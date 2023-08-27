Где смотреть Ростов – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 30 августа

Теги Локомотив Ростов ФОНБЕТ Кубок России Футбол

В среду, 30 августа, сыграют Ростов и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ростов – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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