Хелвен подтвердил переход в ЦСКА: «Пришло время ехать в Россию»
Бразильский защитник Хелвен подтвердил, что перейдет в ЦСКА.
Ранее стало известно, что армейцы близки к трансферу игрока «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 млн евро. Бразильский клуб также получит 20% от суммы перепродажи защитника.
«Прошла неделя с тех пор, как я узнал об этой сделке. Я был сосредоточен на чемпионате Бразилии. Теперь пришло время ехать в Россию, чтобы я смог приступить к работе как можно скорее», – сказал Хелвен.
Статистику бразильца можно изучить здесь.
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- Дуглас, у тебя теперь русский босс, будешь работать на полях в России.
- Да, масса Турра.