Абде интересен «Севилье» и «Бетису». Хавбек хочет уйти в аренду, «Барса» настаивает на продаже за 20 млн евро

Теги Барселона Севилья Бетис Ла Лига возможные трансферы Абде Эззальзули Футбол

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Севилью».

По информации Relevo, «Севилья» рассматривает Абде в качестве замены Лукасу Окампосу, который близок к переходу в «Фулхэм». Абде, в свою очередь, хочет покинуть «Барселону», чтобы получать больше игрового времени.

Отмечается, что Абде и его окружение настаивают на уходе в аренду, в то время как «Барселона» рассчитывает на продажу игрока, что позволило бы поправить финансовое положение клуба. Каталонцы оценивают 21-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

Также сообщается, что Абде интересен «Бетису», который готов предложить 10 млн евро за 50% прав на игрока.

Со статистикой Абде Эззальзули можно подробно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hasan_072
Барселоне надо все продажи молодых игроков и воспитанников осуществлять с разумным обратным выкупом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий