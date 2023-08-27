Марцел Личка: «Уверен, Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей»
Марцел Личка прокомментировал трансферы Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса.
«Очень рад, что эти игроки приехали к нам. Это дает нам еще больше качества на поле и позволит создавать конкуренцию.
Уверен, что Луис и Хорхе дадут нашей команде то, чего мы хотим, помогут выиграть трофей. Это нелегко, но нужно идти за своей целью и делать максимум», – сказал тренер «Динамо».
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реально очень рад, опять же наконец, первому нормальному входу в летнее ТО, надеюсь еще будут покупки хорошие..