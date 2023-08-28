Хелвен прибудет в Москву 30 августа для завершения трансфера в ЦСКА. «Атлетико Паранаэнсе» получит 4,5 млн евро и 20% от перепродажи

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Хелвен переходит в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», 22-летний игрок прибудет в Россию 30 августа для завершения трансфера.

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что бразильский клуб получит 20% от перепродажи правого защитника.

Ранее стало известно, что армейцы заплатят за трансфер 4,5 млн евро.

Статистику Хелвена можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку