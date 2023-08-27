Где смотреть Ростов – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 30 августа
В среду, 30 августа, сыграют Ростов и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ростов – Локомотив
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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