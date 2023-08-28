ЦСКА и «Локо» интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором. Армейцы пытались его арендовать, но получили отказ

Теги ЦСКА Локомотив высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Жоао Виктор Марселино Футбол

Два московских клуба интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором.

По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к 25-летнему бразильцу.

«Виктор – один из кандидатов на усиление позиции центрального защитника для ЦСКА. Клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа, но «Бенфику» не устроило это предложение.

Также интерес к игроку проявляет «Локомотив», – сообщил источник «Чемпионата».

Прошлый сезон центральный защитник провел в аренде в «Нанте». Статистику Жоао можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Давид Кочинян
Почти любой Виктор имеет шанс попасть в ЦСКА. Главное, чтобы в клубе не вспомнили про Онопко.
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Aleksey Yashin
Мне кажется у ЦСКА сейчас всегда первое предложение - это аренда игрока с правом выкупа)
+12
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Станислав Грачёв
Ответ Давид Кочинян
Почти любой Виктор имеет шанс попасть в ЦСКА. Главное, чтобы в клубе не вспомнили про Онопко.
Из всех Викторов выбираю Осимхена 😄
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+7
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Dmitry Orlov
Ответ Teodrakis
Дык этим физрукам хоть ван Дейка купи, скажут, что калия и ноунейм какой то приехал, ничего не умеет и ленивый, пошлют в аренду куда нить
Нормально так Конти с Ван Дейком сравнили.
+5
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+5
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Dmitry Orlov
Локомотив в прошлое ТО уже взял ЦЗ из Бенфики. И как-то не получилось, не фартануло с усилением защиты.
+6
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Egor Aleksandrovich
Ответ Давид Кочинян
Почти любой Виктор имеет шанс попасть в ЦСКА. Главное, чтобы в клубе не вспомнили про Онопко.
про Васина главное чтобы не вспомнили)
тоже Витя
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Давид Кочинян
Ответ Станислав Грачёв
Из всех Викторов выбираю Осимхена 😄
Хороший вариант, конечно, но жаль, что Федотов предпочтет Заболотного в стартовом составе 😕
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Кирилл Эсаулов
Ответ Станислав Грачёв
Из всех Викторов выбираю Осимхена 😄
А говорили, что был шанс, что его рассматривали в свое время,но не спаслось, а что было потом, все мы знаем))
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Сибирский литовец
Да … до санкций столько не покупали , как сейчас . Может их ещё больше надо ?)
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Рокко Сиффредди
Иван Викторович
Звучит!
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Станислав Грачёв
Ответ Кирилл Эсаулов
А говорили, что был шанс, что его рассматривали в свое время,но не спаслось, а что было потом, все мы знаем))
Помню Сапату хотели, не вышло. Короче вкус у нашего селекционного отдела есть, у нас возможностей не хватает
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Teodrakis
Ответ Dmitry Orlov
Локомотив в прошлое ТО уже взял ЦЗ из Бенфики. И как-то не получилось, не фартануло с усилением защиты.
Дык этим физрукам хоть ван Дейка купи, скажут, что калия и ноунейм какой то приехал, ничего не умеет и ленивый, пошлют в аренду куда нить
+3
-3
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tankist231
Мне интересно почему всегда наши клубы интересуются одними и теми же игроками, один селикционер на всех? ))
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Egobrain
Ответ Dmitry Orlov
Локомотив в прошлое ТО уже взял ЦЗ из Бенфики. И как-то не получилось, не фартануло с усилением защиты.
а с кем у Локо получилось вообще в защите, со времён ведрана?
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Dmitry Orlov
Ответ Очки Дани Алвеса
Щас бы из Бенфики в РПЛ ехать Ладно в Локо там какой-то странный молодой поехал, но, в целом, решение глупейшее
Тавареш и Конти как раз из Бенфики, как раз в РПЛ в зимнее ТО перешли.
Вообще, как раз из Португалии в РПЛ довольно много игроков сейчас едет.
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Кирилл Эсаулов
Ответ tankist231
Мне интересно почему всегда наши клубы интересуются одними и теми же игроками, один селикционер на всех? ))
Скорее всего одни и те же агенства которые предлагают игроков и одни и те же игроки которые готовы к нам ехать) агентские игры
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riverman1980
Ответ Сергей Овчаренко
второй ноу нейм какой то. не нужен он нам
Как будто ты знал Виллиана Рошу до прошлого сезона. А сейчас один из лучших ЦЗ в РПЛ.
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