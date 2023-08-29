Маттеус о Паваре в «Интере»: «Это не станет шагом вперед. У «Баварии» больший авторитет в Европе»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Лотар Маттеус Сборная Франции по футболу серия А Италия Бенжамен Павар Футбол

Лотар Маттеус высказался о возможном уходе Бенжамена Павара из «Баварии».

Сообщалось, что «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере Павара за 30+2 млн евро.0

«Прежнее руководство «Баварии» пообещало разрешить ему уйти по окончании сезона. Но в «Баварии», как это часто бывает в профессиональной среде, произошло следующее: новые боссы – новые правила. И поскольку сейчас все идет не так гладко, Павар обижается.

В чем-то я могу его понять. Его задействовали в центре обороны не так часто, как ему бы хотелось, и его не отпустят, не найдя замены. В «Баварии» он всегда был надежным и безупречным профессионалом. Я не вполне понимаю, почему они отпустили Станишича и теперь ищут замену Павару.

Полагаю, что «Интер» и «Бавария» договорятся на 30-35 миллионов евро. Или ему придется остаться еще на год, а затем он уйдет свободным агентом. Однако, при всей любви к своему бывшему клубу, я должен сказать, что на данный момент переход из «Баварии» в «Интер» не станет шагом вперед. Да, они отлично провели прошлый сезон, вышли в финал Лиги чемпионов и стали обладателями Кубка Италии. Но у «Баварии» больший авторитет в Европе.

В долгосрочной перспективе он хочет играть на позиции центрального защитника, и он показал, что может делать это очень хорошо. Конечно, его цель – получать игровую практику там, где ему больше всего нравится играть. Потому что приближается чемпионат Европы, и он хочет быть постоянным игроком сборной Франции», – написал бывший игрок «Баварии и «Интера».

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16 комментариев

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red hikkikomori
Вот человек говорит что Павар был безупречным профессионалом в Баварии, не пойму откуда пошла инфа о его скверном характере, в чем он проявлялся?
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Ds13
так Мазрауи же есть. зачем кого то искать? причем, как мне кажется, он вообще не хуже Павара. более атакующий, мне он нравится, передайте это Тухелю))
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Inter93
Какое-то предвзятое отношение к Интеру у данного человека...Ему та какое дело,куда уходит футболист!
Павар может и не основным игроком будет,покачто ,но если задержится,то и возможно станет основой.Так как Ачерби возможно еще сезон сможет отыграть,а Де Врей вроде как уйти планировал,но не вышло,так как в защите нужны опытные ребята.
Так что добро пожаловать Бенжамин! Всё в его руках!
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vcaireac
Павар возможно просто решил попробовать что то новое.В Германии он взял все внутренние трофеи, взял ЛЧ с Баварией.Просто насытился,иногда так бывает...Интер отличный вариант для него.
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cr8psnrqyk
Ответ red hikkikomori
Вот человек говорит что Павар был безупречным профессионалом в Баварии, не пойму откуда пошла инфа о его скверном характере, в чем он проявлялся?
Ну человек бойкотировал последние тренировки под видом травмы )
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red hikkikomori
Ответ cr8psnrqyk
Ну человек бойкотировал последние тренировки под видом травмы )
Модрич вообще в открытую отказался тренироваться в Тоттенхэме, дабы форсировать трансфер в Реал, но никто не говорит о его плохом характере
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Урматбек Абжалов
Ответ red hikkikomori
Модрич вообще в открытую отказался тренироваться в Тоттенхэме, дабы форсировать трансфер в Реал, но никто не говорит о его плохом характере
Ну сливочные всяких чёрствых характеризует как ангелов
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Fona
Ответ Ds13
так Мазрауи же есть. зачем кого то искать? причем, как мне кажется, он вообще не хуже Павара. более атакующий, мне он нравится, передайте это Тухелю))
А если Мазрауи травмируется, Тухель выйдет справа?
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Урматбек Абжалов
Ответ Ds13
так Мазрауи же есть. зачем кого то искать? причем, как мне кажется, он вообще не хуже Павара. более атакующий, мне он нравится, передайте это Тухелю))
Ладно, передам!
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gangstarr
Ответ Inter93
Какое-то предвзятое отношение к Интеру у данного человека...Ему та какое дело,куда уходит футболист! Павар может и не основным игроком будет,покачто ,но если задержится,то и возможно станет основой.Так как Ачерби возможно еще сезон сможет отыграть,а Де Врей вроде как уйти планировал,но не вышло,так как в защите нужны опытные ребята. Так что добро пожаловать Бенжамин! Всё в его руках!
Данный человек играл за вас 4 года
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nerol
Ответ gangstarr
Данный человек играл за вас 4 года
Он от этого из немца в итальянца превратился?
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Vlados 86
Ответ Inter93
Какое-то предвзятое отношение к Интеру у данного человека...Ему та какое дело,куда уходит футболист! Павар может и не основным игроком будет,покачто ,но если задержится,то и возможно станет основой.Так как Ачерби возможно еще сезон сможет отыграть,а Де Врей вроде как уйти планировал,но не вышло,так как в защите нужны опытные ребята. Так что добро пожаловать Бенжамин! Всё в его руках!
Маттеус и Руммениге всегда лояльны к Интеру были. У Маттеуса скорей обида на Павара.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ Inter93
Какое-то предвзятое отношение к Интеру у данного человека...Ему та какое дело,куда уходит футболист! Павар может и не основным игроком будет,покачто ,но если задержится,то и возможно станет основой.Так как Ачерби возможно еще сезон сможет отыграть,а Де Врей вроде как уйти планировал,но не вышло,так как в защите нужны опытные ребята. Так что добро пожаловать Бенжамин! Всё в его руках!
Конечно, у Маттеуса предвзятое отношение, он в Милане 4 года провёл
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ASH11
Ответ vcaireac
Павар возможно просто решил попробовать что то новое.В Германии он взял все внутренние трофеи, взял ЛЧ с Баварией.Просто насытился,иногда так бывает...Интер отличный вариант для него.
Он все стремится играть в центре обороны, а в Баварии его не видят на этой позиции. Чем то это историю с Алабой напоминает, которого высоко ценили в клубе, но вечно выпускали играть не там, где он видел себя.
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