Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра после удаления в матче с «Ньюкаслом». Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия дисквалификации судьи Футбольная ассоциация Англии Вирджил ван Дейк Футбол

FA обвинила Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».

В матче 3-го АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.

Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику. Защитник «Ливерпуля» должен ответить на обвинения до 1 сентября.

Журналист Джеймс Пирс сообщает, что ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.

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21 комментарий

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StevieG88
когда боковой локтем бьёт Роббертсона по лицу, то просто извиняются и всё, как будто ничего не было. А тут сейчас за слова дискву сделают на несколько матчей, отлично работают в этих британиях
+14
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Хан Сахан
Может мне кто объяснить когда арбитров стали приравнивать к святым и их запрещено критиковать? Клоунада настоящая.
Добавляет масла в огонь крайне паршивое судейство в последнее время и скандал на скандале
+17
-7
+10
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Artuom Batishev
Ответ Хан Сахан
Может мне кто объяснить когда арбитров стали приравнивать к святым и их запрещено критиковать? Клоунада настоящая. Добавляет масла в огонь крайне паршивое судейство в последнее время и скандал на скандале
Но конкретно в этой ситуации судья был прав. И Ван Дейк быковал не по делу.
+10
-4
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vad-niko
Ответ T622222
Какие же были 90-е там в АПЛ такое мясо было. И это было прекрасно!
там была тупая бойня,а не футбол
+5
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StevieG88
Ответ Artuom Batishev
Но конкретно в этой ситуации судья был прав. И Ван Дейк быковал не по делу.
А красная то за что?
+3
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Laekser
Ответ Хан Сахан
Может мне кто объяснить когда арбитров стали приравнивать к святым и их запрещено критиковать? Клоунада настоящая. Добавляет масла в огонь крайне паршивое судейство в последнее время и скандал на скандале
Всегда? Хочешь критиковать - пиши в судейский комитет, в FA и т.д., а на поле нефиг выделываться. Вообще не понимаю этот бред рисковать дисквалификацией ради чего? Хоть раз это быкование поменяло вердикт судьи?
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mr.birik
Лучшая защита - это нападение .
Теперь Ван Дейк , должен объяснять оскорблял он или нет , а не нарушал он или нет .
Вот так это работает
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Назгул Изтелеуова
Никогда не нравился мен этот тип, грубиян
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а ты смешной
Ответ Хан Сахан
Может мне кто объяснить когда арбитров стали приравнивать к святым и их запрещено критиковать? Клоунада настоящая. Добавляет масла в огонь крайне паршивое судейство в последнее время и скандал на скандале
Наказание за оскорбление прописано даже в уголовном кодексе, ну о чем ты)
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Давид Agabekyan
Ответ T622222
Какие же были 90-е там в АПЛ такое мясо было. И это было прекрасно!
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QWertY
Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Ты забыла про пернатого костолома Сунесса? Вот кого нужно приводить в пример
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