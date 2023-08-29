Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра после удаления в матче с «Ньюкаслом». Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр

FA обвинила Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».

В матче 3-го против « » (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.

Как утверждает ассоциация Англии, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику. Защитник « » должен ответить на обвинения до 1 сентября.

Журналист Джеймс Пирс сообщает, что ван грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.

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