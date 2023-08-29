Маттеус о Паваре в «Интере»: «Это не станет шагом вперед. У «Баварии» больший авторитет в Европе»

Лотар Маттеус высказался о возможном уходе Бенжамена Павара из «Баварии».

Сообщалось, что «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере за 30+2 млн евро.0

«Прежнее руководство «Баварии» пообещало разрешить ему уйти по окончании сезона. Но в «Баварии», как это часто бывает в профессиональной среде, произошло следующее: новые боссы – новые правила. И поскольку сейчас все идет не так гладко, Павар обижается.

В чем-то я могу его понять. Его задействовали в центре обороны не так часто, как ему бы хотелось, и его не отпустят, не найдя замены. В «Баварии» он всегда был надежным и безупречным профессионалом. Я не вполне понимаю, почему они отпустили Станишича и теперь ищут замену Павару.

Полагаю, что «Интер» и « » договорятся на 30-35 миллионов евро. Или ему придется остаться еще на год, а затем он уйдет свободным агентом. Однако, при всей любви к своему бывшему клубу, я должен сказать, что на данный момент переход из «Баварии» в «Интер» не станет шагом вперед. Да, они отлично провели прошлый сезон, вышли в финал Лиги чемпионов и стали обладателями Кубка Италии. Но у « » больший авторитет в Европе.

В долгосрочной перспективе он хочет играть на позиции центрального защитника, и он показал, что может делать это очень хорошо. Конечно, его цель – получать игровую практику там, где ему больше всего нравится играть. Потому что приближается чемпионат Европы, и он хочет быть постоянным игроком сборной Франции», – написал бывший игрок «Баварии и « ».

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