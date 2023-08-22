«Байер» предложит «Барсе» 20 млн евро и бонусы за Абде. Сделку могут закрыть на следующей неделе
Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Байер».
По информации Diario Sport, «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба, несмотря на то, что марокканцу удалось впечатлить Хави во время предсезонной подготовки. Каталонцы предпочли бы продать Ансу Фати, однако он отказался уходить.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Абде является «Байер» – сообщается, что леверкузенцы готовы предложить за 21-летнего полузащитника 20 миллионов евро и бонусы. Интерес к Абде также проявляет «Астон Вилла», однако на решение о будущем Эззальзули в значительной степени повлиял главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Ожидается, что сделка с «Байером» может быть закрыта уже на следующей неделе. Не исключено, что в соглашении будет предусмотрена опция обратного выкупа Абде.
В начавшемся сезоне Ла Лиги Абде провел за «Барселону» 2 игры. В сезоне-2022/23 полузащитник на правах аренды выступал за «Осасуну». Его подробная статистика доступна здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
25 комментариев