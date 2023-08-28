Хелвен прибудет в Москву 30 августа для завершения трансфера в ЦСКА. «Атлетико Паранаэнсе» получит 4,5 млн евро и 20% от перепродажи
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Хелвен переходит в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», 22-летний игрок прибудет в Россию 30 августа для завершения трансфера.
Инсайдер Иван Карпов добавляет, что бразильский клуб получит 20% от перепродажи правого защитника.
Ранее стало известно, что армейцы заплатят за трансфер 4,5 млн евро.
Статистику Хелвена можно изучить здесь.
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Но согласно трансфермаркт он за 5 сезонов забил 7 голов и отдал 22 голевые передачи.
Хелвен сильнее в атаке, серб помощнее физически.
В отборе оба не фонтан.
Вот если Капишаба доедет, то это сразу в основу. Без вариантов.