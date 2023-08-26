Личка о 2:2 с «Рубином»: «20 или 30 секунд оставалось, «Динамо» доминировало в меньшинстве и могло забрать 3 очка»

Теги Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Матч ТВ Денис Макаров Марцел Личка Футбол

Марцел Личка философски отнесся к голу в конце игры «Динамо» с «Рубином» (2:2).

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С «Зенитом» мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое.

В первом тайме я не был доволен интенсивностью игры, подходами к штрафной и ударами.

Во втором тайме сразу красная карточка, а нам надо было еще и отыгрываться. Пробовали, искали, было тяжело, не хватало одного игрока. Но команда собралась, еще больше доминировала. Получилось забить два гола.

Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику.

Макаров умеет очень хорошо бить с дистанции, очень красивый гол. Приходите на тренировки, он умеет это делать. Так же и Скопинцев. Когда видишь, что есть свободная зона, 20 метров от ворот, почему не попробовать? Нужно бить, бить, бить, это может принести успех», – заявил главный тренер «Динамо».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chinese mafia
Личка верно все говорит, команда ещё трансформирует свою философию, закаляется. Жаль потери очков, но верим в команду!!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ Ростов-на-Дону
Счёт на табло.
Спасибо, а то мы всё думаем, где же счёт.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Немного не хватило . Оптимизма прибавилось с приходом Лички , но эта ничья осадочек оставила . Могли бы дотерпеть .
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sliva
Одна новость дублирует нижнюю, Артета тоже самое по сути говорит 😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andri
Ответ Chinese mafia
Личка верно все говорит, команда ещё трансформирует свою философию, закаляется. Жаль потери очков, но верим в команду!!
это конечно правильно,но замены удивляют,зачем менять Тюку и Макара,Смолов гавно полное,играет как в 90 х,Даса тоже такой же темпа не хватило.его беспантовые навесы,а вообще неплохо сыграли в меншинстве 2гола,и каких,молодцы.спартачей трахнем однозначно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вольфсбург
На стороне Рубина сегодня удача, вот и всё.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NEgr17
Спасибо лысому судье! Он лучший игрок матча!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor
Команда сегодня как одно целое молодцы, а судья утырок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
если Спартак сегодня тоже очки потеряет, буду считать удачный тур....а так, нас опять везет, наверняка это розовый цвет тренера)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andri
карась свистун еще тот
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nqpz88w5ms
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
В чем увы и ах? Обоснуй
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
Ручной карасик в деле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vova0105
Не могло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
Ну про доминирование это явное преувеличение, но в целом, при всем уважении к Рубину, Динамо больше заслуживало победу, чем Рубин ничью. Хотя не лучшая игра со стороны обеих команд, но два гола шикарных забило именно Динамо. А Рубин при довольно заметной помощи Карасева в общем-то играл предельно примитивно и ничего интересного не создал - не случайно два гола пришло после навесов и забросов. Хотя Личка должен прекратить играть в такой окопный футбол в концовках хотя бы против команд второго эшелона (уже две победы упустили таким образом).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Личку уже сейчас можно продлевать.Команда тренерская что он говорит то они и делают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Bone
Динамо в этом сезоне смотрится просто великолепно, сложилось все - и тренер и игроки, есть химия, приятно смотреть на команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Voin_LegenDa
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
что там у одного киева этого, шахтёр только?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ nqpz88w5ms
В чем увы и ах? Обоснуй
Имея все ресурсы целой богатейшей и самой большой республики, играло на уровне московских Динамо и Спартака. Разве не легендарно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ Sliva
Одна новость дублирует нижнюю, Артета тоже самое по сути говорит 😂
И Личка тут про доминирование говорит. Наш Доминатор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий