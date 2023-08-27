Харри Кейн: «Хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет. Примеры Роналду, Месси, Бензема и Левандовского показательны»

Теги Бавария Карим Бензема Криштиану Роналду бундеслига Германия Лионель Месси Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Харри Кейн заявил о желании поиграть еще 7-8 лет на высшем уровне.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет.

Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – сказал форвард «Баварии».

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6 комментариев

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Рашпель793
Учитывая, что скоростью Харри и так не отличается и сильные качества у него в другом, высока вероятность, что как минимум лет 5 может оставаться в топе. Да и в каком-то непрофессионализме, гулянках вроде не замечен, профи до мозга костей.
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Даниил Гутин
Левандовски уже сдал, Роналду сдал в 37, Бензема начал сдавать и уехал за деньгами, а Месси тащит за счёт интеллекта, а не физики. В общем, не 7-8, но 4-5 лет вполне у Кейна есть. Можно попробовать даже в АПЛ вернуться после контракта с Баварией
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