ЦСКА за 5,5+0,5 млн долларов подпишет хавбека «Брагантино» Жуниньо. Медосмотр – на следующей неделе

ЦСКА близок к подписанию хавбека «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, « » принял предложение по на сумму 5,5 млн долларов, еще 0,5 млн будет выплачено в качестве бонусов.

Сумма будет выплачена несколькими траншами. Бразильский полузащитник подпишет контракт с ЦСКА на 4 года.

Ожидается, что сделка будет одобрена в понедельник, после чего Капишаба вылетит в Москву для завершения трансфера.

Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку