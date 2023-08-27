ЦСКА за 5,5+0,5 млн долларов подпишет хавбека «Брагантино» Жуниньо. Медосмотр – на следующей неделе
ЦСКА близок к подписанию хавбека «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Брагантино» принял предложение ЦСКА по Жуниньо на сумму 5,5 млн долларов, еще 0,5 млн будет выплачено в качестве бонусов.
Сумма будет выплачена несколькими траншами. Бразильский полузащитник подпишет контракт с ЦСКА на 4 года.
Ожидается, что сделка будет одобрена в понедельник, после чего Капишаба вылетит в Москву для завершения трансфера.
Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Да и игроков защиты/полузащиты надо оценивать не под призмой «статистики и голов».
Осталось взять еще одного нападающего, если Гайча все таки отдадут в аренду, и в бой )