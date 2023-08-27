ЦСКА за 5,5+0,5 млн долларов подпишет хавбека «Брагантино» Жуниньо. Медосмотр – на следующей неделе

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ред Булл Брагантино Жуниньо Капишаба Футбол

ЦСКА близок к подписанию хавбека «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Брагантино» принял предложение ЦСКА по Жуниньо на сумму 5,5 млн долларов, еще 0,5 млн будет выплачено в качестве бонусов.

Сумма будет выплачена несколькими траншами. Бразильский полузащитник подпишет контракт с ЦСКА на 4 года.

Ожидается, что сделка будет одобрена в понедельник, после чего Капишаба вылетит в Москву для завершения трансфера.

Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Кирилл
Ответ Валерий Петров
Я не пойму лижбы купить что ли и не важно кого? Статистика у него нулевая (((
Он играет на позиции левого защитника вообще.

Да и игроков защиты/полузащиты надо оценивать не под призмой «статистики и голов».
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lebedst
Ответ sp.msk.86
Армейцы ныли ныли, а им троих уже подписывают вместо 3 калек.
наныли
+5
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Кирилл
Главное, что в осеннюю часть чемпионата подойдем с усилением )

Осталось взять еще одного нападающего, если Гайча все таки отдадут в аренду, и в бой )
+4
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Niaz Burchakly
ЦСКА? Ты ли это?)
+2
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Андрей Сергеевич
Это еще кто такой?
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diz07
Заплатить 6 млн за игрока с ценой чуть больше 1 на трансфермаркт и так себе статистикой? Кто там опять этот менеджмент будет восхвалять?😂
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за ЦСКА и УРАЛ
Ура!🥳 Посыпались трансферы🥳🥳
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мутятя
Скорее всего правда, Если уже раз номер выбрал, 29 . То походу, да.
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angry horse
Без фото с Бабаевым даже не думайте разводить 😁
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Крамбопулос Майкл
Жуниньо Пернабукано, Жуниньо Паулиста, так-то неплохие игроки пол именами Жуниньо играют- может ЦСКА повезет
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Пушка_Кутепова
На деньги «Карраскаля»
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Никита Самарин
Ну вот и хорошие новости 😎
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Заборостроитель
Заработали на трансферах и вышли в ноль.
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rigobersong
Ответ lebedst
то есть ты серьезно думаешь, что он в 14 лет это делал?
Трудно тебе видать по жизни:)
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Давид Agabekyan
Ответ diz07
Заплатить 6 млн за игрока с ценой чуть больше 1 на трансфермаркт и так себе статистикой? Кто там опять этот менеджмент будет восхвалять?😂
Оценивать полузащитника по статистике это гениально конечно
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