Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в «Вест Хэм». Клуб АПЛ начал переговоры с «Коринтианс»
Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто может стать игроком «Вест Хэма».
По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «молотобойцы» заинтересованы в трансфере игрока «Коринтианс».
Спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен уже вылетел в Бразилию для переговоров с боссами «Коринтианс». Сам Алберто открыт к переходу.
В 2023 году Юри забил 10 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. Статистика 22-летнего игрока – здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
15 комментариев