Павар не тренировался с «Баварией» 3 из 4 последних дней. Защитник хочет перейти в «Интер»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия травмы Бенжамен Павар Здоровье Футбол

Бенжамен Павар не работает в общей группе «Баварии» в последние дни.

Как передает журналист Bild Нико Линнер, сегодня защитник пропустил тренировку команды, готовящейся к игре с «Аугсбургом» (27 августа). То же самое было и в пятницу.

Football Italia добавляет, что француза не было на занятиях трижды за последние 4 дня.

Bild сообщает, что официально Павар ссылается на проблемы со спиной. При этом отмечается, что решение пока не отпускать его в «Интер» может быть одной из причин, по которым футболист пропускает тренировки.

Ранее публиковалась информация о том, что миланцы согласовали с «Баварией» трансфер за 30 млн евро и бонусы, но мюнхенцы сперва должны найти ему замену.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Я уже года два-три назад писал, что клубам (не только Баварии) нужно противостоять такому поведению игроков (многих, но конечно есть и исключения), фактически давлению и шантажу. Нужно, для показательного воздействия, отправлять во вторую команду, до изменения поведения игрока или до конца срока контракта. Это неизбежно, хотя и понятно, что повредит обеим сторонам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Как бы он бойкотом трансфер не заруинил.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ kvn9
Я уже года два-три назад писал, что клубам (не только Баварии) нужно противостоять такому поведению игроков (многих, но конечно есть и исключения), фактически давлению и шантажу. Нужно, для показательного воздействия, отправлять во вторую команду, до изменения поведения игрока или до конца срока контракта. Это неизбежно, хотя и понятно, что повредит обеим сторонам.
Согласен . Это безызбежно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sh. Shoikromov
Уже и сама Бавария и агенты Павара заверили (и даже гарантировали) что игрок будет в Интере в понедельник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Не понимаю, что его не устраивает… играет за один из лучших клубов в мире
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий