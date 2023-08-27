Кейн – 3-й игрок в истории «Баварии» c 3 голами за 2 первых матча в Бундеслиге. Такого не было с 1993-го

Теги Бавария бундеслига Германия Аугсбург Харри Кейн Адольфо Валенсия Футбол

Никто за 30 лет не стартовал в «Баварии» так, как Харри Кейн.

Сегодня форвард оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (3:1). В 1-м туре он забил «Вердеру».

Англичанин стал третьим футболистом в истории «Баварии», отметившимся 3 голами в первых двух играх в Бундеслиге. Ранее это удавалось лишь Густаву Юнгу (1967 год) и Адольфо Валенсии (1993 год).

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Александр Митраков
Ответ Акира_1
После АПЛ немецкая лига для Кейна должна быть комфортным джакузи
Судя по Холланду, АПЛ не сильнее Бундеслиги в плане защиты. Скорее, Кейн должен радоваться тому, что наконец-то в топ-клубе
+15
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Михо
Ответ Shadow1882
Столь талантливого нападающего в Мюнхене не было со времён Мюллера
Так он еще там) а если серьезно, то Лева в Баварии получил бы ЗМ, если бы не трусливые жабы из Франс футбол, у него просто не было конкурентов. Неоднозначно отношусь к уходу в Барсу, но игровые качества Левы бесспорны. Очень хорошо отношусь к Кейну и желаю ему выиграть в Баварии все и получить ЗМ
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Геннадий Тёкин
Ну что же, не зря значит Бавария за него боролась.
+8
-1
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Shadow1882
Столь талантливого нападающего в Мюнхене не было со времён Мюллера
+6
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ta-tosha
В Мюнхене еще не видели настоящего Кейна. Он оботрется с бытом, с партнерами по команде, где куда не плюнь топ игрок - и будет всем клубам БЛ беда. Лева был топ, Мега топ, но при прочих равных он и рядом не стоит с Кейном в подыграше и верхних мячах.
Бавария зря сделала этот трансфер с точки рения борьбы за салатницу. Match over, смотреть эту лигу будет не интересно.
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Михо
Рад за Харри. Вот так нужно стартовать в Баварии, а не так как Мане
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Unknown Forusha
Ответ Неби Бабаханов
циплят по осени считают
Тут скорее по весне)
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Ibra Meji
Главное к весне быть в топ форме
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Crosby84
Это для начала.
Явно, что Кейн и другие рекорды побьет💪
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red hikkikomori
Ответ Акира_1
Судя по Вернеру и Хаверцу гораздо сильнее
Санчо туда же
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