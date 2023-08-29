Ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра после удаления в матче с «Ньюкаслом». Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр
FA обвинила Вирджила ван Дейка в оскорблении судьи в матче с «Ньюкаслом».
В матче 3-го АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) ван Дейк был удален на 28-й минуте матча за фол на Александере Исаке.
Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику. Защитник «Ливерпуля» должен ответить на обвинения до 1 сентября.
Журналист Джеймс Пирс сообщает, что ван Дейку грозит продление его одноматчевой дисквалификации, полученной после удаления.
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Теперь Ван Дейк , должен объяснять оскорблял он или нет , а не нарушал он или нет .
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