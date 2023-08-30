30 августа в Ростов-на-Дону состоится матч 3 тура группового этапа Фонбет Кубка России. «Ростов» в родных стенах будет принимать столичный клуб «Локомотив». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

У «Локомотива» есть шанс в предстоящем матче сделать хорошую заявку на дальнейший выход в плей-офф турнира, для этого им нужно обыгрывать в гостях своего оппонента. А вот для «Ростова» поражение будет означать, что им в дальнейшем предстоит сложная борьба за первую тройку, чтобы попасть в плей-офф. А кто сможет в этой встрече одержать победу, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), Х2, ТМ (3).

ФК Ростов

В прошлом сезоне РПЛ ростовский клуб оказался в шаге от призовой тройки, хотя долгое время был близок к ней, но смазанная концовка чемпионата с плохими результатами не позволила быть в медалях.

В Кубке России прошлого сезона «Ростов» смог выйти напрямую в основной плей-офф, заняв 2 место в своей группе, где до последнего тура каждая из команд имела шансы как вылететь, так и занять 1 место. В первой стадии плей-офф ростовчане уступили в двухматчевом противостоянии «Уралу» с общим счетом (2:3), хотя были близки к серии пенальти, но соперник в концовке вырвал победу.

Вылетев в Путь Регионов, ростовский клуб прошел только одну стадию, обыграв там «Пари НН» (1:0). В следующей стадии уже случился проигрыш в серии пенальти от «Краснодара» (3:5) и команда покинула турнир.

Ростовчане подписали в текущем году следующих игроков: Ионов, Чернов, Мохеби, Акбашев.

А покинули команду: Бабурин, Полоз, Фолмер, Селява, Ковалев.

В новом сезоне Чемпионата России команда Карпина стартовала не лучшим для себя образом и на данный момент идет на 11 строчке в таблице РПЛ, имея 7 баллов в активе. Пока что игра в обороне у команды оставляет желать лучшего, о чем говорят 12 пропущенных голов в 6 турах.

В кубковом розыгрыше текущего сезона «Ростов» пока идет на 3 строчке в квартете B и имеет равное количество баллов с «Уралом» (по 3).

В стартовом туре Кубка России была одержана тяжелейшая победа над «Рубином» (1:0), где мало удалось создать опасность у ворот соперника, но один из немногочисленных моментов завершился точным ударом Комарова.

А во 2 туре случился проигрыш (0:1) от «Урала», где ничего не удавалось в атаке.

Результаты «Ростова» в 5 последних сыгранных матчах:

26.08.23 «Сочи» — «Ростов» 1 :0;

— «Ростов» :0; 19.08.23 «Сочи» — «Ростов» 4 :0;

— «Ростов» :0; 12.08.23 «Ростов» — «Рубин» 3 :0;

— «Рубин» :0; 08.08.23 «Урал» — «Ростов» 1 :0;

— «Ростов» :0; 05.08.23 «Крылья Советов» — «Ростов» 5:1.

Интересные статические факты «Ростова»:

В 4 из 5 последних матчей команда проигрывает;

В 8 сыгранных последних матчах в качестве хозяев ростовчане не проигрывали, победив в 7 играх, и забивали в каждой из игр минимум по голу;

В 4 последних играх ростовской команды не отличаются оба оппонента;

В 9 из 11 последних матчах было забито не более 3 мячей за игру;

Ростовский клуб не может отличится в 2 встречах кряду и проигрывает в них.

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ФК Локомотив

«Железнодорожники» в прошлом сезоне РПЛ заняли скромное для себя 8 место в таблице и набрали 45 баллов в 30 матчах чемпионата. но при этом удалось провести хорошую концовку чемпионата, ведь в первой его части они шли в нижней части таблицы.

В Кубке России прошлого сезона московской команде удалось выйти со 2 места из своей группы в плей-офф, где в первом же раунде с общим счетом (2:5) они уступили в двухматчевом противостоянии «Спартаку».

Опустившись в Путь Регионов, они в 1/16 финала плей-офф проиграли «Акрону» (1:2) и вылетели из розыгрыша кубка.

«Локо» в текущем году удалось подписать только двух игроков: Сарвели из «Сочи», Самошников из «Рубина».

А ушли из команды: Игнатьев, Кухта, Петров, Камано, Смольников, Живоглядов, Савин и Хлынов.

