Индзаги о Лукаку: «Отличный трансфер для «Ромы», я рад за итальянский футбол. Ромелу – отличный игрок»
Симоне Индзаги высказался о переходе Ромелу Лукаку в «Рому».
Ранее стало известно, что римский клуб договорился с «Челси» о переходе нападающего на правах аренды.
«Отличный трансфер для «Ромы», хороший для итальянского футбола. Отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей «Интера».
Злость или печаль из-за Лукаку? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в «Интере» уже 2 года, я рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Я доволен нашим курсом, мы выиграли титулы и добились важных результатов», – сказал главный тренер «Интера».
Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Этим летом миланцы снова пытались подписать форварда, но трансфер сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами.
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