Кейн – 3-й игрок в истории «Баварии» c 3 голами за 2 первых матча в Бундеслиге. Такого не было с 1993-го
Никто за 30 лет не стартовал в «Баварии» так, как Харри Кейн.
Сегодня форвард оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (3:1). В 1-м туре он забил «Вердеру».
Англичанин стал третьим футболистом в истории «Баварии», отметившимся 3 голами в первых двух играх в Бундеслиге. Ранее это удавалось лишь Густаву Юнгу (1967 год) и Адольфо Валенсии (1993 год).
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
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Бавария зря сделала этот трансфер с точки рения борьбы за салатницу. Match over, смотреть эту лигу будет не интересно.
Явно, что Кейн и другие рекорды побьет💪