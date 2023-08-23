«Дженоа» предлагает «Динамо» 2 млн евро плюс бонусы за Лаксальта

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Дженоа Диего Лаксальт Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Дженоа» интересуется защитником «Динамо» Диего Лаксальтом.

По данным «Спорт-Экспресса», «Дженоа» предлагает «Динамо» за Диего Лаксальта 2 млн евро плюс бонусы за различные достижения.

Ранее инсайдер Никола Скира сообщал, что 30-летний уругваец все ближе к возвращению в «Дженоа», за который выступал в 2015-2018 годах.

«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 млн евро, его соглашение с московским клубом действует до конца сезона. 

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5 комментариев

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DiMANUTD
Заплести дяде Федору косички и отправить в Геную его
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dimur
Ещё 2 месяца назад это была неплохая сделка, но сейчас он нам самим нужен.
+1
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+1
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DiMANUTD
Грустно будет потерять лучшего игрока текущего сезона.
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Пикачу82
Ну так то если и продавать то хотя-бы за ту сумму что купили (3,5 ляма)
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voka25
А ху-ху, не хо-хо?!
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