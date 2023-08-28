Экс-арбитр Галлахер считает, что ван Дейка удалили правильно, а Трент должен был получить 2-ю желтую: «Ему не повезло с первой, но очень повезло, что он избежал второй»

Экс-арбитр АПЛ считает удаление ван Дейка в матче с «Ньюкаслом» заслуженным.

Защитник «Ливерпуля» получил красную карточку за фол на форварде «Ньюкасла» Александере Исаке на 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ (2:1).

«Я думаю, это фол. Есть ли у Исака очевидная возможность забить гол? Владеет ли он мячом? Да, в этом нет никаких сомнений. Будет ли у него четкий выход к воротам? Да, как только он получит мяч, он направится к воротам.

Фол за пределами штрафной площади? Да, поэтому это удаление. Ван Дейк коснулся мяча, но перед этим коснулся игрока, в этом нет сомнений. Я не думаю, что кто-то может поспорить с тем, что это нарушение», – заявил Дермот Галлахер.

Также бывший судья считает, что Трент Александер-Арнолд должен был быть удален за вторую желтую карточку за фол на Энтони Гордоне.

«Сто процентов. Это очень многообещающая атака. Он не пытался сыграть в мяч. Это желтая карточка, в этом нет никаких сомнений», – сказал Галлахер.

При этом экс-рефери отметил, что Трент мог не получить первую желтую карточку за отброшенный мяч.

«Тренту очень не повезло, потому что перед этим был явный фол Гордона. Тренту не повезло получить первую желтую карточку, но очень повезло, что он избежал второй», – отметил Галлахер.

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