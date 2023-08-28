ЦСКА и «Локо» интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором. Армейцы пытались его арендовать, но получили отказ
Два московских клуба интересуются защитником «Бенфики» Жоао Виктором.
По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к 25-летнему бразильцу.
«Виктор – один из кандидатов на усиление позиции центрального защитника для ЦСКА. Клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа, но «Бенфику» не устроило это предложение.
Также интерес к игроку проявляет «Локомотив», – сообщил источник «Чемпионата».
Прошлый сезон центральный защитник провел в аренде в «Нанте». Статистику Жоао можно изучить здесь.
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тоже Витя
Звучит!
Вообще, как раз из Португалии в РПЛ довольно много игроков сейчас едет.