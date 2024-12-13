Максименко о том, чтобы последовать примеру Сафонова в «ПСЖ»: «Я не рассуждал об отъезде в Европу» 

Александр Максименко оценил вероятность своего перехода в европейский клуб.

«Не видел слов Виталия Витальевича Кафанова (тренер голкиперов сборной России – Спортс”) про то, что я следующим из российских вратарей после Матвея Сафонова могу уехать в европейский чемпионат.

В целом я не рассуждал об отъезде в Европу и готов ли я сам попробовать себя на более высоком уровне», — сказал голкипер «Спартака ».