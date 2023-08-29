Индзаги о Лукаку: «Отличный трансфер для «Ромы», я рад за итальянский футбол. Ромелу – отличный игрок»

Симоне Индзаги высказался о переходе Ромелу Лукаку в «Рому».

Ранее стало известно, что римский клуб договорился с « » о переходе нападающего на правах аренды.

«Отличный трансфер для «Ромы», хороший для итальянского футбола. Отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей « ».

Злость или печаль из-за ? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в «Интере» уже 2 года, я рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Я доволен нашим курсом, мы выиграли титулы и добились важных результатов», – сказал главный тренер «Интера».

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Этим летом миланцы снова пытались подписать форварда, но трансфер сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами.

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