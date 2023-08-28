Экс-арбитр Галлахер считает, что ван Дейка удалили правильно, а Трент должен был получить 2-ю желтую: «Ему не повезло с первой, но очень повезло, что он избежал второй»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Вирджил ван Дейк Дермот Галлахер Джон Брукс судья Трент Александер-Арнолд Энтони Гордон Футбол

Экс-арбитр АПЛ считает удаление ван Дейка в матче с «Ньюкаслом» заслуженным.

Защитник «Ливерпуля» получил красную карточку за фол на форварде «Ньюкасла» Александере Исаке на 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ (2:1).

«Я думаю, это фол. Есть ли у Исака очевидная возможность забить гол? Владеет ли он мячом? Да, в этом нет никаких сомнений. Будет ли у него четкий выход к воротам? Да, как только он получит мяч, он направится к воротам.

Фол за пределами штрафной площади? Да, поэтому это удаление. Ван Дейк коснулся мяча, но перед этим коснулся игрока, в этом нет сомнений. Я не думаю, что кто-то может поспорить с тем, что это нарушение», – заявил Дермот Галлахер.

Также бывший судья считает, что Трент Александер-Арнолд должен был быть удален за вторую желтую карточку за фол на Энтони Гордоне.

«Сто процентов. Это очень многообещающая атака. Он не пытался сыграть в мяч. Это желтая карточка, в этом нет никаких сомнений», – сказал Галлахер.

При этом экс-рефери отметил, что Трент мог не получить первую желтую карточку за отброшенный мяч.

«Тренту очень не повезло, потому что перед этим был явный фол Гордона. Тренту не повезло получить первую желтую карточку, но очень повезло, что он избежал второй», – отметил Галлахер.

Тяжелейшая победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»! Трент привез гол, еще и 60 минут вдесятером из-за красной Ван Дейка

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom1289
Первая вообще левая. Какой то идиотизм. Мячик он видите ли швырнул. В самом начале матча. А то, что его белобрысый в спину пихнул, это норм.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Судья потому и не удалил его: понимал, что первый горчичник был идиотский.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergScouser
Ответ #SharkTeam
Если игрок снимает футболку после гола и получает желтую, а потом где-нибудь рубит соперника, тоже самое. Или не дает штрафной разыграть, мешает вратарю и т.д. Это все идиотизм, но карается желтой
В данном случае Трент откинул мяч от скамейки в сторону бровки, откуда этот мяч и должны были вбрасывать игроки Ньюкасла. Тупейшее решение арбитра, даже если закрыть глаза на то, как Трент оказался за пределами поля.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Нужно не забывать в чём Тренту еще повезло: в выборе правильного клуба из Мерсисайда. А вот из белобрысого мальчонки гудисон никогда не выветрится)
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Ответ #SharkTeam
Если игрок снимает футболку после гола и получает желтую, а потом где-нибудь рубит соперника, тоже самое. Или не дает штрафной разыграть, мешает вратарю и т.д. Это все идиотизм, но карается желтой
Либо Родри фолит по 20 раз за матч и вообще без желтой уходит.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дамг
Хотел бы обратить внимание на количество фолов у Ньюкасла. Только у одного Жоелинтона было 5 нарушений я насчитал. Жёлтые карточки игрокам Ньюкасла судья вообще не давал.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom1289
Вообще я до сих пор не могу привыкнуть и вообще осознать. АПЛ самая популярная и денежная футбольная лига, но при этом там такой уровень судейства с ВАР. Что ни тур, то судейский скандал в каком нибудь матче (Я не только про Ливерпуль).
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Адилов
че все жуют ЖК Трента? в первом случае был на нем фол, который судья прошляпил, дальше уже случился псих с откидкой мяча. т.е. изначально судья свистни свое и не случилась бы такая ситуация. кстати манеру игроков ньюкала врезаться/толкать соперника уже после того как мяч в другой стороне реф ваще не замечал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдуард Козлов
Судья понимал,что первую карточку дал не за что.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Толкнуть игрока в аут это жк?
Ведь Пикфорду даже желтой не дали когда он в Ван Дейка шипами вьехал
А что Жоэлинтон весь матч фолил и ни одной жк как обьяснить вот как
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Scouser
Если Ливерпуль второй раз подряд подаст апелляцию и выиграет, то весь этот коррумпированный судейский корпус можно будет расформировать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rockys
Ответ Иван Дамг
Хотел бы обратить внимание на количество фолов у Ньюкасла. Только у одного Жоелинтона было 5 нарушений я насчитал. Жёлтые карточки игрокам Ньюкасла судья вообще не давал.
Сплошная профнепригодность судей АПЛ. Пока туда не стали приходить топовые европейские тренеры она не была такой популярной. Может пришло время начать приглашать зарубежных судей?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ ArnoNeputevy
Судья потому и не удалил его: понимал, что первый горчичник был идиотский.
Каждый эпизод должен оцениваться индивидуально независимо от того совершил судья ошибку в предыдущих моментах. Иначе весь матч превратится в фарс, если судья будет пытаться исправить ошибки которые уже совершил
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liv6
Ответ #SharkTeam
Карточки за неспортивное поведение тупейшие, но это все равно карточки. Тренеры должны воспитывать дураков, которые их получают. Именно из-за того, что когда реально нужно фолить на желтую и она становится второй, за такие тупые желтые и выговаривают
Трент выбрасывал мяч для штрафного удара и лишь потом увидел, что круглого отдаю НЮ для аута
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liv6
Ответ #SharkTeam
значит проблема в том, что там ситуативно так разобрались
не все там было однозначно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey GL
Ответ #SharkTeam
Если игрок снимает футболку после гола и получает желтую, а потом где-нибудь рубит соперника, тоже самое. Или не дает штрафной разыграть, мешает вратарю и т.д. Это все идиотизм, но карается желтой
в таком случае дается 2 жёлтых. Одному за толчёк другому за выброс мяча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eftomolgy
Если это Ноэль или Лиэм, то понимаю :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catrun
Ворон ворону глаз не выклюет ©
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий