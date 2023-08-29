Абде интересен «Севилье» и «Бетису». Хавбек хочет уйти в аренду, «Барса» настаивает на продаже за 20 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Севилью».

По информации Relevo, « » рассматривает Абде в качестве замены Лукасу Окампосу, который близок к переходу в «Фулхэм». Абде, в свою очередь, хочет покинуть «Барселону», чтобы получать больше игрового времени.

Отмечается, что Абде и его окружение настаивают на уходе в аренду, в то время как « » рассчитывает на продажу игрока, что позволило бы поправить финансовое положение клуба. Каталонцы оценивают 21-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

Также сообщается, что Абде интересен « », который готов предложить 10 млн евро за 50% прав на игрока.

Со статистикой можно подробно ознакомиться здесь.

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