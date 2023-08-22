«Байер» предложит «Барсе» 20 млн евро и бонусы за Абде. Сделку могут закрыть на следующей неделе

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззальзули может перейти в «Байер».

По информации Diario Sport, «Барселоне» придется продать Абде из-за финансовых проблем клуба, несмотря на то, что марокканцу удалось впечатлить во время предсезонной подготовки. Каталонцы предпочли бы продать , однако он отказался уходить.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Абде является « » – сообщается, что леверкузенцы готовы предложить за 21-летнего полузащитника 20 миллионов евро и бонусы. Интерес к Абде также проявляет « », однако на решение о будущем Эззальзули в значительной степени повлиял главный тренер «Байера» .

Ожидается, что сделка с «Байером» может быть закрыта уже на следующей неделе. Не исключено, что в соглашении будет предусмотрена опция обратного выкупа Абде.

В начавшемся сезоне Ла Лиги Абде провел за «Барселону» 2 игры. В сезоне-2022/23 полузащитник на правах аренды выступал за «Осасуну». Его подробная статистика доступна здесь.

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