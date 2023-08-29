«Нант» сделал предложение «Сочи» по Дркушичу

«Нант» сделал предложение «Сочи» по Ванье Дркушичу.

Заинтересованность в словенском защитнике сохраняет и «Црвена Звезда», но последние переговоры не были успешны, и «Сочи» отклонил все предложения, сообщает «РБ Спорт».

Что касается «Нанта», в оставшиеся несколько дней до закрытия трансферного окна во Франции клуб решительно намерен заполучить футболиста.

В этом сезоне Дркушич провел 6 матчей за «Сочи» и забил один мяч.

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