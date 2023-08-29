Вингер «Динамо» Нгамале может перейти в «Аль‑Иттифак» Джеррарда

Вингер «Динамо» Муми Нгамале может перейти в «Аль‑Иттифак».

По данным Africafoot, 29-летний камерунец ведет переговоры с саудовским клубом.

Сообщается, что Нгамале дал согласие тренеру «Аль‑Иттифака» Стивену Джеррарду, который хочет усилить атаку.

Отмечается, что интерес к игроку также проявляют «Лион» и менхенгладбахская «Боруссия».

выступает за « » с сентября 2022 года. Всего на его счету 32 матча во всех турнирах, 3 гола и 6 голевых передач.

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