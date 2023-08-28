Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в «Вест Хэм». Клуб АПЛ начал переговоры с «Коринтианс»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Юри Алберто Футбол

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто может стать игроком «Вест Хэма».

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «молотобойцы» заинтересованы в трансфере игрока «Коринтианс».

Спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен уже вылетел в Бразилию для переговоров с боссами «Коринтианс». Сам Алберто открыт к переходу.

В 2023 году Юри забил 10 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. Статистика 22-летнего игрока – здесь.

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15 комментариев

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Зелёный гопник
Получается ещё Зениту денежка упадёт 😃
+14
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Михаил Савченко
Ответ ZarvuR2020
Сколько Зенит с его перепродажи получить должен?
50%
+12
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Viktor
Ответ ZarvuR2020
Сколько Зенит с его перепродажи получить должен?
50% )
+8
0
+8
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Любовь Мелехова
Алберто для Зенита давно пройденный этап. Пожелаем ему удачи в АПЛ!
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garik.isa
50%
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Андрей Корсаков
Надеюсь Юра уйдёт дорого😁
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ZarvuR2020
Сколько Зенит с его перепродажи получить должен?
+1
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QWertY
Вест Хэм проводит очень умную трансферную политику. С долей удачей им вполне по силам занять 5-7 место и выиграть ЛЕ
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fil_spb
Деньги у Вест Хэма есть, а вот времени до закрытия ТО почти уже и нет. При должном переговорное навыке можно выбить из англичан неплохую сумму. И с Зенитом эту сумму разделить)
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tony
У Зенита 50% с этой сделки, во красота
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ЛексЛютый
Ответ Зелёный гопник
Получается ещё Зениту денежка упадёт 😃
Stonks по-Зенитовски🤌🏼
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Андрей Корсаков
Ответ Плакса Джон ушел налево
Смешно будет, если его Хэм купит лямов за 7 , и любого нонейма млн за 30, чтобы % не платить 🤣. Кстати, это за него Зенит получил тропаря-привозилу?
Это про Ренана? Да ладно он шикарен, ему бы только небрежно тьфу в пасах убрать.
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Поцелуй Оздоева
Интересно, о каких суммах там пойдет речь.
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