Павар не тренировался с «Баварией» 3 из 4 последних дней. Защитник хочет перейти в «Интер»

Бенжамен Павар не работает в общей группе «Баварии» в последние дни.

Как передает журналист Bild Нико Линнер, сегодня защитник пропустил тренировку команды, готовящейся к игре с «Аугсбургом» (27 августа). То же самое было и в пятницу.

Football Italia добавляет, что француза не было на занятиях трижды за последние 4 дня.

Bild сообщает, что официально Павар ссылается на проблемы со спиной. При этом отмечается, что решение пока не отпускать его в «Интер» может быть одной из причин, по которым футболист пропускает тренировки.

Ранее публиковалась информация о том, что миланцы согласовали с «Баварией» трансфер за 30 млн евро и бонусы, но мюнхенцы сперва должны найти ему замену.

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