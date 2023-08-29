Абде интересен «Севилье» и «Бетису». Хавбек хочет уйти в аренду, «Барса» настаивает на продаже за 20 млн евро
Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Севилью».
По информации Relevo, «Севилья» рассматривает Абде в качестве замены Лукасу Окампосу, который близок к переходу в «Фулхэм». Абде, в свою очередь, хочет покинуть «Барселону», чтобы получать больше игрового времени.
Отмечается, что Абде и его окружение настаивают на уходе в аренду, в то время как «Барселона» рассчитывает на продажу игрока, что позволило бы поправить финансовое положение клуба. Каталонцы оценивают 21-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.
Также сообщается, что Абде интересен «Бетису», который готов предложить 10 млн евро за 50% прав на игрока.
Со статистикой Абде Эззальзули можно подробно ознакомиться здесь.
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