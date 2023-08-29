Маттеус о Паваре в «Интере»: «Это не станет шагом вперед. У «Баварии» больший авторитет в Европе»
Лотар Маттеус высказался о возможном уходе Бенжамена Павара из «Баварии».
Сообщалось, что «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере Павара за 30+2 млн евро.0
«Прежнее руководство «Баварии» пообещало разрешить ему уйти по окончании сезона. Но в «Баварии», как это часто бывает в профессиональной среде, произошло следующее: новые боссы – новые правила. И поскольку сейчас все идет не так гладко, Павар обижается.
В чем-то я могу его понять. Его задействовали в центре обороны не так часто, как ему бы хотелось, и его не отпустят, не найдя замены. В «Баварии» он всегда был надежным и безупречным профессионалом. Я не вполне понимаю, почему они отпустили Станишича и теперь ищут замену Павару.
Полагаю, что «Интер» и «Бавария» договорятся на 30-35 миллионов евро. Или ему придется остаться еще на год, а затем он уйдет свободным агентом. Однако, при всей любви к своему бывшему клубу, я должен сказать, что на данный момент переход из «Баварии» в «Интер» не станет шагом вперед. Да, они отлично провели прошлый сезон, вышли в финал Лиги чемпионов и стали обладателями Кубка Италии. Но у «Баварии» больший авторитет в Европе.
В долгосрочной перспективе он хочет играть на позиции центрального защитника, и он показал, что может делать это очень хорошо. Конечно, его цель – получать игровую практику там, где ему больше всего нравится играть. Потому что приближается чемпионат Европы, и он хочет быть постоянным игроком сборной Франции», – написал бывший игрок «Баварии и «Интера».
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Павар может и не основным игроком будет,покачто ,но если задержится,то и возможно станет основой.Так как Ачерби возможно еще сезон сможет отыграть,а Де Врей вроде как уйти планировал,но не вышло,так как в защите нужны опытные ребята.
Так что добро пожаловать Бенжамин! Всё в его руках!