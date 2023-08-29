Индзаги о Лаутаро: «Идеально вписывается в игру «Интера» и все время прибавляет»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги высоко отозвался о Лаутаро Мартинесе.

Форвард «Интера» забил гол в матче 2-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0). В стартовом туре аргентинец сделал дубль в игре с «Монцей» (2:0).

«С тех пор как я в команде, он все время прибавляет. Он идеально вписывается в нашу игру. Думаю, он продолжит расти», – сказал главный тренер «Интера».

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4 комментария

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BZB
Лаутаро радует, главное чтобы не сбавлял обороты посреди сезона, как с ним часто бывает.
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nerol
20+ в этом сезоне будет
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Alex_V69
Я бы сказал, что на и после ЧМ был серьезный спад, как по мне, так дело в психологии. Здорово, что тренер поддерживает игрока, а Лаутаро прибавил в этом сезоне. Смотреть на его игру - это услаждение. Серия А вообще стала намного зрелищнее, чем несколько лет назад. Это радует.
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TravenS
Что меня поразило, так это то, что за ним никто не пришёл этим летом...
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