«Локомотив» в текущем сезоне РПЛ не блистает, но при этом показывает неплохую игру. Сейчас они идут на 8 строчке в таблице и имеют в активе после 6 туров 9 баллов, отставая от четвертых «Крылья Советов» на 2 очка. У москвичей всего 1 поражение в чемпионате, но при этом 3 ничейных результата. В последнем туре чемпионата им удалось обыграть в гостях «Сочи» (1:0) ,а победу принес гол Глушенкова с ассиста Дзюбы в начале второго тайма.

В текущем розыгрыше Кубка России «Локомотив» команда Галактионова на данный момент возглавляет таблицу квартета B и имеет в активе 6 баллов в двух сыгранных матчах. В первом туре Дзюбе и Ко удалось обыграть на домашней арене «Урал» (2:1), проигрывая по ходу матча. А во втором туре в гостях был обыгран «Рубин» (1:0) .а победный гол на свой счет записал Сарвели, забивший на 63 минуте встречи.

Результаты «Локомотива» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Сочи» — «Локомотив» Москва 0: 1 ;

0: ; 19.08.23 «Краснодар» — «Локомотив» Москва 1:1;

12.08.23 «Локомотив» Москва — «Крылья Советов» 1:1;

08.08.23 «Рубин» — «Локомотив» Москва 0: 1 ;

0: ; 05.08.23 ЦСКА — «Локомотив» Москва 4:1.

Интересные статические факты «Локомотива» в последних матчах:

У команды серия из 4 матчей без поражений;

В 9 из 10 последних встречах команда не проигрывает

10 из 11 последних гостевых матчах клуб не проигрывает и в каждом из них был забит минимум 1 гол;

В последнем гостевом поединке москвичи побеждали;

В 6 из 8 последних играх «Локо» забивают обе команды;

В 4 последних матчах не было забито больше двух мячей обеими командами.

Ростов – Локомотив: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 70 очных матчей. Приличное преимущество в них на стороне «железнодорожников» – 37 победа, при 11 викториях ростовской команды. А 22 матча закончились ничейным результатом.

Ростовчане в среднем за матч забивали 0.91 гол (64 мяча), а москвичи 1.64 (115 мячей).

Самая крупная победа была в очных дуэлях на стороне «Локомотива», (5:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

04.03.23 «Ростов» – «Локомотив» (1: 3 ).

(1: ). 24.07.22 «Локомотив» – «Ростов» (2:2).

10.04.22 «Ростов» – «Локомотив» ( 4 :1).

– «Локомотив» ( :1). 03.10.21 «Локомотив» – «Ростов» (1: 2 ).

(1: ). 12.07.21 «Ростов» – «Локомотив» (2:1).

Московская команда лишь 1 раз в 5 последних встречах обыгрывала ростовскую, причем сделала это в последней гостевой встрече в рамках РПЛ (3:1). До этого же была 1 ничья и 3 победы ростовчан.

А в 7 последних поединках обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ростов – Локомотив

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния ростовскую команду, но с минимальным соотношением коэффициентов. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие кэфы:

Победа «Ростова» — 2.32;

Ничья — 3.49;

Победа «Локомотива»— 3.08;

1X — 1.35;

X2 — 1.59;

Ф1 (0) — 1.69;

Ф2 (0) — 2.21;

ТБ (2,5) — 1.85;

ТМ (2,5) — 1.99;

ТМ (3) — 1.57;

ОЗ (да) — 1.69;

ОЗ (нет) — 2.18.

Хоть и «Локомотив» в последних 5 очных встречах не имеет преимущества над оппонентом, но при этом у него сейчас более стабильные результаты и их игра смотрится более качественной, особенно в атаке, где ростовчане имеют серьезные проблемы. «Локо» в конце прошлого сезона положительно изменился и после того как их команду пополнил Дзюба и Пиняев, команда серьезно преобразилась. Поэтому в этой встрече я отдаю предпочтение команде гостей и здесь

хорошей ставкой будет Ф2 (0), за огромнейший коэффициент 2.21. Если не хотите риска и думаете, что тут может быть и ничья, то можно заключить пари на, за это событие дают тоже хороший кэф 1.59.

В последних своих матчах обе команды показывают не особо высокую результативность, поэтому здесь можно и сделать ставку на ТМ (3), за неплохой коэффициент 1.57.

Где смотреть матч Ростов – Локомотив

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