Вингер «Динамо» Нгамале может перейти в «Аль‑Иттифак» Джеррарда

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Муми Нгамале Футбол

Вингер «Динамо» Муми Нгамале может перейти в «Аль‑Иттифак».

По данным Africafoot, 29-летний камерунец ведет переговоры с саудовским клубом.

Сообщается, что Нгамале дал согласие тренеру «Аль‑Иттифака» Стивену Джеррарду, который хочет усилить атаку.

Отмечается, что интерес к игроку также проявляют «Лион» и менхенгладбахская «Боруссия».

Нгамале выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. Всего на его счету 32 матча во всех турнирах, 3 гола и 6 голевых передач.

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5 комментариев

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Guram Akhaladze
Повысил сейчас сумму выкупа 😁
+2
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Андрей Катков
Сейчас голешник крутой забил Спартаку
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Тимур Таубаев
Сейчас неплохо забил , + 500к к трансферной стоймости)
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0
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blаncо
Иттифак Джеррарда опаснее Авады Кедавры звучит.
+2
-2
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aleksandrsemizorov
Спартаку забил, и сразу поднялся по финансовой лестнице
0
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