ЦСКА и «Локо» интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором. Армейцы пытались его арендовать, но получили отказ

Два московских клуба интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором.

По информации «Чемпионата», и « » проявляют интерес к 25-летнему бразильцу.

« – один из кандидатов на усиление позиции центрального защитника для ЦСКА. Клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа, но «Бенфику» не устроило это предложение.

Также интерес к игроку проявляет «Локомотив», – сообщил источник «Чемпионата».

Прошлый сезон центральный защитник провел в аренде в «Нанте». Статистику Жоао можно изучить здесь.

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