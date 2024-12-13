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«Интер Майами» Месси показал выездную форму на 2025 год. Комплект посвящен Форт-Лодердейлу, где клуб выступит последний сезон до переезда на новый стадион в Майами

«Интер Майами» Лионеля Месси представил выездную форму на 2025 год.

Комплект Fortitude, разработанный adidas специально для предстоящего сезона, поступил в продажу 12 декабря.

«Название Fortitude происходит от латинского слова «Fortis», что означает силу, и испанского слова «Fortaleza», что означает стойкость и решимость. Вместе эти идеи отражают силу духа команды, болельщиков и сообщества, которое их поддерживает.

Эта форма также служит данью уважения Форт-Лодердейлу, городу, в котором клуб проводит свои домашние матчи. 2025 год станет последним сезоном команды на стадионе «Драйв Пинк» перед переездом на «Майами Фридом Парк».

Дизайн рассказывает эту историю через смелые черные и темно-серые цвета, которые отсылают к граниту, естественному символу силы и стойкости. Эти оттенки показывают уверенность и решимость, отражая настрой, необходимый для преодоления трудностей.

Комплект Fortitude – это настойчивость. Это больше, чем просто футболка – это напоминание о том, что успех, будь то на поле или за его пределами, достигается благодаря силе и совместной работе. Это форма, которую игроки носят с гордостью, а болельщики сплачиваются вокруг нее, демонстрируя общую силу и единство, которые определяют «Интер Майами», – говорится на сайте клуба.

Фото: intermiamicf.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Интер Майами»
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