Индзаги об «Интере»: «Сильно изменился, но остался командой, знающей, как двигаться вперед»

Теги Интер Кальяри Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Кальяри» (2:0) в Серии А.

«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели.

У нас поменялось десять игроков [по сравнению с прошлым сезоном], но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед», – сказал главный тренер «Интера».

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