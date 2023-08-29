Хелвен подтвердил переход в ЦСКА: «Пришло время ехать в Россию»

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Паранаэнсе Хелвен Футбол

Бразильский защитник Хелвен подтвердил, что перейдет в ЦСКА.

Ранее стало известно, что армейцы близки к трансферу игрока «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 млн евро. Бразильский клуб также получит 20% от суммы перепродажи защитника. 

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал об этой сделке. Я был сосредоточен на чемпионате Бразилии. Теперь пришло время ехать в Россию, чтобы я смог приступить к работе как можно скорее», – сказал Хелвен

Статистику бразильца можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Кирилл
Ответ Pok_Toholo
Мог бы и смайлик в конце добавить, а то фраза как будто со вздохом читается
Даже интересно как бы он в общении с журналистами «смайлик в конце добавил бы» )
+12
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Макс Коновалов 1000
Наконец то есть приобретение
+4
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Кирилл Эсаулов
Ответ RSI
Я думаю, по итогу трансферной кампании все будут более чем удовлетворены (насколько это можно в данной ситуации). Но, как всегда, это будет поздно и мы опять весной будем догонять.
Наши резервисты играют лучше Спартака, Локо и ТД. Те кто сейчас на верху - сдуются как обычно. Из конкурентов - Зенит.
+2
0
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RSI
Я думаю, по итогу трансферной кампании все будут более чем удовлетворены (насколько это можно в данной ситуации). Но, как всегда, это будет поздно и мы опять весной будем догонять.
+1
0
+1
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Андрей Бирюков
Первый настоящий топ-трансфер!!! Игрок основы, реальное усиление... Все трансферы до этого гораздо скромнее...
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Pok_Toholo
Мог бы и смайлик в конце добавить, а то фраза как будто со вздохом читается
+3
-3
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chudak
очень не плохое приобретение. браво!!
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Артем Гладских
хорошо, цска это поможет)
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Orgazmatron IGO
Босс в Бразилии:
- Дуглас, у тебя теперь русский босс, будешь работать на полях в России.
- Да, масса Турра.
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