Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в «Вест Хэм». Клуб АПЛ начал переговоры с «Коринтианс»

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто может стать игроком «Вест Хэма».

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «молотобойцы» заинтересованы в трансфере игрока «Коринтианс».

Спортивный директор « » Тим Стейдтен уже вылетел в Бразилию для переговоров с боссами « ». Сам Алберто открыт к переходу.

В 2023 году Юри забил 10 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. Статистика 22-летнего игрока – здесь.

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