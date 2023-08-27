Кейн – 3-й игрок в истории «Баварии» c 3 голами за 2 первых матча в Бундеслиге. Такого не было с 1993-го

Никто за 30 лет не стартовал в «Баварии» так, как Харри Кейн.

Сегодня форвард оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Германии против « » (3:1). В 1-м туре он забил «Вердеру».

Англичанин стал третьим футболистом в истории «Баварии», отметившимся 3 голами в первых двух играх в Бундеслиге. Ранее это удавалось лишь Густаву Юнгу (1967 год) и Адольфо Валенсии (1993 год).

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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