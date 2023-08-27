Харри Кейн: «Хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет. Примеры Роналду, Месси, Бензема и Левандовского показательны»
Харри Кейн заявил о желании поиграть еще 7-8 лет на высшем уровне.
«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет.
Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – сказал форвард «Баварии».
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