Хелвен прибудет в Москву 30 августа для завершения трансфера в ЦСКА. «Атлетико Паранаэнсе» получит 4,5 млн евро и 20% от перепродажи

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Чемпионат.com Хелвен Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Хелвен переходит в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», 22-летний игрок прибудет в Россию 30 августа для завершения трансфера.

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что бразильский клуб получит 20% от перепродажи правого защитника.

Ранее стало известно, что армейцы заплатят за трансфер 4,5 млн евро.

Статистику Хелвена можно изучить здесь.

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16 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ andre013chek@gmail.com
Первый можно медальку?
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+13
0
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andre013chek@gmail.com
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
🏅
Спасибо
+7
-3
+4
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andre013chek@gmail.com
Первый можно медальку?
+7
-5
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Кирилл
Ответ Дмитрий Степин
Статистика Халвена 5 голевых пасов за всё время? Только мне кажется, что как-то маловато?
Не знаю где была взята эта статистика «за всё время».
Но согласно трансфермаркт он за 5 сезонов забил 7 голов и отдал 22 голевые передачи.
+2
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Гоша Петров
Ответ Бен Гаан
Гайич на выход, получается
то есть по твоему состав должен быть из 11 игроков,а о заменах,ротации об этом ты не слышал?
+2
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Гоша Петров
Классный трансфер.Теперь вот интересно как Гайич будет возвращать место в составе.Келлвен реально сильный латераль,им интересовалась Бенфика.
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Петр Дьяконов
Ответ Дмитрий Степин
Статистика Халвена 5 голевых пасов за всё время? Только мне кажется, что как-то маловато?
он защитник!!!
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Shadow1882
Келвен*
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Андрей Бирюков
Вот это трасфер- БОМБА!!!🔥
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Гоша Петров
Ответ Бен Гаан
Гайич на выход, получается
то есть по твоему состав должен быть из 11 игроков,а о заменах,ротации об этом ты не слышал?
0
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Гоша Петров
Ответ Бен Гаан
Гайич на выход, получается
то есть по твоему состав должен быть из 11 игроков,а о заменах,ротации об этом ты не слышал?
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Рома Емельченков
Ответ Гоша Петров
Классный трансфер.Теперь вот интересно как Гайич будет возвращать место в составе.Келлвен реально сильный латераль,им интересовалась Бенфика.
Сейчас это примерно сопоставимые игроки между которыми плюс-минус ровно будет распределяться игровое время.
Хелвен сильнее в атаке, серб помощнее физически.
В отборе оба не фонтан.
Вот если Капишаба доедет, то это сразу в основу. Без вариантов.
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riverman1980
Ответ Гоша Петров
Классный трансфер.Теперь вот интересно как Гайич будет возвращать место в составе.Келлвен реально сильный латераль,им интересовалась Бенфика.
Гайич скорее всего станет правым центральным защитником. По крайней мере пока не вернется Дивеев.
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