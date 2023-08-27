Марцел Личка: «Уверен, Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Хорхе Карраскаль Марцел Личка Футбол

Марцел Личка прокомментировал трансферы Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса.

«Очень рад, что эти игроки приехали к нам. Это дает нам еще больше качества на поле и позволит создавать конкуренцию.

Уверен, что Луис и Хорхе дадут нашей команде то, чего мы хотим, помогут выиграть трофей. Это нелегко, но нужно идти за своей целью и делать максимум», – сказал тренер «Динамо».

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17 комментариев

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Андрей Бабаев
Дай Бог!
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Артем Гладских
удачи динамо
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Amalfitano
По крайней мере они добавят огня, скорости и вариативности. И даст Лички право усадить Смолова на лавку.
+3
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dynam1k
Ответ argentina10
твоими словами, да Богу в уши.....но что бы трофей, наконец то, взять, нужно еще минимум пол команды поменять.. реально очень рад, опять же наконец, первому нормальному входу в летнее ТО, надеюсь еще будут покупки хорошие..
Очень нужно усиление в защиту
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Amalfitano
Ответ argentina10
твоими словами, да Богу в уши.....но что бы трофей, наконец то, взять, нужно еще минимум пол команды поменять.. реально очень рад, опять же наконец, первому нормальному входу в летнее ТО, надеюсь еще будут покупки хорошие..
Пол команды не надо, но по 2 качественных игрока за трансферное окно это хороший темп. Главное не терять тех кто сейчас в основе.
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Константин Эсперов
И дадут подумать на скамейке Маркову .
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argentina10
твоими словами, да Богу в уши.....но что бы трофей, наконец то, взять, нужно еще минимум пол команды поменять..
реально очень рад, опять же наконец, первому нормальному входу в летнее ТО, надеюсь еще будут покупки хорошие..
+3
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argentina10
Ответ dynam1k
Очень нужно усиление в защиту
согласен, правый край слабоват.....вингеры совсем не под философию Лички, вот сможет исправить Макарова и Грулева, Нгамале и Гладышева тогда будет ок..
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argentina10
Ответ Amalfitano
Пол команды не надо, но по 2 качественных игрока за трансферное окно это хороший темп. Главное не терять тех кто сейчас в основе.
да нее, парочку еще можно было бы взять, тем более и хотели 4 - 5 сильных именно приобрести, да и имена есть на слуху, говорят с ними разговаривают..
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Amalfitano
Ответ argentina10
да нее, парочку еще можно было бы взять, тем более и хотели 4 - 5 сильных именно приобрести, да и имена есть на слуху, говорят с ними разговаривают..
Вера и Мансилью надо покупать и не мять булки. Они кардинально поменяют игру Динамо. Главное не потерять Лаксальта которого зовут в Италию.
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Владимир Баранов
Ответ Спартак сила
в первой лиге
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argentina10
Ответ Amalfitano
По крайней мере они добавят огня, скорости и вариативности. И даст Лички право усадить Смолова на лавку.
Смолов в запасе совсем не плохой вариант на подмену Тюкавину.....тем более там еще и Грулев есть..
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