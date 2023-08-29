Веденеев о «Зените»: «Вернутся в строй Родригао и Чистяков – игра станет еще более целостной»
Сергей Веденеев оценил игру «Зенита» на старте нынешнего сезона.
«Зенит» прибавляет после непростого старта, проблем из-за отъезда Малкома, Кузяева, отсутствия в предсезонке Вендела, который быстро набрал форму в последних играх.
Нужно дождаться, когда вернутся в строй травмированные — например, Родригао и Чистяков, без которых есть проблемы в обороне. Тогда игра «Зенита» станет еще более целостной», – сказал экс-полузащитник «Зенита».
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