
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udiekemen
Ответ Waititi
нулевой это т9 может тупонуть , а написать само собой вместо сам с собой это нужно постараться 🤣🤣🤣🤣
я написал с самим собой потом, хотел написать сам с собой, но добавилось "о" , так что не умничай)
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panda_07
Ответ Waititi
3-4 сезона догоняющими ))), а как на счёт того что в таблице у Сити всегда было меньше игр так как они играют в во всех турнирах в отличии от Арсенала. 3-4 сезона Сити проходу никому не даёт тем более такому выскочке как Арсенал.
🤦🏼‍♂️
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Waititi
Ответ panda_07
Безусловно игроки сити заслужили победу в этой номинации. Но ваш комментарий максимально нелогичный. Ни один из перечисленных игроков не играл лучше всех ВЕСЬ СЕЗОН. КДБ на скамейку вообще отправлялся в определенный момент, Холланд провалил концовку. По поводу не стабильности, то что сити 3/4 сезона были догоняющими это показатель стабильности?)
3-4 сезона догоняющими ))), а как на счёт того что в таблице у Сити всегда было меньше игр так как они играют в во всех турнирах в отличии от Арсенала. 3-4 сезона Сити проходу никому не даёт тем более такому выскочке как Арсенал.
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panda_07
Ответ Waititi
игроки Арсенала вообще не должны тут быть, лучший игрок АПЛ должен играть лучше весь сезон, а не отрезок сезона, Арсенал очень сдал в конце и это факт нестабильности.
Безусловно игроки сити заслужили победу в этой номинации.
Но ваш комментарий максимально нелогичный. Ни один из перечисленных игроков не играл лучше всех ВЕСЬ СЕЗОН. КДБ на скамейку вообще отправлялся в определенный момент, Холланд провалил концовку. По поводу не стабильности, то что сити 3/4 сезона были догоняющими это показатель стабильности?)
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jane gunn
Ответ Jack Daniels
кого нибудь из Ньюкасла не хватает среди номинантов
Триппьер заслуживает, был лучшим правым защитником в прошлом сезоне
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Bogdan Fedyuk
Ответ Waititi
как фан Сити тебе говорю, грозе Бернли нельзя давать приз лучшему игроку, АПЛ не только Бернли.
Думаю на мнение очередного глорья всем наплевать
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Waititi
Ответ udiekemen
Я школу давно окончил) написал как умеешь?) как бы я потом исправил, я могу и твои ошибки найти, но незачем мне умничать как ты 10 летний школьник)
ну да, ты взрослее поэтому ни одной запятой. Так же легче. Агро.
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udiekemen
Ответ Waititi
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Я школу давно окончил) написал как умеешь?) как бы я потом исправил, я могу и твои ошибки найти, но незачем мне умничать как ты 10 летний школьник)
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Waititi
Ответ Sulimmma Aydamirov
думаю холланд так как в первом же сезоне новичок забил больше всех голов в сезоне (больше чем весь Челси) побил очень много рекордов, в 4 чемпионатах и в сборной стал лучшим бомбардиром и забрал бутсу
если судить только по голам тогда Кейн больше заслужил, в таком Тоттенхеме и столько забить плюс асисты.
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Waititi
Ответ udiekemen
я написал с самим собой потом, хотел написать сам с собой, но добавилось "о" , так что не умничай)
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Waititi
Ответ Waititi
нулевой это т9 может тупонуть , а написать само собой вместо сам с собой это нужно постараться 🤣🤣🤣🤣
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Игорь Климов
Де Брюйне без вариантов.
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udiekemen
Ответ Waititi
само собой это как понять, вот это грамотность человека 21 века
Ты лучше бы не уминчал, там наверху написал "нужевой" лучше бы исправил) грамотность ещё говорит)
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udiekemen
Ну если АПЛ, то Холанд либо КДБ
Но норвежец больше заслуживает, рекорд побил и установил 🤷🏻
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Jack Daniels
кого нибудь из Ньюкасла не хватает среди номинантов
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Waititi
Ответ udiekemen
Так мы ж про АПЛ или аргументов нет?)
самое интересное что ты смотришь на игрока , а не на футбол, без КДБ Сити совсем другой, а Холланд вообще нужевой.
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Waititi
игроки Арсенала вообще не должны тут быть, лучший игрок АПЛ должен играть лучше весь сезон, а не отрезок сезона, Арсенал очень сдал в конце и это факт нестабильности.
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udiekemen
Ответ Waititi
ты ещё 3 клуба знаешь, ты крут.
три топ клуба назвал, которым он забивал и оформил хет-трик)
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Любезный Коссутий
Кевин, естественно
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