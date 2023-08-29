Индзаги о Лукаку: «Отличный трансфер для «Ромы», я рад за итальянский футбол. Ромелу – отличный игрок»

Теги Интер Рома Челси Симоне Индзаги премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Симоне Индзаги высказался о переходе Ромелу Лукаку в «Рому».

Ранее стало известно, что римский клуб договорился с «Челси» о переходе нападающего на правах аренды. 

«Отличный трансфер для «Ромы», хороший для итальянского футбола. Отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей «Интера».

Злость или печаль из-за Лукаку? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в «Интере» уже 2 года, я рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Я доволен нашим курсом, мы выиграли титулы и добились важных результатов», – сказал главный тренер «Интера». 

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Этим летом миланцы снова пытались подписать форварда, но трансфер сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами. 

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5 комментариев

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Григорий Геник
Достойно очень ответил! Я бы даже сказал эталонно с итальянским лоском!
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cdsocer
Лукавит немного Индзаги. Лукаку очень мощно провел вторую половину сезона, хорошо цеплялся за мячи, забивал... Он наверняка хотел бы оставить его, но мозг Лукаку думал, как мозг инопланетянина ) У Маура он заиграет, тем более захочет доказать, что Ювентус сделал ошибку, что Интер в 3-й раз не приютил ))) Мотивация будет на месте у любителя целовать эмблемы..
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Inter93
Очень удивительно,что Рома...в любом случае,очень полезен будет,если покажет себя с хорошей стороны и будет трудится во благо команды
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fernando torres the best
Ответ cdsocer
Лукавит немного Индзаги. Лукаку очень мощно провел вторую половину сезона, хорошо цеплялся за мячи, забивал... Он наверняка хотел бы оставить его, но мозг Лукаку думал, как мозг инопланетянина ) У Маура он заиграет, тем более захочет доказать, что Ювентус сделал ошибку, что Интер в 3-й раз не приютил ))) Мотивация будет на месте у любителя целовать эмблемы..
финал ЛЧ отлично за Ман Сити отбегал))
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