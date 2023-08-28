«Преимущество «Зенита» не будет явным, гегемония прекратится рано или поздно. «Спартак» поборется за топ-3, даже за чемпионство, может». Янбаев об РПЛ

Ренат Янбаев считает «Спартак» претендентом на чемпионство в новом сезоне.

– « » невзрачно начал сезон. И некоторые уже сделали чемпионом « » после третьего тура. Как относитесь к таким разговорам?

– С юмором. Как можно в нашем чемпионате стать чемпионом к третьему туру? Я смотрел игру «Спартак» – «Зенит», Питер заслуженно победил. И все разговоры сразу ушли. «Спартак» уже не чемпион. Не думаю, что в этом сезоне преимущество «Зенита» будет явным. Интригу точно стоит ждать.

Питер продал , стал немного слабее. Конкуренты усиливаются. Да и нельзя каждый год уверенно выигрывать. Рано или поздно гегемония прекратится.

– «Спартак» сможет конкурировать за чемпионство в этом сезоне?

– Думаю, да. Абаскаль работает уже второй сезон, у них хорошее усиление – взяли из «Кадиса» . Плюс игра «Спартака» была яркой. Поэтому «Спартак» будет бороться за первую тройку, может, даже за чемпионство, – сказал бывший защитник «Зенита».

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