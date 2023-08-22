«Байер» предложит «Барсе» 20 млн евро и бонусы за Абде. Сделку могут закрыть на следующей неделе

Теги Байер Хаби Алонсо Астон Вилла бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати Абде Эззальзули Футбол

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Байер».

По информации Diario Sport, «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба, несмотря на то, что марокканцу удалось впечатлить Хави во время предсезонной подготовки. Каталонцы предпочли бы продать Ансу Фати, однако он отказался уходить.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Абде является «Байер» – сообщается, что леверкузенцы готовы предложить за 21-летнего полузащитника 20 миллионов евро и бонусы. Интерес к Абде также проявляет «Астон Вилла», однако на решение о будущем Эззальзули в значительной степени повлиял главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Ожидается, что сделка с «Байером» может быть закрыта уже на следующей неделе. Не исключено, что в соглашении будет предусмотрена опция обратного выкупа Абде.

В начавшемся сезоне Ла Лиги Абде провел за «Барселону» 2 игры. В сезоне-2022/23 полузащитник на правах аренды выступал за «Осасуну». Его подробная статистика доступна здесь.

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25 комментариев

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NartApsua
По мне, так у Абде виден очевидный потолок его возможностей. Причём потолок этот не так, чтобы прямо очень высокий. Потому какого-то сумасшедшего развития лично я от него не жду. За такую сумму можно и продавать его.
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rigobersong
Ответ Shuller18
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Хадсон-Одои уже ушел, не переживай:)
+9
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ljolik888
Для Абде хороший вариант . Байер хорошая команда плюс в Германии молодым играть легче . Удачи парню и хорошего дальнейшего развития !
+5
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Zemanuha
Ответ rigobersong
Лучше бы Фати слили, Абде по первым матчам понравился:))
Полностью согласен. Фати продать, оставить Ямала и Абде.
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Pedri
Если Фабритсио не скажет я не поверю!
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XavIniesta2008-2015
А могут и не закрыть
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Роман Сариев
Продать Абде, купить лочельсо 🤔
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fatei4
Он очень прибавил в скорости и продуманности своих действий. По крайней мере есть хоть какоето сраанение "было-стало". Точно также как и у фати. Раньше клал интеру, сейчас кладёт воробьёв
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Владимир Самсонов
Ответ rigobersong
Лучше бы Фати слили, Абде по первым матчам понравился:))
Не слить его - сильно хочет остаться
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Achilles 21
Ответ FanRocstar
Только с пасом проблемы, скорость есть, дриблинг тоже, но как опускает голову в низ когда бежит, вот тут беда, но думаю Хави с него сделает топовую звезду, думаю останется.
второй траоре
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MESSIya
Ответ СД18
Абде получается прямой заменой Бальде и отпускать сейчас рискованно, но 20 млн.
Какой заменой? Один левый защитник, другой фланговый нападающий
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NartApsua
Ответ SaH4r.
ты футбол смотришь вообще? у него отличная техника и дриблинг, но завершение атак хромает, уверен, Алонсо его прокачает и он станет топом
Нет, только ты смотришь! И вообще, кроме тебя никто в нем не разбирается. Уверен, даже Гвардиола по твоим конспектам работает!
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