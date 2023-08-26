Личка о 2:2 с «Рубином»: «20 или 30 секунд оставалось, «Динамо» доминировало в меньшинстве и могло забрать 3 очка»

Марцел Личка философски отнесся к голу в конце игры «Динамо» с «Рубином» (2:2).

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С «Зенитом» мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое.

В первом тайме я не был доволен интенсивностью игры, подходами к штрафной и ударами.

Во втором тайме сразу красная карточка, а нам надо было еще и отыгрываться. Пробовали, искали, было тяжело, не хватало одного игрока. Но команда собралась, еще больше доминировала. Получилось забить два гола.

Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику.

умеет очень хорошо бить с дистанции, очень красивый гол. Приходите на тренировки, он умеет это делать. Так же и . Когда видишь, что есть свободная зона, 20 метров от ворот, почему не попробовать? Нужно бить, бить, бить, это может принести успех», – заявил главный тренер « ».

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