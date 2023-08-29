Индзаги о Лаутаро: «Идеально вписывается в игру «Интера» и все время прибавляет»

Симоне Индзаги высоко отозвался о Лаутаро Мартинесе.

Форвард « » забил гол в матче 2-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0). В стартовом туре аргентинец сделал дубль в игре с «Монцей» (2:0).

«С тех пор как я в команде, он все время прибавляет. Он идеально вписывается в нашу игру. Думаю, он продолжит расти», – сказал главный тренер «Интера».

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