«Преимущество «Зенита» не будет явным, гегемония прекратится рано или поздно. «Спартак» поборется за топ-3, даже за чемпионство, может». Янбаев об РПЛ

Теги Спартак Зенит Ренат Янбаев премьер-лига Россия Тео Бонгонда Малком Гильермо Абаскаль Футбол

Ренат Янбаев считает «Спартак» претендентом на чемпионство в новом сезоне.

– «Зенит» невзрачно начал сезон. И некоторые уже сделали чемпионом «Спартак» после третьего тура. Как относитесь к таким разговорам?

– С юмором. Как можно в нашем чемпионате стать чемпионом к третьему туру? Я смотрел игру «Спартак» – «Зенит», Питер заслуженно победил. И все разговоры сразу ушли. «Спартак» уже не чемпион. Не думаю, что в этом сезоне преимущество «Зенита» будет явным. Интригу точно стоит ждать.

Питер продал Малкома, стал немного слабее. Конкуренты усиливаются. Да и нельзя каждый год уверенно выигрывать. Рано или поздно гегемония прекратится.

– «Спартак» сможет конкурировать за чемпионство в этом сезоне?

– Думаю, да. Абаскаль работает уже второй сезон, у них хорошее усиление – взяли из «Кадиса» Тео Бонгонда. Плюс игра «Спартака» была яркой. Поэтому «Спартак» будет бороться за первую тройку, может, даже за чемпионство, – сказал бывший защитник «Зенита».

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23 комментария

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Sergei Demidenkov
Пьяный, что ли. Бросай пить Янбаев!
+21
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Чистый лист
Ты глянь, уже понизили свои аппетиты до топ 3. Пройдёт 6 туров, и Спартак будет рад борьбе за выживание.
+15
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Onion
Преимущество Зенита не будет явным. Ок.
Но при чем здесь команда с седьмого места? Пусть турнир выигрывают Урал или Краснодар - нет вопросов.
+12
-1
+11
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Волк16
ахахх Спартак с такой игрой поборется?) Абаскаля выгонят скоро, это просто тренеришко, сразу ясно было
+10
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+7
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Onion
Ответ Сергей Сурков
все нормальные болельщики понимают что Урал и Краснодар на верху временно ,так каждый год какие то команды выскакивают ,ты первый год за футболом следишь ?
Лестеру расскажи это.
И Краснодар, и Урал будут выше Спартака и в конце турнира. :-)
+6
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+6
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Невский баклан
С рыжим за стыки поборятся)
+4
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zhongler
Янбаев конечно молодец!:)))
нельзя каждый год выигрывать чемпионство - Зенит уже 5 лет выигрывает с отрывом.
игра Спартака была яркой - с командами уровня ФНЛ
+4
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.ru
Истинно говорю вам... забыли добавить в начале заголовка
+2
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Андрей-ДК
Спартак поборется за ТОП 3, но только в первых пяти турах!
+1
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Как ни странно единственное адекватное мнение, можно сейчас много говорить, но зенит без Малкольма это другая команда и просто точно не будет + Динамо может удивить, Краснодар, думаю эти команды будут бороться, да и ЦСКА с Локомотивом не надо сбрасывать со счетов.
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Celsius
Ответ Сергей Сурков
все нормальные болельщики понимают что Урал и Краснодар на верху временно ,так каждый год какие то команды выскакивают ,ты первый год за футболом следишь ?
"Краснодар на верху временно"
Да ну?
А про то, что в сезоне 2021/2022 Краснодар занял 4-е место с 50 очками, а Спартак 10-е место с 38 очками - эти "нормальные болельщики" в курсе? Или твои "нормальные болельщики" - это исключительно заремапоклонники из параллельной вселенной?
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Назар Игорь
Прибавьте громкость, пжалста, голос с 7 ряда галëрки плохо слышно.
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Данко Лазович
Быть в десятке, вот что действительно по силам спартаку.
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тралмейстер
"Рано или поздно гегемония прекратится."
Гегемония прекратится, но будет уже поздно.
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Ленид Вилькин
Янбаев,верим-учти:проверим !😀
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Владимир Молявин
Посмотрим. Ещё весь чемпионат впереди.
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Nick Dovgo
в этом сезоне не будет борьбы за еврокубки. в связи с этим можно предположить снижение мотивации в принципе. разве что бонусы и премиальные
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Abriel
он уже позмагался до 3го тура...
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Алексей Филиппов
Лучше поздно, чем никогда
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