«Дженоа» предлагает «Динамо» 2 млн евро плюс бонусы за Лаксальта

«Дженоа» интересуется защитником «Динамо» Диего Лаксальтом.

По данным «Спорт-Экспресса», «Дженоа» предлагает «Динамо» за Диего Лаксальта 2 млн евро плюс бонусы за различные достижения.

Ранее инсайдер Никола Скира сообщал, что 30-летний уругваец все ближе к возвращению в «Дженоа», за который выступал в 2015-2018 годах.

«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 млн евро, его соглашение с московским клубом действует до конца сезона.

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