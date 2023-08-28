«Преимущество «Зенита» не будет явным, гегемония прекратится рано или поздно. «Спартак» поборется за топ-3, даже за чемпионство, может». Янбаев об РПЛ
Ренат Янбаев считает «Спартак» претендентом на чемпионство в новом сезоне.
– «Зенит» невзрачно начал сезон. И некоторые уже сделали чемпионом «Спартак» после третьего тура. Как относитесь к таким разговорам?
– С юмором. Как можно в нашем чемпионате стать чемпионом к третьему туру? Я смотрел игру «Спартак» – «Зенит», Питер заслуженно победил. И все разговоры сразу ушли. «Спартак» уже не чемпион. Не думаю, что в этом сезоне преимущество «Зенита» будет явным. Интригу точно стоит ждать.
Питер продал Малкома, стал немного слабее. Конкуренты усиливаются. Да и нельзя каждый год уверенно выигрывать. Рано или поздно гегемония прекратится.
– «Спартак» сможет конкурировать за чемпионство в этом сезоне?
– Думаю, да. Абаскаль работает уже второй сезон, у них хорошее усиление – взяли из «Кадиса» Тео Бонгонда. Плюс игра «Спартака» была яркой. Поэтому «Спартак» будет бороться за первую тройку, может, даже за чемпионство, – сказал бывший защитник «Зенита».
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Но при чем здесь команда с седьмого места? Пусть турнир выигрывают Урал или Краснодар - нет вопросов.
И Краснодар, и Урал будут выше Спартака и в конце турнира. :-)
нельзя каждый год выигрывать чемпионство - Зенит уже 5 лет выигрывает с отрывом.
игра Спартака была яркой - с командами уровня ФНЛ
Да ну?
А про то, что в сезоне 2021/2022 Краснодар занял 4-е место с 50 очками, а Спартак 10-е место с 38 очками - эти "нормальные болельщики" в курсе? Или твои "нормальные болельщики" - это исключительно заремапоклонники из параллельной вселенной?
Гегемония прекратится, но будет уже поздно.