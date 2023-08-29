«Нант» сделал предложение «Сочи» по Дркушичу

Теги Нант премьер-лига Россия лига 1 Франция Црвена Звезда возможные трансферы Сочи Ванья Дркушич Футбол

«Нант» сделал предложение «Сочи» по Ванье Дркушичу.

Заинтересованность в словенском защитнике сохраняет и «Црвена Звезда», но последние переговоры не были успешны, и «Сочи» отклонил все предложения, сообщает «РБ Спорт».

Что касается «Нанта», в оставшиеся несколько дней до закрытия трансферного окна во Франции клуб решительно намерен заполучить футболиста.

В этом сезоне Дркушич провел 6 матчей за «Сочи» и забил один мяч.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Дркушич сильнейший защитник Сочи, причём достаточно молодой (23 года), странно, что никто из топов РПЛ не пробует его купить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша
Ответ Александр Денисов
Нант не в курсе, там сначала у зенита нужно спрашивать
а тебе кто рассказывал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий